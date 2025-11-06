生成AIクリエイティブをリードするPuri Prince、WORLD A.I. FILM FESTIVAL KYOTO 2026（WAIFF KYOTO）実行委員に参画

株式会社Puri Prince

株式会社Puri Prince（本社：東京都港区、代表取締役：中山雅弘、以下「Puri Prince」）は、2026年3月12日（木）・13日（金）にロームシアター京都 サウスホールで開催される WORLD A.I. FILM FESTIVAL KYOTO 2026（以下、WAIFF KYOTO）に実行委員として参画いたします。

WAIFF KYOTOは、AIを活用して次世代の短尺アニメ制作・教育・配信を行うスタジオ「PocketANIME」を運営する株式会社TOKYO EPIC（本社：東京都中野区、代表取締役：和田亮一）が主催し、フランス・カンヌで開催される世界初のAI映画専門国際映画祭「WORLD A.I. FILM FESTIVAL 2026（WAIFF Cannes 2026）」に向けた公式プログラム「Road to Cannes」の一環です。京都で選出された受賞作品は、2026年4月に開催されるWAIFF Cannesへ正式出品されます。国際的な配給会社やプロデューサーとのネットワーク構築、プロジェクト開発支援の機会が提供されます。

Puri Princeは、これまで培ってきた生成AIクリエイティブの実績とノウハウを活かし、実行委員会の一員として運営に携わります。エントリー受付は2025年10月15日より開始いたしました。詳細はこちら（ https://worldaifilmfestival.com/registration-2026-jp/ ）をご覧ください。

Puri Prince 代表 中山 雅弘よりコメント

AIは単なる効率化の手段ではなく、人間の想像力と共鳴しながら新しい物語を生み出す創造のパートナーです。今回、WAIFF KYOTOの実行委員として参画できることを大変光栄に思います。とりわけ、「AIアニメーション部門」に挑戦するクリエイターの皆さんの未来に大きな期待を寄せています。歴史と文化の都・京都から、そしてフランス・カンヌへ。AIと人間がともに描く新たな表現の形を世界へ発信し、共に未来の映像文化を切り拓いていければと思います。

WAIFF（ https://worldaifilmfestival.com/ ）とは

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aFY09jXcMNw ]

WAIFFは、元Apple COOのマルコ・ランディ氏によって創設された、映画と人工知能の交差点を探求する世界初の国際映画祭です。2025年4月にフランス・ニースで初開催され、53カ国から1,500本以上のAI映画が集結し、来場者は2,000名を超えました。PatheやBanijayといった世界的コンテンツ企業も参画し、AI映画の国際的なスタンダードを築く拠点として注目を集めています。

WAIFFの特徴は、単なる技術展示ではなく「AIを物語にどう統合するか」を重視している点です。応募作品には3種類以上の生成AIツールの使用（うち1つは画像生成必須）が求められ、AIが創造性の本質的かつ革新的な要素として機能しているかどうかが評価基準となります。

2026年は、短編映画・長編映画・SNS向け縦型マイクロシリーズ・広告映像・脚本＋AIティーザーなど、フィクションからドキュメンタリーまで幅広いジャンルを対象とし、人間とAIの協働による新しい表現を国際的に後押しします。主催は、アルプ＝マリティーム県およびEuropIA Institute。技術革新と芸術表現を結ぶ架け橋として展開されています。

WAIFF KYOTO 2026 コンペティション概要

・応募受付開始：2025年10月15日

・応募締切：2026年2月10日（23:59 JST）

・ファイナリスト発表：2026年2月26日

・上映・授賞式：2026年3月12日～13日（京都）

・WAIFF Cannes 2026：2026年4月21日～22日



《応募条件》

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156810/table/15_1_81f28d89e3c0ac106d109c18e4c190a6.jpg?v=202511070127 ]

《コンペティション部門 & 賞》

・ベストAIフィルム賞

・ベストAIアニメ賞

・ベストPocketANIME賞

・その他（随時発表予定）

《上映・授賞式 開催概要》

イベント名：WORLD A.I FILM FESTIVAL KYOTO 2026

公式サイト：https://worldaifilmfestival.jp/

日程：2026年3月12日（木）～13日（金）

会場：ロームシアター京都 サウスホール

〒606-8342 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町１３



《WAIFF JAPAN 実行委員会》

主幹事：株式会社TOKYO EPIC（PocketANIME 運営）

株式会社Puri Princeについて

Puri Princeは、生成AIクリエイティブの黎明期からその可能性に着目し、クリエイター育成や各種AIツールを用いたR&Dに取り組んできました。「見る人を増やす、作る人を増やす」をコンセプトに掲げ、AIを超えた多彩な作品を生み出す次世代スタジオ「StudioPrince」や、アニメ・マンガ投稿プラットフォーム「GoPrince」の開発・運営を行っています。

コーポレートサイト：https://puri-prince.co.jp/

公式X：https://x.com/puriprince1012

公式YouTube：https://www.youtube.com/@PuriPrince