裏起毛パンツ　ストレッチ　あったかズボン　防寒パンツ　激安　日本品質　100%検品　中国義烏縫製加工工場　裏起毛パンツ　新規取引募集を開始いたします

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンス、ラッシュガードの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けに裏起毛パンツの卸販売を開始しましたことをご報告します。着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします

裏起毛パンツ 2025年冬極寒いも怖くない 11月11日まで早割10％OFF 新規取引募集開始

履いた瞬間から暖かい！まるで毛布に包まれたような感覚で素肌に触れてもモコモコ優しい肌触りが魅力極暖 レギンス 裏ボア 裏起毛 レディース インナー タイツ トレンカ 最強あったかパンツボディメイク＆【保温性】を兼ね備えた着圧レギンスタイプ履いた瞬間から暖かい！まるで毛布に包まれたような感覚で素肌に触れてもモコモコ優しい肌触りが魅力着ぶくれしにくいリブデザイン ハイウェスト設計 もこもこ リブ生地 脚をすっきりと見せてくれるリブデザイン超高密度の裏起毛がしっかりと暖かさを閉じ込め、寒い季節も快適に過ごせる極暖ズボン

穿くだけで脚を細く長く見せ、すっきりとした印象を与えながら足元の抜け感を演出します部屋着ふんわり柔らかな裏ボア仕様で、肌に触れた瞬間からぬくもりを実感できます日本市場19年間進出経験、中国義烏有数のアパレル縫製加工工場 各OEM生産の取引募集を開始いたしました

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

【お取引希望企業・お問い合わせはこちらから】

義烏優豊株式会社（yuuto japan）/Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd.

URL:https://ytbra.com(https://ytbra.com)

担当：ハン

LINEのID：yiwuyuuto

E-mail: info@yuuto-japan.com