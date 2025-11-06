ブラウザ婚活空間「ゆるめた」オンラインイベント開催　特別ゲストにVtuberも登壇

株式会社桜花一門

株式会社桜花一門（本社：東京都中央区）が提供する、ブラウザで入室できる婚活特化空間「ゆるめた」にて、Vtuberでもあり、クリエイターの天鳥ふれいやさんを招いた婚活トーク＆実験イベントを2025年11月22日（土）21:00に開催します。参加費は無料、定員は先着30名。会場はオンライン（ブラウザ）で、誰と会話しているかが直感的に分かるUIと“全自動席替え機能”を実証・検証します。

■ 実施背景

婚活・交流イベントの運営において、限られた時間で多様な参加者同士の対話機会を公平に提供することは重要な課題です。「ゆるめた」では、会話グループを時間制で自動再編成する“全自動席替え機能”を搭載し、スムーズな回転と運営負荷の軽減を目指しています。

■ イベントの内容

・特別ゲスト：天鳥ふれいやによるトークおよび「婚活・恋愛に関する実像／課題」のヒアリング

・“全自動席替え機能”の実証（対話グループの自動再編成）

・ブラウザのみで参加可能なUI/UXの検証

■ 参加区分

ゆるめたへのログイン時、プロフィールに以下いずれかを明記ください。

・「意見交流のみ」：本音の意見を伝える参加（既婚・未婚、男性・女性いずれも可）

・「交際検討希望」：特別ゲストとの出会いを前向きに検討、対話をしてみたい

※実験的開催のため、内容は予告なく変更となる場合があります。

■ ゲスト：天鳥ふれいや さん X（旧Twitter）アカウント(https://x.com/VR_Freyancilla/)

本職は開発エンジニア。趣味で個人勢Vtuberをしている。VRの知識を利用しつつ、クリエイター活動にも力を入れている。

最近、年齢の節目を迎え結婚について考えるようになった。

彼女の詳細な婚活プロフィールはX(旧Twitter)(https://x.com/VR_Freyancilla/status/1952246066616897657)よりご確認ください。

「この度、ゆるめた様のご協力があり、このような場を設けさせていただき、ありがとうございます。私にとっても、皆さんにとっても、良い婚活の機会になりますように。」

■ 「ゆるめた」について

「ゆるめた」はブラウザで入室できる婚活特化空間。アプリ不要でURLにアクセスするだけで参加できます。円（サークル）に入っている人だけが会話でき、誰と話しているかを視覚的に把握可能。指定時間で自動的に席替えが行われ、運営の負担なくスムーズに進行できます。

イベント概要

・タイトル：ゆるめた × 天鳥ふれいや 婚活トーク＆実験イベント

・開催日時：2025年11月22日（土）21:00～

・会場：オンライン（ブラウザ・「ゆるめた」内）

・定員：30名（先着）

・参加費：無料

・参加方法：イベントLPの「参加申し込み」よりお進みください

・イベントLP： https://oukaichimon.com/Yurumeta/Events/freya_event_site/

・参加申し込み直リンク：https://luma.com/4grnnynw

会社概要

・会社名：株式会社 桜花一門

・事業概要：「ゆるめた」をはじめとするブラウザベースの空間サービス／XR・メタバース関連の開発・提供

・所在地：東京都中央区日本橋箱崎1-2

・代表者：高橋建滋

・会社URL： https://oukaichimon.com/

・会社概要：VRソフトの企画製作。メタバース空間の製作

・サービス用ランディングページ：https://yurumeta.com/

・サービス概要（抜粋）：PC・スマホなど機種を選ばず入室できる婚活特化空間「ゆるめた」を提供。アプリ不要、URLアクセスのみで利用可能

お問い合わせ先

株式会社 桜花一門

E-mail：info(アットマーク）oukaichimon.com

※本件に関する取材・素材提供のご依頼は上記までご連絡ください。