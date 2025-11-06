株式会社 類設計室×森庄銘木産業 株式会社共同主催イベント『共創シンポジウム～森を育み、活かす、これからの木造建築～』を12月5日（金）に開催します

株式会社 類設計室

株式会社類設計室（本社：大阪市淀川区、社長：阿部紘）は、12月5日（金）に設計業界の木造に携わる方々との、世代と枠を超えた繋がりの場づくりを目指して、「共創シンポジウム～森を育み、活かす、これからの木造建築～」を東京本社 共創拠点「Root（ルート）」にて開催いたします。

シンポジウムの概要

日 時：2025年12月5日（金）16：00～18：30（18：45～交流サロン）

定 員：対面 80名 ／ WEB 定員なし

参加費：無料（交流サロン参加者は参加費2,000円）

場 所：類設計室 東京本社6F「Root」（JR京浜東北線 蒲田駅から徒歩3分）

申 込：https://forms.gle/wR2ASPYjMhmY1JnM8

※対面の定員数を超えた場合は、抽選とします。

シンポジウムの内容（予定）

『第一部 奈良の山を育み、共創から生まれる自産自消の木造建築』

（株式会社 類設計室 設計事業部×森庄銘木産業 株式会社）

・類設計室が所有する山を活用した木造建築の実現

・林業と考える「木を使う」本当の課題



『第二部 中大規模木造の木材活用の知恵』

（株式会社 類設計室 設計事業部×ナイス株式会社×株式会社中東）

・木造学校のスタンダードモデルを目指した標準化設計

・木材調達と活用における課題と展望

登壇者のみなさま

杉本洋文｜株式会社 計画・環境建築 代表取締役会長

森本達郎｜森庄銘木産業 株式会社取締役専務

前田 力｜ナイス 株式会社理事、日本WOOD.ALC協会理事

宮越久志｜株式会社 中東専務取締役

（弊社から）

多田 奨｜株式会社 類設計室設計事業部監理部課長

小林有吾｜株式会社 類設計室設計事業部ディレクター、農園事業部事業部長

前回実施した共創シンポジウムの概要

共創シンポジウムでは、「なぜ共創なのか」、「共創拠点Root」にかけた想いを冒頭に、3つのトピックで議論を実施。トピックは、類設計室の設計事業部・教育事業部から「教育の現場から考える新たな学びの場」、「木の心地よさと光との関係性を紐解く」、「地域木材利用を活性化する木構造の実証実験」を、来場者も含め闊達な議論が繰り広げられました。

昨年の共創シンポジウムの様子（右も）

昨年行われた前回のイベントレポートのQRリンク