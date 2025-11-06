社名・ロゴをご用意いただくだけで簡単に名入れカレンダーが作成可能。ネット印刷のグラフィックが「A4クリアファイルカレンダー」をリリースしました。

株式会社グラフィック社名・ロゴをご用意いただくだけで簡単に名入れカレンダーが作成可能。「A4クリアファイルカレンダー」をリリース

株式会社グラフィック（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：西野能央、以下「当社」）はネット印刷通販事業にて、「A4クリアファイルカレンダー」をリリースしました。当社がご用意した絵柄入りの2026年カレンダーに、お客様の会社名やロゴマークを箔押し加工で簡単に名入れできるノベルティです。

サービス詳細はこちら :https://www.graphic.jp/lineup/a4_clear_file_calendar

■社名やロゴを入れるだけで簡単に作成できます

すでにカレンダーが印刷されたクリアファイルに対し、社名データをご準備いただくだけで、箔押し加工による社名・ロゴを名入れできるノベルティです。カレンダーのデザインは、2種類のイラストを選択可能です。手軽に作成でき、企業のPRや年末年始の挨拶などにも最適な商品です。

クリアファイルカレンダーのイメージ

【参考価格】

つや金／6日納期／300部ご注文の場合

27,520円（1枚あたり91.7円）

※参考価格は2025年11月現在のもの

▼商品ページ ：A4クリアファイルカレンダー印刷

https://www.graphic.jp/lineup/a4_clear_file_calendar

■株式会社グラフィックとは

「情報技術とコミュニケーションで、社会の進歩と発展に貢献する。」という理念のもと、印刷やクリエイティブ事業を通してお客様にとって本当に価値があるサービスを追求します。ネット印刷通販事業ではお客様のニーズに応じたきめ細かなサービスと高い印刷品質の追求を徹底。プロのデザイナー様からも高い評価をいただき、多数のお客様にご利用いただいています。「品質」と「サービス」のグラフィックは、真のパフォーマンスを「価格」においてもネット印刷通販最安を追求したキャンペーンを実施いたします。

また、オリコン株式会社より発表されました「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販」において総合第1位を獲得しました。

■株式会社グラフィックについて

名称 ： 株式会社グラフィック

代表者 ： 代表取締役 西野 能央

所在地 ： 〒612-8395 京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

設立 ： 1989年11月

事業内容 ： ネット印刷通販事業、クリエイティブ事業、デザイン通販事業

資本金 ： 9,500万円

URL ： https://www.graphic.jp

■本リリースについて

