¡Ú³«ºÅÊó¹ð¡Û1,102Ì¾¤Î¾Ð´é¤¬½¸¹ç¡ª¥æー¥ßー¤é¤¤¤Õ¥°¥ëー¥×¡¢¿·¹¾¥ÎÅç¿åÂ²´Û¤ÇÃÏ°è¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö½©¤ÎÂç´¶¼Õº×2025～¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ê¥¤¥È¡×¤òÀ¹Âç¤Ë³«ºÅ
¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë·úÃÛ¡¦ÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢ÀßÎ©49Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥æー¥ßー¤é¤¤¤Õ¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚÂ¼¸÷µ®¡Ë¤Ï¡¢µî¤ë2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)¡¢¿·¹¾¥ÎÅç¿åÂ²´Û¤òÁ´´ÛÂß¤·ÀÚ¤ê¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤Î³§ÍÍ¤ØÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ö½©¤ÎÂç´¶¼Õº×2025～¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ê¥¤¥È¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«ÌÏÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÂ¸µ¤Î°¤¤Ãæ¡¢1,102Ì¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¹¾¥ÎÅç¿åÂ²´Û¤Î¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»ÅÍÍ¡×½éÆü¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢²¾Áõ¤ò³Ú¤·¤à¤ª»ÒÍÍ¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤ëÃæ¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥ë¥«¥·¥çー¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥â¥Æ¥£ー½ÐÄ¥½ê¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¾ùÅÏ²ñ¡×¡¢¤ï¤Ê¤²¤ä¤ª¤ß¤ä¤²¤¯¤¸¤Î¥ß¥Ë¥²ー¥à¤Ê¤É¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡¢Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËÊÄËë¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¥æー¥ßー¤é¤¤¤Õ¥°¥ëー¥×¤¬¡¢ÀßÎ©°ÊÍè49Ç¯´Ö¡¢¾ÅÆî¤ÎÃÏ¤Ç»ö¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤Ë¥ªー¥ÊーÍÍ¡¢¤´·ÀÌó¼ÔÍÍ¡¢¤ª¼è°úÀè¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤Î»òÊª¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´¶¼Õ¤òÄ¾ÀÜ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç³«ºÅ¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÅöÆü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«ÌÏÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÂ¸µ¤Î°¤¤Ãæ¡¢1,102Ì¾¤â¤ÎÂçÊÑÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢ ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´Â¿Ë»¤ÎÀÞ¡¢²ñ¾ì¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¡§¿åÂ²´Û¤¬¾Ð´é¤È´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ê¥¤¥È
ÅöÆü¤Ï¡¢ÊÄ´Û¸å¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¹¾¥ÎÅç¿åÂ²´Û¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¾Ð´é¤¬ÃÆ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò°÷°ìÆ±¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥àー¥É°ì¿§¤Î´ÛÆâ¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥ë¥«¥·¥çー
¶öÁ³¤Ë¤â¡¢ÅöÆü¤Ï¿·¹¾¥ÎÅç¿åÂ²´Û¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥óÁõ¾þ¤Î½éÆü¡£´ÛÆâ³Æ½ê¤Ë¤Ï¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤äÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»ÅÍÍ¤Î²»³Ú¤¬Î®¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï²Ä°¦¤¤²¾Áõ¤ò¤·¤ÆÍè¾ì¤µ¤ì¤ë¤ª»ÒÍÍ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¥àー¥É¤ò°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè°ìÉô¤´¾·ÂÔ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ18:15¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥ë¥«¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤ÎÁêÌÏÏÑ¤òÇØ·Ê¤Ë¥¤¥ë¥«¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Î´¶¼Õº×¤Ç¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¤¥ë¥«¤â¡£²û¤«¤·¤µ¤È²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿
¢£ ¾Ð´é¤Î½Û´Ä¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー½ÐÄ¥½ê¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¾ùÅÏ²ñ
¥æー¥ßー¤é¤¤¤Õ¥°¥ëー¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÃÏ°è¥ê¥æー¥¹µòÅÀ¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤¬¡¢ÅöÆü¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー½ÐÄ¥½ê¡×¤ò³«Àß¡£¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¾ùÅÏ²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿200ÅÀ¤â¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¡¢17:30¤Î³«¾ìÄ¾¸å¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÂÎ¤òÃµ¤¹»Ñ¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¿·¤·¤¤»ý¤Á¼ç¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ê¡¢´ÛÆâ¤Ç¤Ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÂçÀÚ¤½¤¦¤ËÊú¤¤·¤á¤ë¤ª»ÒÍÍ¤¿¤Á¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤¬³Æ½ê¤Ç¸«¤é¤ì¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¿åÂ²´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥·¥çー¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÂÎ¸³
