茨城県鉾田市×チイオシ コラボプロジェクト第四弾を開催“食べておいしい大葉”の収穫体験と学びのイベントを実施

株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、茨城県鉾田市と連携し、「チイオシ鉾田市プロジェクト」の第四弾として、中島農園（鉾田市）で大葉の収穫体験プログラムを2025年12月13日（土）～14日（日）に開催します。

本取り組みは、地域外の人々が“観光以上、定住未満”の形で地域と関わる「関係人口創出」を目的としており、大葉をテーマに、若手農家の挑戦に触れながら地域の一次産業の魅力を体験・学習・発信する2日間のプログラムです。

取り組み内容

１.大葉の収穫・袋詰め体験

本プログラムでは、「飾るだけではない、食べておいしい大葉」を生産する中島農園で、収穫から袋詰めまでの一連の工程を体験します。

参加者は、大葉の柔らかさや香りを生み出すための工夫について、農園の代表から直接学びます。

２.加工品づくりと地域ブランドの学び

中島農園では、「大葉じぇのべーぜ」「大葉味噌」などの加工品開発にも取り組んでいます。

体験中には、これらの製造背景やブランドづくりの工夫についても紹介。

生産から加工・販売までのプロセスを通じて、地域資源の価値をどう高めるかを現場で実践的に学べます。

３.フェノロジーカレンダーづくりへの参加

収穫体験後には、地域の季節ごとの旬を記録・発信する「フェノロジーカレンダー」づくりのためのヒアリングを行います。

参加者自身が体験した内容をもとに、季節と人の関わりを発信することで、体験を“学び”から“発信”へとつなげます。

４.交流と地域ヒアリング

2日目には、市内ツアーと地域ヒアリングを実施。地域関係者との対話を通じ、鉾田市の暮らしや地域課題、今後の関わり方について考える機会を設けます。

背景

茨城県鉾田市は、農林水産省が発表する市町村別農業産出額の野菜区分において、平成26年から令和5年の10年連続全国一位を誇る「日本でいちばん野菜をつくるまち」※です。

人口減少などの課題に直面する中、地域を超えた多様な関わりを生む「関係人口」創出への期待が高まっています。

FLNは、地域と人をつなぐ「チイオシ」事業の一環として、鉾田市と連携し、2025年9月～2026年2月にかけて全6回の体験プログラムを実施。本企画はその第四弾として大葉生産の若手農家・中島農園を舞台に行われます。

開催概要

日程：2025年12月13日（土）～14日（日）

会場：茨城県鉾田市・中島農園

定員：3～5名（事前申込制）

申込締切：2025年11月16日（日）23:59

体験内容：大葉の収穫・袋詰め、加工品紹介、フェノロジーカレンダー作成、地域ヒアリング・交流会

持ち物：汚れてもよい長袖、帽子（※大葉のエキスで黄ばむ可能性あり）

注意事項：袋詰め作業時は、異物混入防止のため装飾品を外してください。

体験の詳細・お申し込み方法は、Nativ.media掲載記事にてご確認ください。

期待される効果

FLNは、本プログラムを通じて参加者に農業の現場に直接触れ、農家の想いや地域の暮らしを知る機会を提供します。

これにより、参加者は鉾田市への理解や親近感を深め、関係人口として継続的に地域に関わるきっかけを得られます。

さらに、チイオシのプログラム特派員制度により、参加者は体験後も記事発信や情報共有を通じて地域とつながり続けることができます。

こうした仕組みによって、農産物のファンづくりやブランド価値の向上を後押しするとともに、国が推進する「関係人口拡大」の流れに沿った成果を生み出すことを目指します。

今後の展望

「チイオシ鉾田市プロジェクト」は、農業体験を通じて関係人口を創出し、地域活性化につなげる取り組みとして位置づけています。

今後は市内の他の農家にも農業体験を展開し、参加者が体験や情報発信を通じて継続的に関わる仕組みを広げていくことで、地域とのつながりを深めていきます。

