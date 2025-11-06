箱買い48本のペットボトル、幅20cmに「隠して」収納！冷蔵庫横の隙間を活用する薄型ラックにドア付きタイプが登場

ビーズ株式会社

弊社ゲーミング家具ブランド「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」は2025年11月、冷蔵庫横などのデッドスペースを活用し、箱買い飲料や備蓄品を"隠して"収納できる「目隠しボトルラック BHS-200S(https://www.bauhutte.jp/product/bhs200s/)」を発売いたします。

通販で箱買いして届いた大量の飲み物。届いたダンボールの状態のまま部屋の片隅で保管していませんか？ダンボールでの保管は、部屋が雑然と見える要因になるだけでなく、最悪の場合は害虫の発生源となることも…。

本製品は、冷蔵庫と壁の間のわずかな隙間（約20cm）を、大容量の収納スペースへと変えるラックです。500~600mlの飲料2ケース、合計48本分をまるごと隠して収納可能。部屋全体をスッキリと整頓された印象に保てるだけでなく、ペットボトル飲料の弱点である日光やホコリを防げます。これ1台で「整理整頓」「適切保管」の2役を両立する、"箱買い民"にピッタリの収納ラックです。

◆わずか20cmに飲料2ケース分の収納力

幅20cmの非常にスリムな設計でありながら、箱買いに対応できる大容量の収納力。冷蔵庫横のわずかなデッドスペースに、飲料2ケース分に相当するストックを効率よく格納することが可能です。500~600ml飲料であれば最大48本（約1~2箱分）に対応し、2L飲料×8本と500~600ml飲料×24本で組み合わせて収納することも可能です。重い飲料を段ボールのまま床に置く必要がなくなり、収納効率と衛生面を向上させます。

◆ホコリや日光を防ぐ「フルクローズ仕様」

前面にスライド式ドアを設けたフルクローズ設計で、視界・外部環境から収納物を隔離。大量のペットボトルから溢れ出る生活感を隠蔽しつつ、ホコリや直射日光からしっかりとガードします。長期保管になりがちな飲料も、外部要因からの品質劣化を防いで保管できます。

◆冷蔵庫横からデスクサイドまで、マルチな隙間収納

シンプルなブラックデザインはゲーム部屋との相性も抜群です。デスクと壁の間のデッドスペースに設置すれば、ゲーム部屋の隙間収納としても活躍します。コミック本やゲームソフト、散らかりがちな日用品を隠して収納し、部屋の統一感を保つことができます。電波を遮りにくい木製素材のため、Wi-Fiルーター機器などの収納にも対応します。

◆その他製品特長

◯ステルスドアノブ

フラットに折りたためるドアノブ。隙間収納時の干渉を防止。

◯棚板高さ調節

2cmピッチで自由に高さを設定可能。収納するアイテムの高さに合わせて調節できる。

◯引出ハンドル

隙間に設置しても引き出しやすいハンドル付き。位置は左右どちらにも付け替え可能。

◯固定式キャスター

前後の直進移動に特化した、固定式キャスター。重たいペットボトルもスムーズに引き出せる。

◆製品概要

【製品名】目隠しボトルラック BHS-200S

【サイズ】幅20cm× 奥行 51.5cm× 高さ 120.5cm

【耐荷重】総耐荷重50kg（フレーム部︓各15kg、棚板︓各10kg）

【材 質】メラミン樹脂

【価 格】OP価格 税込参考：16,800円

【ＵＲＬ】https://www.bauhutte.jp/product/bhs200s/

「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