ÁêÌÏÏÑÂç¿åÁå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ðー¤¬µû¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ö¶á¤Ç»£±Æ¡£¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥²¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥Ûー¥ë¤Ç¤Î¥¯¥é¥²¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢¸÷¤È±ÇÁü¤Ë¤è¤ë¸¸ÁÛÅª¤ÇÈþ¤·¤¤¶õ´Ö¤Ë¡¢»×¤ï¤º¤¿¤áÂ©¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂè°ìÉô¤´¾·ÂÔ¤Î¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ëµÇ°»£±Æ¥³ー¥Êー¤òÀßÃÖ¡£ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Î°ìËç¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¤ª»ÒÍÍ¤âÌ´Ãæ¡ª¤¢¤ï¤¿¤ó¤È³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¥ß¥Ë¥²ー¥à
¿åÂ²´Û¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¢¤ï¤¿¤ó¡×¤È¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢´ÛÆâ5¤«½ê¤ò½ä¤ë¡Ö¤¢¤ï¤¿¤ó¤µ¤¬¤·¥é¥êー¡×¤ÏÂç¿Íµ¤¡£¥ß¥Ë¥²ー¥à¥³ー¥Êー¤Î¡Ö¤ï¤Ê¤²¡×¤ä¡Ö¤ª¤ß¤ä¤²¤¯¤¸¡×¡¢¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¹©Ë¼¡×¤â¡¢½ª»Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¤ªÊ¢¤âËþÂ¡ª½¼¼Â¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー
²°³°¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µÆ£Âô¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ÖÆ£Âô»Ô¥¥Ã¥Á¥ó¶¨µÄ²ñ¡×¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬Âç½¸¹ç¡£ÆÚÐ§¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¾Æ¤¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¡¢¥Ô¥¶¡¢¤«¤éÍÈ¤²¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥°¥ë¥á¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡È¿©¡É¤òºÌ¤ê¡¢¤´²ÈÂ²¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤ò°Ï¤à»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ùÅÏ²ñ¤Ç¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¼ê¤Ë¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Î¿©»ö¤â¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¤ªµ¢¤ê¤ÎºÝ¤Ë¤â´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥«¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡È¤¨¤Î¤¹¤¤¡É¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¡Ö¥«¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£±«¤ÎÃæ¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ø¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥á¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡£¿åÂ²´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªÅÚ»º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌÚÂ¼¤È¡¢Åö¥°¥ëー¥×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤æ¤¦¤¸¤í¤¦¡×¤â¤´°§»¢¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥²¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥Ûー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¯¥é¥²¥·¥çー
ÁêÌÏÏÑÂç¿åÁå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥çー
£³¡¥¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¶¦¤Ë¡¢100Ç¯´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
½©±«¤ÎÃæ¡¢¤ªÂ¸µ¤¬°¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂçÊÑÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¤¤¿¤À¤¡¢³§ÍÍ¤Î¾Ð´é¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¼Ò°÷°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¾Ð´é¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬100Ç¯´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¤ÎºÇÂç¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë ¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£´¡¥¥æー¥ßー¤é¤¤¤Õ¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥æー¥ßー¤é¤¤¤Õ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢1970Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ45Ç¯¡Ë¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»Ô¤ÇÁÏ¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ ¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·úÃÛ¡¦Àß·×¡¢ÄÂÂßÃç²ð¡¦´ÉÍý¡¢ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¢¹âÎð¼Ô»Ù±ç¡¢ÊÝ¸±¡¢¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤Ê¤É¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Èー¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃÏ°èÌ©Ãå¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤È¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀßÎ©50¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¡¢100Ç¯Â³¤¯´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥ßー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÌÚÂ¼¡¡¸÷µ®
ËÜ¼Ò¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÆ£Âô223-2¥æー¥ßーÆ£Âô¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë
ÀßÎ©¡¡¡§2009Ç¯12·î
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://you-me-life.co.jp/
¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§ Instagram https://www.instagram.com/you.me.life.group/?hl=ja
