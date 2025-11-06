Dahua Technology、EcoVadisのサステナビリティパフォーマンスで銀メダルを獲得

Dahua Technology Japan 合同会社

世界をリードする映像中心のAIoTソリューションおよびサービスプロバイダーであるDahua Technology（ダーファ・テクノロジー）は、企業の持続可能性評価における世界的リーダーであるEcoVadisから、名誉あるシルバーメダルを受賞しました。この受賞により、Dahuaは世界で評価を受けた企業の中で上位15%にランクインし、事業全体を通じて環境、社会、倫理の取り組みを継続的に推進していることが認められました。

EcoVadisは、世界で最も信頼されている企業のサステナビリティ評価機関の一つです。世界中の13万社以上の企業を、環境、労働と人権、倫理、持続可能な調達という4つの主要テーマに基づき、21のサステナビリティ基準で評価しています。評価は、国連グローバル・コンパクトの10原則、国際労働機関（ILO）の条約、グローバル・レポーティング・イニシアチブ（GRI）の基準、ISO 26000などの国際的なサステナビリティ基準に基づいています。

「持続可能性に向けた私たちの取り組みは継続的であり、私たちのあらゆる活動に深く根付いています」と、Dahuaのシニアバイスプレジデント兼コンプライアンス管理オフィスゼネラルマネージャーであるXu Zhicheng氏は述べています。「EcoVadisシルバーメダルの獲得は、世界中のチームによる共同の努力の証です。これは、『よりよい暮らしとスマート社会の実現』という私たちのミッションに合致し、地域社会、ステークホルダー、そして環境に永続的な価値を創造するものです。」

Dahuaは、透明性、責任ある事業慣行、そして継続的なESG改善への継続的な取り組みの一環として、堅牢な持続可能性パフォーマンスとガバナンスの枠組みを構築してきました。近年では、ISO 37301:2021（コンプライアンスマネジメントシステム認証）、ISO 14001（環境マネジメント）、ISO 45001（労働安全衛生）、ISO 27001（情報セキュリティ）、ISO 27701（プライバシー情報管理）など、国際的に認められた複数の認証を取得しています。EcoVadisの認証に加え、Dahuaは2023年に国連グローバル・コンパクト（UNGC）にも加盟し、責任ある持続可能な事業慣行への取り組みをさらに強化しています。

Dahuaは長年にわたり、環境負荷の削減と責任あるイノベーションの推進に向けて、重要な取り組みを行ってきました。エネルギー効率の向上、二酸化炭素排出量の削減、そしてよりスマートでグリーンな社会の実現に貢献する環境に優しい製品の開発に継続的に取り組んでいます。同時に、Dahuaは公正な労働基準を遵守し、インクルーシブな職場環境を育み、パートナー企業やサプライヤーと緊密に連携することで、バリューチェーン全体にわたる持続可能な開発を推進しています。

Dahuaの持続可能性への取り組みの詳細については、オフィシャルサイトをご覧ください：https://www.dahuasecurity.com/Japan