「楽天無人配送」、晴海周辺での自動配送ロボットによる商品配送サービスの提供開始から1周年

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）が運営する自動配送ロボットによる小売店や飲食店の商品配送サービス「楽天無人配送」（以下「本サービス」）（注1）は、本日2025年11月6日（木）をもって東京都中央区晴海全域、月島・勝どき・佃の一部（以下「晴海周辺」）でのサービスの提供開始から1周年を迎えました。

2024年11月6日（水）のサービス提供開始以降、本サービスでは自動配送ロボットが温かい料理や冷たい飲み物、生鮮・冷凍食品、日用品などを、対象地域内のお届け場所に夜間や雨天時を含め毎日配送（注2）し、お客様の多様なライフスタイルをサポートしてきました。

サービス開始当初は3店舗だった対象店舗も、2025年11月に「DAISO 晴海トリトン店」、「フレッシュネスバーガー 晴海トリトンスクエア店」が新たに加わり、23店舗まで拡大しています。対象店舗の拡大に伴い、食料品や飲料中心だった商品ラインアップは文房具、衣料品、掃除用具などの雑貨や家庭用品が追加され、現在は8,000点以上の様々な商品を購入できるようになりました。対象地域は晴海全域と月島1～4丁目の一部、勝どき1～6丁目の一部に加えて、佃1～3丁目の一部まで範囲を広げており、お客様が注文時に指定できるお届け場所はサービス開始当初の62カ所から188カ所となっています。本サービスを利用できるお客様の住戸もサービス開始当初の約14,000戸から現在では34,000戸を超えました。

お客様により良いサービス体験を提供するため、オペレーションの面でも専用ウェブサイトの機能強化、期間限定での配送時間延長、自動配送ロボットの追加導入、地域イベントへの積極的な出展など、多岐にわたる取り組みを実施しています。これらの取り組みの結果、月ごとの注文数は2倍以上に成長し（注3）、リピート率も50%（注4）を超えており、ご愛用いただいているお客様からも「受け取り時間が細かく選択できて使いやすい」「自宅で必要な食材が揃うため、雨の日など天候が悪い時にも便利」といったお声をいただくことができました。また、対象店舗に対しても配送だけでなく、ロボットの機体への店舗や商品の広告掲出などを行い、売上の向上や近隣住民へのPRに繋げていることから『「楽天無人配送」を導入してよかった』（「Bakery & Cafe PROMENADE」様）といった反響がありました。

楽天では本サービスの提供開始1周年を記念したキャンペーンとして、「1周年感謝祭」を開催します。さらに多くのお客様がお得に楽しんで利用できるよう、2025年11月6日（木）から12月4日（木）の期間中に本サービスで利用可能な3種類の割引クーポンの配布や、期間中に商品を注文されたお客様の中から抽選で配送料を含む注文金額を楽天ポイントで還元するなどの特典を用意しています（注5）。

楽天は今後も、定常的なサービス提供を通じて得られた様々なノウハウを活用し、さらなる自動配送ロボットの普及やより多くのお客様の生活の利便性向上を目指してまいります。

（注1）「楽天無人配送」の開始時の発表は、以下のリンク先を確認してください。

https://corp.rakuten.co.jp/news/press/2024/1106_01.html

（注2）年末年始などの一部を除く。

（注3）2024年11月の注文数と、2025年10月の注文数を比較。

（注4）2025年11月3日時点で、2回以上サービスを利用したことがある方の割合。

（注5）キャンペーンの内容や期間、条件などの詳細は以下のリンク先を確認してください。

https://drone.rakuten.co.jp/mujin-delivery/campaign/1st-anniversary/

■「Bakery & Cafe PROMENADE」様 1周年コメント

今年4月から「楽天無人配送」の対象店舗に加わった「Bakery & Cafe PROMENADE」様より、以下のコメントをいただきました。

【コメント全文】

「楽天無人配送」を導入してから売上が向上しており、ロボット機体に店舗広告を掲出いただくことで近隣住民の方へもPRを行うことができたので、導入してよかったと実感しています。

店舗の売上の向上はもちろんですが、ロボットの駐車スペースを店舗敷地内に設置したことで、お客様とのコミュニケーションや近隣の住民の方との繋がりを作るきっかけにもなっています。子育て世代が多くいる晴海という場所の特性上、今後も無人配送サービスの知名度は上がっていくと確信しておりますので、継続してサービスの利用を行っていきたいと考えています。

ロボットに掲出中の「Bakery & Cafe PROMENADE」様広告

■キャンペーン概要

・「楽天無人配送」1周年キャンペーン限定 合計2,000円OFFクーポンプレゼント

期間中に「楽天無人配送」をご利用いただくお客様の中から先着で、割引クーポン3種類を配布します。

・楽天無人配送 1周年記念 抽選で楽天ポイント全額還元！

本キャンペーンにエントリー後、「楽天無人配送」をご利用いただいたお客様の中から、抽選で3件のご注文について配送料を含む注文金額を楽天ポイントで還元します。

・ロボットと歩んだ1年！思い出フォト・メッセージ投稿キャンペーン

期間中にXで「#楽天無人配送1周年」を付けて、「楽天無人配送」のロボットの写真や動画、サービスを利用した感想などを投稿いただいた方の中から抽選で、1周年を記念したオリジナルマグカップをプレゼントします。

キャンペーンサイトURL： https://drone.rakuten.co.jp/mujin-delivery/campaign/1st-anniversary/(https://drone.rakuten.co.jp/mujin-delivery/campaign/1st-anniversary/)

※詳細はキャンペーンサイトにて確認することができます。

■「楽天無人配送」概要

※2025年11月6日時点。対象店舗、商品数、お届け場所は順次変更となる可能性があります。

・専用サイト URL： https://shopping.drone.rakuten.co.jp/

・対象店舗（五十音順）： 「アジアンダイニング グラス」「あぺたいと酒場 月島総本店」「1と8」「CAFE UNITE」「カモンチ come on!家」「知床鮨 月島店」「スターバックス コーヒー 晴海トリトンスクエア店」「スーパーマーケット文化堂 月島店」「DAISO 晴海トリトン店」「築地本願寺カフェTsumugi はなれ 月島店」「ナナ文具」「パスターヴォラ 月島店」「パティスリーハット」「ファミリーマート 晴海センタービル店」「フレッシュネスバーガー 晴海トリトンスクエア店」「PRONTO 晴海トリトン店」「ふるさと（FURUSATO）」「Bakery & Cafe PROMENADE」「MAIKAI KITCHEN」「もんじゃ宝島」「山形山 月島店」「ユニヴェルソ」「吉野家 晴海トリトンスクエア店」

・配送商品数： 8,000点以上

・お届け場所： 晴海1～5丁目、月島1～4丁目の一部、勝どき1～6丁目の一部、佃1～3丁目の一部における188ヵ所

・営業日： 年末年始などの一部を除く毎日

・お届け時間： 10:00～21:00

※各店舗の営業時間は異なるため、詳細は専用サイトをご覧ください。

※最短30分から最長6日先まで15分ごとの枠から指定可能です。

・配送料（商品代は除く）： 100円（税込）

・お支払い方法： クレジットカード、「楽天ポイント」、「楽天キャッシュ」

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

