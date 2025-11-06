「訳さない英語力」を鍛えるお芝居仕立ての英語教室EIG誕生！第一期生スタート＆初月半額キャンペーン実施中

株式会社ONEDAY授業の様子。自制の文法を日本語で説明せず、体験を通じて「体得」します

株式会社ONEDAY（本社：北海道札幌市）は、英語教室「EIG（English Immersion Garden）」を2025年10月に札幌・円山に開校しました。

EIGは「英語を知識から体験へ」をテーマに、演劇や実験、日常体験を通して子どもが自ら英語を使い始める力を育む新しい英語教育メソッドを提供します。

開校を記念して【初月半額キャンペーン】を実施中です。

“話せる英語”はなぜ育たない？日本の英語教育が直面する壁

小学3年生から英語が必修化されて10年以上が経ちました。しかし、文部科学省の全国学力調査（令和5年度）によると、中学生で「英語を使って自分の考えを話せる」と答えた生徒は、わずか18.4％にとどまります。

“英語の授業は増えたのに、英語が話せる子どもは増えていない”--

それが、日本の英語教育が抱える根本的な矛盾です。

一人の教育者として、そして日本の英語教育を変えるために

英語教育改革が何度繰り返されても、「使える英語」を話せる子どもは依然として少ない。

EIGの校長・島村直美は、30年にわたり英語教育に携わる中で、この構造的な壁を見てきました。



島村自身、中学時代に英語が「暗記と正解を当てる勉強」になった瞬間に好奇心を失い、ついには学校自体がつまらなくなって高校を中退。将来への不安の中で偶然出会ったのが、「英語を日本語に訳さずに学ぶ」独自の英語教育でした。

“英語で考える”という新しい学び方に衝撃を受け、もう一度英語をやり直す決意をし、 TOEIC満点を達成しました。この成功体験こそが、教育理念の原点です。

「英語が“勉強”になった瞬間、子どもの好奇心は止まる。」

札幌に拠点を移し、自身も子育てをしながら教育に携わる中で、島村はもう一つの真実に気づきます。

「子どもは“理解”より先に、“楽しさ”で動く。」

小学生の息子が野球を通じてアメリカ代表チームに参加し、英語で仲間と笑い合う姿を見た瞬間、

英語は“勉強”ではなく“世界とつながる力”だと改めて実感しました。

しかし日本の英語教育では、多くの子どもが“正解を当てる勉強”の中で、その「楽しい」「伝えたい」という気持ちを失ってしまう。

英語が“勉強”になった瞬間、子どもの好奇心は止まる――その現実を前に、島村は決意します。

「暗記ではなく、英語で感じ・考える学びを作りたい」

そうして生まれたのが、英語を“知識”ではなく“体験”で育てる教室──

「EIG（English Immersion Garden）」。

EIGは、子どもたちに「英語が好きになる瞬間」を届けるために誕生しました。

EIGの挑戦「訳さない英語」を育てる“Thinking in English”教育

EIGの英語教育の根底には、創設者・島村直美の母校でもある英語専門学校「フィニックス英語学院（旧・東京松本英語専門学院）」の創設者、松本亨博士の理念が息づいています。

松本博士は、日本における“英語で考える”教育法の先駆者。

「英語を訳さずに理解する」――その発想は、島村の教育人生の原点でもあります。

「英語は日本語に置き換えるのではなく、イメージと感情を通して“そのまま理解する”言語。

松本先生が示してくださったその考え方を、子どもたちにも“体験を通して”伝えたいんです。」

EIGでは、英語を「体験と思考の言語」として身につけるために、独自の手法「イメージリンキング(R)」を導入。英語を日本語に訳さず、状況・感情・動作を結びつけることで、英語を“頭”ではなく“体”で理解していきます。

体験でしか学べない“生きた英語”を

体で英語の感情を理解する「シアターゲーム」

EIGでは、英語を単なる会話練習やロールプレイとしてではなく、“実際の感情や行動を通して身につける”ことを大切にしています。

そのために導入しているのが、演劇教育の手法である「シアターゲーム」。



これは、セリフを暗記して演じるのではなく、体を使い、瞬間的に湧き上がる感情を英語で表すアクティビティです。子どもたちは、体全体を使って表現しながら、英語の音・リズム・強弱のエネルギーを身体感覚として吸収していきます。



「感情を“演じる”のではなく、“感じたまま表す”英語を学ぶ」――



この体験を通して、英語の音・リズム・強弱を身体で覚えていきます。

実践の場「ショッピングデー」

さらにその学びを“社会の中で使う”実践として行うのが「ショッピングデー」。

レッスンでの発話や理解を通じて貯めたコインを使い、

子どもたち自身が英語でお店を開くマーケットを企画・運営します。

「Can I have this one, please?」

「That’ll be two dollars.」

といったやり取りが、自然な会話として生まれます。

シアターゲームで感情を、ショッピングデーで社会性を育てる。

どちらも、“英語を使うリアルな場面”を通して学ぶ、EIGの体験型カリキュラムの中核です。

次回のショッピングデーは2025年12月開催予定。

子どもたちが英語でつくる小さな社会が、EIGの教室の中に広がります。

英語で世界と出会う“庭”をつくる──EIGのこれから

”見方を変えれば、世界はまるで一面の庭になる” 小説『秘密の花園』より

EIGは、単なる英語教室ではなく、 日本の英語教育を「体験型」に進化させるためのプロジェクトです。 英語を「教科」から「体験」へ。

家庭・学校・地域が一体となり、 子どもたちが日常の中で英語を“使う文化”を育てていく。

生きた英語を話す子どもを増やしたい

英語教育の質を根本から変えたい

地域に開かれた新しい学びのモデルを作りたい

その思いから、EIGは札幌・円山公園を拠点に、 「感じる英語」「使う英語」「つながる英語」をテーマにした学びを展開しています。 「英語を勉強する場所ではなく、 英語で世界と出会う“庭（Garden）”を作りたい。」

それがEIG（English Immersion Garden）の名前に込められた願いです。

開校を記念して【初月半額キャンペーン】実施中！

EIGでは現在、開校を記念して【初月半額キャンペーン】を実施しています。

より多くのご家庭に「英語が“楽しい”と感じる瞬間」を体験していただけるよう、

初めての方でも気軽に参加できる特別プランをご用意しました。

1回目のレッスンから、子どもたちが自然と英語を使い始める“体験型レッスン”を実際に感じていただけます。

お問い合わせ先

英語教室EIG 広報担当 島村直美

Email : eig.sapporo@gmail.com

TEL：070-8993-7961