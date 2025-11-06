スポーツ予想アプリ「なんドラ」でアスルクラロ沼津 11月9日（日）の試合展開・活躍選手予想を開催！

株式会社なんでもドラフト

イノベーションの力で新たなスポーツ・エンターテインメントを創造し、まだ見ぬ感動と熱狂を提供するアプリ「なんドラ」を運営する株式会社なんでもドラフト（本社：東京都渋谷区、代表：森井啓允）は、アスルクラロ沼津の11月9日（日）に行われる、明治安田Ｊ３リーグ 第が35節（FC琉球戦）において、試合展開や活躍選手の予想を開催します。

試合展開や活躍選手を予想して、アスルクラロ沼津の選手直筆サイン入りポスターゲットのチャンス！

「なんドラ」アプリダウンロードはこちら :https://nandora.onelink.me/UmVM/xtgvhjqj

アスルクラロ沼津の第35節は、アウェイでFC琉球と対戦します。

なんドラでは、アスルクラロ沼津の勝利を後押しすべく、この試合の展開と活躍選手の予想を開催。

予想成績で見事1位を獲得された方には、選手直筆サイン入りポスターをプレゼントします！

アスルクラロ沼津公式サイト(https://www.azul-claro.jp/)

【対象試合】

明治安田Ｊ３リーグ 第35節 11月9日（日）16:00 キックオフ

FC琉球 対 アスルクラロ沼津

【予想内容】

・得点を挙げるアスルクラロ沼津の選手は？

・アスルクラロ沼津の最初のゴールが決まる時間帯は？

・アスルクラロ沼津のシュート数は10本以上？

・両チームのスコアは？

・勝利チームは？

【予想締切】

キックオフ時刻まで

【ギフト】

1位 ：選手直筆サイン入りポスター（選手ランダム）

提供：アスルクラロスルガ株式会社

※該当者多数の場合は抽選

【参加方法】

・「なんドラ」アプリをダウンロード（無料）

・ゲストログインでも参加可能（メール登録不要）

・「ランクドラフト一覧」から該当のクイズを選択

・すべての設問に回答し「ドラフトに参加」をタップ

・結果はアプリ内「参加結果」で確認／当選者には「お知らせ」で通知

スポーツ予想アプリ「なんドラ」について

「なんドラ」はアプリケーションを利用し試合の勝敗や特定選手の活躍などを予想するサービスです。 月間・週間で公開されるランキングで全国にいる利用者と順位を競い、スポーツ観戦に新たな観戦価値と熱狂を提供します。また各予想の順位に応じて、必ず獲得できるポイントを貯めて、カタログギフトの中からお好きなギフトと交換できるほか、協賛社提供のギフトが順位に応じてさらにプレゼントされる予想もあります。



サービス開始以降、大手総合法律事務所と連携し、徹底した法令遵守による経営を行ってまいりました。現在はお子様にも安心して楽しんでいただけるよう完全無料モデルにてサービスを提供しています。



そのスタイルや“予想の面白さ”が評価され、プロ・アマチュアスポーツチーム、競技団体やスポーツ庁など、1年半で100以上の団体・企業とコラボレーションを実現している他、様々な投資家や企業から資本参画いただいています。



また2022年にはスポーツ庁主催のアクセラレータープログラム「INNOVATION LEAGUE 2022」に採択され、2023年には日本最大級のオープンイノベーション見本市「Japan Open Innovation Fes 2023」のスタートアップピッチイベントで最優秀賞も獲得しています。

「なんドラ」アプリダウンロードはこちら :https://nandora.onelink.me/UmVM/xtgvhjqj株式会社なんでもドラフト

スポーツ・エンターテイメントのイノベーション事業に取り組むスタートアップ企業です。観戦・視聴体験向上のスマートフォンアプリ「なんドラ」を提供する他、ファンエンゲージメントの枠を超えた、スポーツ・エンターテインメントのトータルサポートを行う。



＜会社概要＞

会社名：株式会社なんでもドラフト

コーポレートサイト：https://nandora.net/

設立：2019年

代表者：代表取締役 森井啓允

所在地：東京都渋谷区恵比寿西一丁目33番6号

事業内容：スポーツ・エンターテインメントにおける観戦・視聴体験の向上を目的としたモバイルアプリの開発および提供



なんでもドラフトへの取材申し込み、サービス内容に関するお問い合わせ、出資や提携に関するご相談・お問い合わせは info@nandora.net にお願いします。