CAMPER × BOBO CHOSESコラボレーション第2弾「Walk Differently」キッズイベントにて登場

スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「CAMPER（カンペール）」は、2025AWシーズンにスペイン発ライフスタイルブランド「BOBO CHOSES（ボボ ショーズ）」と第2弾のコラボレーションを発表し、カンペールの一部ストアにて開催中のキッズイベントで販売します。

2009年に設立されたBOBO CHOSESは、創造的で楽しいデザインアプローチで知られています。バルセロナを拠点に46か国で展開しており、ほとんどの製品を地元で生産し、環境に配慮した責任ある製造方法を採用しています。CAMPERとBOBO CHOSESは、共通の価値観とクリエイティブなビジョンを持ち、このコラボレーションをスタートしました。ファーストシーズンのコンセプト「Different is fun」を進化させ、今回は「Walk differently」をテーマに掲げ、歩くことは単なる移動ではなく、“動くアート”として捉え、自己表現を楽しむコレクションにしました。大胆なカラー、異素材の組み合わせ、クラシックとコンテンポラリーが融合したスタイルを継承しつつ、両ブランドが共有する遊び心あふれるスピリットが表現されています。

今回のカプセルコレクションは、両ブランドが完全に共同でデザインしたもので、５つのアイコニックなデザインが登場します。「TWINS」のスニーカー2種、「Compas」のボートシューズ1種（2色）、そしてファーストウォーカーを含む「Brutus FW」のブーツ2種がラインナップ。それぞれが個性を称え、大胆さと快適さを融合させ、足跡ひとつひとつに物語を宿します。子どもたちが遊び方から歩き方まで、コントラスト、創造性、そして勇気を持って表現することを引き続き応援しています。

Twins（Drift Trail）

大胆なマルチマテリアルとテクニカルなルックが特徴の「Drift Trail（ドリフトトレイル）」は、簡単にフィットできるエラスティックとコードストッパーを備え、調整が容易に。さらに、快適性を高めるために内側にパッドを装備しています。別フォーマットとして、ソフトなリサイクルPET製ネオプレンソックスを使用し、ウェビングと面ファスナーを組み合わせたテクニカルなアウトドア仕様のマルチマテリアルスニーカーも登場します。

CAMPER × BOBO CHOSES 25AW / Twins (Drift Trail)

K800660-002(https://www.camper.com/ja_JP/kids/shoes/twins/camper-twins-K800660-002) \20,900 / size 28-31(18-20cm)

CAMPER × BOBO CHOSES 25AW / Twins (Drift Trail)

K800659-003(https://www.camper.com/ja_JP/kids/shoes/boc/camper-bobo_choses_x_camper-K800659-003) \20,900 / size 28-31 (18-20cm)

Compas

カンペールのクラシックな「Compas（コンパス）」は、今季キャッチーな2色で展開します。クラシックなボートシューズをフレッシュで楽しいスタイルにアレンジし、コントラストカラーのフリンジがポイントです。

CAMPER × BOBO CHOSES 25AW / Compas

K800642-002(https://www.camper.com/ja_JP/kids/shoes/boc/camper-bobo_choses_x_camper-K800642-002) \23,100 / size 28(18cm), 30(19cm)

CAMPER × BOBO CHOSES 25AW / Compas

K800642-003(https://www.camper.com/ja_JP/kids/shoes/boc/camper-bobo_choses_x_camper-K800642-003) \23,100 / size 28(18cm), 30(19cm)

Brutus FW

アイコニックな「Brutus FW」ブーツは、ファーストウォーカー向けのレースアップブーティとして再構築しました。フェイクファーのアッパー、ウールブレンドのライニング、そして簡単にフィットできるコードストッパーを備え、コレクションを完成させています。

CAMPER × BOBO CHOSES 25AW / Brutus FW

K900394-002(https://www.camper.com/ja_JP/kids/shoes/boc/camper-bobo_choses_x_camper-K900394-002) \19,800 / size 28-31 (18-20cm)

CAMPER × BOBO CHOSES 25AW / Brutus FW (first walker)

K900399-001(https://www.camper.com/ja_JP/kids/shoes/boc/camper-bobo_choses_x_camper-K900399-001) \16,500 / size 22-25(13.5-16)

CAMPER × BOBO CHOSESのカプセルコレクションは、カンペールの一部ストアで開催中のキッズイベントにて展開します。コラボレーションアイテムをはじめ、普段取り扱いのないKIDSシューズを豊かなラインナップでご覧いただけます。また、店内にはキッズゾーンを設置しており、お子様たちが塗り絵を楽しめるコーナーもご用意しています。

KIDS EVENT CARAVAN

CAMPER 玉川高島屋SC(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/campersc.html)

11月12日（水）～11月18日（火）

CAMPER 船橋ららぽーと(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/camper_21.html)

11月21日（金）～11月27日（木）

CAMPER 柏高島屋ステーションモール(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/camper_202431open.html)

12月10日（水）～12月16日（火）

CAMPER × BOBO CHOSES既存の取り扱い店舗一覧

・CAMPER公式オンラインストア(https://www.camper.com/ja_JP)

・BOBO CHOSES 表参道ストア、BOBO CHOSES 京都ストア

・その他正規取り扱い店舗

※取り扱い期間・モデル・サイズは店舗によって異なりますので、詳細は各店舗までお問い合わせください。

【 BOBO CHOSES 】2009年にスペインで設立。サステナブルかつ奇抜なデザインで業界をリードする、子供服を中心としたライフスタイルブランド。 48か国約800の取引先で展開し、小売、卸売、Eコマースを主要流通手段として商品を提供。「遊び心」「好奇心」「無邪気さ」「ナンセンスの面白さ」「創造性」「想像力」「ユーモアのセンス」に共感し、BOBO CHOSESは、赤ちゃんやお子様、そして大人の男女が楽しめる遊び心のある洋服やアクセサリーをつくることに喜びを感じています。コレクションは、大胆な色、楽しいプリント柄、着心地のよいフォルムの衣服を通して、生き生きとした独自の感動的なストーリーを物語っています。

@bobochoses_japan(https://www.instagram.com/bobochoses_japan/)



【 CAMPER 】1975年にスペイン・マヨルカ島で生まれたフットウェアブランド「カンペール」。50周年を迎えた今年は、世界で約40カ国400店舗、日本では現在全国約50店舗にて展開中。地中海の豊かな自然にインスパイアされた先進的なデザインと、職人のクラフトマンシップに最先端イノベーションが融合して生まれた極上の履き心地が、「歩く」という移動手段を「楽しくて幸せな時間」へと昇華します。カンペールを履いて、いつもよりちょっぴり幸せな非日常の世界へ。

Walk, Don’t Run. （歩こう。走らず、ゆっくりと。）

@camper_japan(https://www.instagram.com/camper_japan/)

カンペールジャパン公式オンラインストア(https://www.camper.com/ja_JP)