『Zoff PEANUTS COLLECTION』第5弾　PEANUTSの仲間たちが活躍する新作アイウェアが登場

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、「ピーナッツ・ワールドワイド（米国 ニューヨーク州）」との商品ライセンス契約に基づき、「Zoff PEANUTS COLLECTION（ゾフ ピーナッツコレクション）」の新作アイウェアを、2025年11月7日（金）より全国のZoff店舗、Zoff公式オンラインストアほかで販売を開始します。また、2025年10月29日（水）午前11時よりZoff公式オンラインストアならびにZoff 楽天市場店で先行予約受付を開始します。

「Zoff PEANUTS COLLECTION（ゾフ ピーナッツコレクション）」、2025年の新作は"One day with me"をテーマにラインアップ。“Morning”、“Afternoon”、“Evening”、“Night”と、1日のシーンそれぞれにフォーカスしたコレクションには、スヌーピーとそのきょうだい、オラフ、アンディのデザインが日常に寄り添います。フレームデザインにはそれぞれの特徴が盛り込まれ、随所にスヌーピーたちが描かれたパーツがさりげなくあしらわれています。性別、年代を問わずかけられる豊富なバリエーションで、秋冬ファッションをさらに楽しめる、4モデル全12種のアイウェアコレクションです。他にも、ファークロスやマスコットクリーナーなど雑貨も多数ラインアップしています。

■商品概要

- 商品名｜Zoff PEANUTS COLLECTION（ゾフ ピーナッツコレクション）- 種類・価格 ｜メガネ4モデル 各3色 全12種 \7,700～\15,500（セットレンズ代込）※専用メガネケース＆メガネ拭き付き、ファークロス 3種 \1,200、マスコットクリーナー 3種 \2,200- 発売日｜2025年11月07日（金）- 先行予約｜2025年10月29日（金）午前11時～ Zoff公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店- 取扱店舗｜Zoff店舗※、Zoff公式オンラインストアほか- 特設ページ｜https://www.zoff.co.jp/shop/contents/peanuts-collection.aspx※一部取り扱いの無い店舗がございます。※取り扱い店舗と商品の詳細は特設ページをご覧ください

■商品詳細

Morning Model ZF252020 3色 \15,500（セットレンズ代込）

読書タイムにも使いやすい跳ね上げ式フレームで、おだやかな1日の始まりをサポート。シルエットやラインアートであしらわれたPEANUTSのキャラクター3匹が印象的。

ZF252020_44F1、ZF252020_64F1、ZF252020_81F1

Afternoon Model ZA251051 3色 \12,200（セットレンズ代込）

アクティブシーンやお仕事時でも安心のズレにくいラバー素材を使用。どんな場面にもフィットします。型押しされた3匹とたくさんの肉球のあしらいでおでかけも楽しく。

ZA251051_11A1、ZA251051_20A1、ZA251051_48A1

Evening Model ZO252009 3色 \12,200（セットレンズ代込）

イブニングドレスにも合わせられる、きらびやかなメタルのあしらい。特別なひとときに華を添えます。高級感のあるテンプルには、さりげなくスヌーピーたちの足あとが。バチ先のシルエットがアクセントに。

ZO252009_14E1、ZO252009_21E1、ZO252009_43E1

Night Model ZC251017 3色 \7,700（セットレンズ代込）

おうち時間にもピッタリの軽量でかけ心地やさしいフレーム。頑張った1日のリラックスタイムに。3匹が仲良く過ごす姿に加え、肉球と骨型クッキーの立体モチーフがポイントです。

ZC251017_42A1、ZC251017_14E1、ZC251017_20A1

付属品：PEANUTS COLLECTION 専用メガネケース&メガネ拭き付き

全てのフレームに、共通のオリジナルケースと、今回のコレクションの為に描かれたアートが描かれたメガネ拭きが付きます。

■GOODS

ファークロス 3種 \1,200

マスコットクリーナー 3種 \2,200

■Zoff｜PEANUTS

2020年に70周年を迎えた「ピーナッツ」。世界中で愛されてきた「ピーナッツ」を幅広いファンといっしょにお祝いすべく、Zoffと「ピーナッツ」とのコラボレーション「Zoff｜PEANUTS」が実現しました。「ピーナッツ」の世界観が存分に味わえるキャラクターがふんだんにあしらわれたアイウェアや、Zoffオリジナルのメガネ姿のキャラクターたちが登場するメガネケースやポーチなど、「ピーナッツ」のように多くの人の心をハッピーにさせるコレクションに仕上がりました。スヌーピーやチャーリー・ブラウンなどキャラクター達の魅力がギュッとつまったアイテムがあなたの毎日を楽しく彩ります。

■PEANUTS（ピーナッツ）について

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

