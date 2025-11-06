超大作アニメ映画『白蛇：縁起』『ヨウゼン』の同時上映が実現！当上映会限定の入場者特典をプレゼント！上映会の最後には特別映像もお届け！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介、以下ブシロードムーブ）は、大ヒットを記録したアニメ映画『白蛇：縁起』と『ヨウゼン』の同時上映会を開催することをご報告します。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。

千年を超える恋を描く感動作！三森すずこ×佐久間大介(Snow Man)がＷ主演の『白蛇：縁起』と、中国最高峰のバトルファンタジー！佐野晶哉(Aぇ! group)×増田俊樹がW主演の『ヨウゼン』 の豪華二本立て上映を開催！上映会の最後には特別映像もお届け！ぜひご参加ください！

【開催日時】

11月12日(水) 19：00～23:10終演予定

※上映順は、『ヨウゼン』→『白蛇：縁起』です。

※途中で13分程休憩を予定しております。

状況に応じて変更する場合がございますので予めご了承ください。

※東京都の条例に基づき、18歳未満の方は保護者同伴でもご入場いただけません。

【場所】

新宿バルト9(東京都新宿区新宿3丁目1-26 新宿三丁目イーストビル9階)

【料金】

3,200円均一

【入場特典】

『白蛇：縁起』＆『ヨウゼン』特別うちわ(1種)

【チケット販売】

オンラインチケット予約KINEZOにて（https://tjoy.jp/shinjuku_wald9）

11月8日（土）0:00～（＝11月7日（金）24:00～）より販売

※事前に無料会員登録が必要です。

※下記の決済方法をお選びいただけます。

・オンライン決済 クレジットカード / Amazon Pay / PayPay

※上映日の2日前までは ”あとから決済” はご利用いただけません。

・あとから決済とは（https://faq.tjoy.jp/faq/detail?site=916369P4&category=17&id=336&hot_list=true(https://faq.tjoy.jp/faq/detail?site=916369P4&category=17&id=336&hot_list=true)）

【劇場窓口】

11月8日（土） 劇場オープンより ※WEB販売で完売の場合、窓口の販売はございません

【注意事項】

※全席指定席となります。チケットをお持ちでない方はご覧になれません。

※場内でのカメラ（携帯電話含む）・ビデオによる撮影、録音等は固くお断りいたします。

※会場内ではマスコミ各社の取材による撮影、当社記録撮影が行われ、テレビ・雑誌・ホームページ等にて、放映・掲載される場合がございます。また、イベントの模様が後日販売されるDVD商品等に収録される場合がございます。予めご了承ください。お客様の当催事における個人情報（肖像権）については、このイベントにご入場されたことにより、上記の使用にご同意いただけたものとさせていただきます。

※インターネット・オークションへの出品その他の転売目的での入場券の購入および転売はお断りします。

※営利を目的として転売された入場券およびインターネットを通じて転売された入場券は無効とし、当該入場券によるご入場はお断りします。

※イベントの予定は、急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※いかなる事情が生じましても、ご購入後・お引き換え後の鑑賞券の変更や払い戻しはできません。

※車椅子でのご鑑賞を希望されるお客様は座席指定券の購入後、劇場までご連絡ください。車いすスペースには限りがありますので、ご利用人数によっては所定のスペース以外でご鑑賞いただく場合がございます。また、イベントの内容やマスコミ取材により、所定のスペースからご移動いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※販売開始直後はホームページへのアクセスが集中し、つながりにくい状態になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

『白蛇：縁起』作品概要

【概要】

■タイトル：『白蛇：縁起』

■ジャンル：ラブストーリー、ファンタジー、CGアニメ

■主題歌：「縁 -YUÁN-」／Snow Man

■公式HP：https://white-snake.jp

【あらすじ】

『白蛇：縁起』は中国の四大民間説話の一つ『白蛇伝』の前世の話。晩唐の時代、国師が民間人に蛇を大量に捕獲させていた。白蛇の妖怪「白」（見た目は人間の美少女）が国師を刺殺しようとしたが失敗。少女は逃亡の末、記憶をなくしてしまったが捕蛇村の少年「宣」に救われる。「白」の記憶を取り戻すため二人は冒険の旅に出る。その旅の中で二人は恋に落ちるが、少女が白蛇の妖怪ということも明らかになってしまう。一方、国師と蛇族との間に激しい戦いが始まろうとしていた。二人の恋に大きな試練が待ち受ける。

【出演】

白：三森すずこ、宣：佐久間大介(Snow Man)、青：佐倉綾音、はらまき：杉田智和、宝青坊主：悠木碧

『ヨウゼン』作品概要

【概要】

■タイトル：『ヨウゼン』

■ジャンル：アクション、ファンタジー、CGアニメ

■主題歌：「ROCK’NPOP」／Aぇ! group

■公式HP：http://yozen.movie

【あらすじ】

はるか昔、世界は仙界と人間界に分かれていた。しかし、殷と周の間で巻き起こった戦乱の末、仙界の勢力は衰弱し、二郎真君ことヨウゼンも数多くの仙人と同様、いまは落ちぶれて懸賞金稼ぎをしながら生活していた。そんなある日、ヨウゼンは自分の甥であるジンコウと偶然出会う。ジンコウは、手にすれば力が倍増するという「宝蓮灯」を探し、華山に閉じ込められていた母親を救出しようと旅をしていたが……。

【出演】

ヨウゼン：佐野晶哉(Aぇ! group)、ジンコウ：増田俊樹、エンラ：沢城みゆき、シンコウヒョウ：津田健次郎、コウテンケン：夏絵ココ

共通の概要

『白蛇：縁起』『ヨウゼン』公式X：https://x.com/WhiteSnakeMovie

『白蛇：縁起』『ヨウゼン』公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@officialchannel8085

(C)Light Chaser Animation Studios