【塾エイド】学習塾経営者向けの無料セミナーを累計100回開催いたしました

「塾の成功と生徒の成長を両立させ、より広く価値を提供したい」という目的・志のもとに主体的に集まり、相互に協力して地域教育に貢献するための塾・スクール経営の組織である塾エイド（運営法人：株式会社インサイト・ジャパン、代表取締役社長：鴨志田順）は、これまで学習塾を運営する経営者及び運営担当者に向けて、無料セミナーを実施してまいりました。無料セミナー開始から5周年を迎え、開催回数も100回に到達したことをお知らせいたします。

「塾エイド無料セミナー」とは

塾エイド主催で、教育手法に関する内容（プログラミングや英語など）から、学習塾運営に関する内容（集客や面談時の営業力）まで、月に1～2回のペースで広くテーマ設定をし、無料セミナーとして開催・情報提供しております。また、それぞれのテーマのトッププロフェッショナルにご登壇いただき、そのタイミングで最先端の情報をお届けしています。過去には、累計で約7,000人に無料セミナーにご参加いただいております。

直近開催したセミナー

“極める”大学受験指導第5回 その説明、本当に正しい？

思い込みやカタログ知識から脱却する進路指導

塾エイド特別パートナーの野田亮太氏の大人気シリーズセミナー、「“極める”大学受験指導」です。大学受験のプロである野田先生に、今日から実践できる内容をお話しいただきました。

地域貢献で認知度爆上げ？ 地域とつながる新しい塾集客手法とは？

日本青少年育成協会様、日本トレーニング推進協会様にご登壇いただき、「スポーツを通じて地域とつながる」をテーマに、これまでの方法では届かなかった層への、新しい学習塾の集客アプローチをお話しいただきました。

今後開催予定のセミナー（参加無料）

“極める”大学受験指導 第6回 その受験計画、本当に大丈夫？

今こそ復習しておきたい「大学進学戦略！」

受験直前だからこそ見直したい、各学部のリアルな情報をバイネームで紹介いただきます。

生徒の選択肢を増やすためにも、本セミナーをご参考いただき、受験計画の見直しをご検討ください！

日時 ：１.2025年11月07日（金）14:00～15:10

２.2025年11月11日（火）14:00～15:10 ※アーカイブ配信

セミナーお申込みはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe32-3UVg1tiardu4T4qznfasfMTu93T9CQ0SdX9DM-7w0lEQ/viewform

未来を拓く塾エイドフォーラム2025～「これからの塾」をデザインする～

「情報の集約」としてセミナーを開催してまいりました塾エイドの総決算の場として、昨年よりフォーラムを実施しています。

本年度は、『「これからの塾」をデザインする』と題し、三部構成にて各プロフェッショナルの方々にご登壇いただきます。

ご参加は無料、途中入退出自由となっておりますので、奮ってお申込みください。

日時 ：2025年11月21日（金）10:30～14:35 ※途中入退出自由

塾エイドフォーラムお申込みはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd149CTmE5j2OA_lCJk9mnvNgajAtT8NIgDz8wMcXOTPxZhzg/viewform

セミナーに関するご要望につきまして

塾エイドでは、今後開催してほしいテーマやトピックを募集しています。

セミナー開催時のアンケートを分析した結果、今後開催してほしいテーマとして、多くの声をいただいたのは以下の3つでした。これ以外にも、塾エイドは最新情報や気になる話題を取り上げて、「情報の集約」として皆さまに発信していきます。

ぜひ『このテーマを取り上げてほしい』というご要望がございましたら、塾エイドへお問い合わせくださいませ。

セミナーアンケートに寄せられた、「今後開催してほしいテーマ」の分析結果

- 塾経営の安定化・成長： 特に「集客」に関する具体的かつ実践的な手法へのニーズが圧倒的に高いです。次いで、「人材（講師）の確保と育成」「退塾防止」といった塾運営の根幹に関わるテーマが続きます。- 複雑化する大学入試への対応： 中でも「総合型選抜・推薦入試」に関する情報は極めて需要が高いです。また、「新課程入試」への変化に対する不安も大きく、最新かつ正確な情報が求められています。- 多様化する生徒への指導力向上： 「学習障害や発達障害のある生徒への対応」や、「生徒のモチベーション維持・向上」といった、画一的ではない個別の生徒に寄り添うための指導ノウハウへの関心が高まっています。

ご案内は以上です。塾エイドに関してご関心やご質問のある皆様は下記までお問い合わせくださいませ。

info@jukuaid.com

塾エイド公式HP

https://jukuaid.com/

塾エイドLINE公式

https://page.line.me/887hcxuv?openQrModal=true

【株式会社インサイト・ジャパンについて】

所在地 ：本部 千葉県我孫子市本町2-3-23 田中ビル2階

TEL：050-5052-1133 FAX：04-7165-3534

事業内容：学習塾ボランタリーチェーンの運営

会社沿革：

2020年 6月 学習塾ボランタリーチェーン本部発足

2020年10月 第1回セミナー開催

2021年 1月 サービス名称を塾エイドに決定

2021年 2月 会員募集開始

2021年 6月 会員塾100教室突破

2021年 8月 セミナー参加者延べ1000名突破

2022年12月 会員1000教室突破

2024年 2月 セミナー参加者延べ5,000名突破

2024年10月 会員1,500教室突破

2025年 7月 セミナー参加者延べ7,000名突破

2025年10月 会員2,000教室突破