一迅社20周年企画「メディア化作品24時間全巻無料イッキ読み」キャンペーン開催！

株式会社一迅社（所在地：東京都新宿区 代表取締役社長 嘉悦正明）は、一迅社商号20周年企画の一環として自社Webマンガサイト「一迅プラス」にて一迅社メディア化作品の中からピックアップしたタイトルにて「24時間全巻無料イッキ読み」キャンペーンを行います。



一迅社20年の歴史の中で、数多くの人気タイトルが24時間リレーでの全話無料開放となります。





【施策期間】2025年11月6日(木)～12月中旬予定【詳細URL】https://ichijinsha-20th.com/news/1440/(https://ichijinsha-20th.com/news/1440/)【掲載予定タイトル（11月）】※敬称略06（木）最遊記RELOAD／峰倉かずや07（金）最遊記RELOAD BLAST／峰倉かずや08（土）最遊記／峰倉かずや09（日）最遊記外伝／峰倉かずや10（月）LOVELESS／高河ゆん11（火）かんなぎ／武梨えり12（水）未確認で進行形／荒井チェリー13（木）すのはら荘の管理人さん／ねこうめ14（金）普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。／小杉光太郎15（土）お兄ちゃんはおしまい！／ねことうふ16（日）みりたり！・みりたり！乙型／まもウィリアムズ17（月）だんちがい／米田和佐18（火）ささやくように恋を唄う／竹嶋えく19（水）私に天使が舞い降りた!／椋木ななつ20（木）立花館To Lieあんぐる／merryhachi21（金）捏造トラップ-NTR-／コダマナオコ22（土）私の百合はお仕事です！／未幡23（日）私の推しは悪役令嬢。／ (漫画)青乃下, （原作）いのり。, （キャラクター原案）花ヶ田24（月）犬神さんと猫山さん／くずしろ25（火）citrus・citrus+／サブロウタ26（水）バーナード嬢曰く。／施川ユウキ27（木）きみが死ぬまで恋をしたい／あおのなち28（金）八十亀ちゃんかんさつにっき／未幡29（土）氷室の天地 Fate/school life／（漫画）磨伸映一郎, （原作 監修）TYPE-MOON30（日）アズールレーン びそくぜんしんっ！ ／（漫画）ホリ, （原作）『アズールレーン』運営／Yostar

ほぼ毎日更新の 一迅社の様々なジャンルの新作や人気作、アニメ化したヒット作が無料で読める公式Web漫画（マンガ）サイトです。



2025年8月8日（金）リニューアル後は、サイト内のピックアップタイトルを読むことで、サイト内の有料作品を読むのに必要なポイントを獲得できる「読んでポイントGET」をはじめとして、検索機能やUIの最適化・ユーザーライクかつ帰属性の高いサイトです。

他にも、同日開催（2025年11月6日～11月13日(木)）商号20周年を記念した150枚のサイン色紙を展示する『一迅社20周年記念サイン色紙展』をアニメイト池袋本店にて開催いたします。

場所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋１丁目２０－７

アニメイト池袋本店 9F animate hall WHITE

日時：2025年11月6日(木) 10時00分～11月13日(木) 21時00分

詳細：https://ichijinsha-20th.com/news/1418/

今後も当社ならではのコンテンツ企画で読者拡充に努めてまいりますので、ぜひチェックよろしくお願い致します！