視聴者をくぎづけにした最新テレビCMはこれだ！9月のテレビCMアテンションランキングを公開

REVISIO株式会社

ご家庭に人体認識技術を搭載した機器を設置し、テレビスクリーンの「注視」を測るREVISIO株式会社(旧TVISION INSIGHTS株式会社、所在地 :東京都千代田区、代表取締役社長 郡谷 康士、以下REVISIO)は、 2025年9月に放送されたテレビCMを独自の「アテンション（注視）データ」で分析し、視聴者の視線をくぎづけにしたテレビCMのランキングを公開しました。

テレビCMアテンションランキングイメージ画像

テレビCM「アテンション」ランキングとは

地上波関東キー局で放送されたテレビCMを対象に、クリエイティブの評価指標「Cスコア（クリエイティブスコア）」を基に作成。Cスコアが高いほど、アテンション（＝注視）を獲得していた（視聴者の目線を画面にくぎづけにしていた）CMであることがわかります。

Cスコア（クリエイティブスコア）説明画像

9月トップはビズリーチ ビズリーチ「バー」篇

テレビCMアテンションランキング【月間】画像



1位を獲得したのはビズリーチ ビズリーチ「バー」篇でした。ビズリーチといえば、女優の吉谷彩子さんを起用したCMでお馴染みです。どんな要素が視聴者の視線を惹きつけたのでしょうか？今月のピックアップCMで詳しくアテンションポイントを解説しております。ぜひご覧ください。

2位にランクインしたのはアイフル アイフル「ちっちゃい宇宙人女将」篇でした。

本CMは「凛とした女将」シリーズ第27弾。今回は、特殊メイクで宇宙人になりきった大地真央さんの姿に多くの視聴者がくぎづけになったようです。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=RBMbYffbrB4 ]

（動画引用元：アイフル公式チャンネル／アイフル「ちっちゃい宇宙人女将」篇 テレビCM【公式】 https://www.youtube.com/watch?v=RBMbYffbrB4）

5位のライフネット生命保険 ライフネット生命保険「正直劇場 おすすめされたらミツモロウ」篇

にも注目です。冒頭、柄本時生さんが母親から保険を勧められる会話型のCM・・・かと思いきや、突如現れるネコ型の妖精「ライフネッコ・ミツモロウ」。ミツモロウの声は、俳優・声優として活躍されている津田健次郎さんが担当しています。可愛らしい見た目の妖精と津田さんの渋い声質のアンバランスさが視聴者を惹きつける要素となりました。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=iM8xs9f_A74 ]

（動画引用元：ライフネット生命保険公式チャンネル／【正直劇場】おすすめされたらミツモロウ篇：ライフネット生命公式CM https://youtu.be/iM8xs9f_A74）



こちらの資料では、9月の週間ランキングなどをより詳しく掲載しております。

ぜひご覧ください。

アテンションレポートをダウンロードする :https://attention.revisio.co.jp/l/1010172/2024-09-22/2csp1

今月のピックアップCM：ビズリーチ ビズリーチ「バー」篇

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=C1O1CFvYY5M ]

（動画引用元：ビズリーチ公式チャンネル／ビズリーチ テレビCM 「バー」篇 30秒 https://www.youtube.com/watch?v=C1O1CFvYY5M）

では、同CMを毎秒Cスコアの波形データで詳しく確認してみましょう。

ビズリーチ ビズリーチ「バー」篇 注目度毎秒グラフ画像【アテンションポイント】- 【冒頭】語り掛けるようなセリフ

『先輩、転職先でも大活躍らしいですね』『お前も社内評価すごいって聞いたぞ～』。このセリフに、自分事化した人が多かったからか注視を獲得。

- 【9秒目】明るいBGMへの切り替わり

男性の『そんなに評価高いなら、、』と言うセリフと共に明るいBGMに切り変わり聴覚的な刺激を与えることで注視を維持。

- 【中盤】飽きを感じさせにくいテンポの良い会話

吉谷彩子さんの『考えないのかな～転職』というセリフをきっかけに、男性3人の会話に心の声をもらす形で参加した。このテンポの良い会話を間延びしやすい中盤に組み込んだことで、飽きを感じさせにくい構成となった。

- 【22秒目】楽器のサウンドエフェクトとBGMオフ

聴覚に刺激を与えることで注視の獲得に成功し、高注視下でのサウンドロゴの挿入に成功。



終盤、サービス訴求のようなCM感が色濃く出たため注視は下がるものの、アテンション獲得に有効な演出を要所に散りばめていたことで、終始Cスコアが113を上回る非常によく視られたCMでした。

テレビCMの効果を最大化する「しっかり視られるCM」とは

Cスコアグラフ波形説明画像

テレビCMを制作する際、多くの人が直観と経験を頼りにしているのではないでしょうか。このような制作方法では、パフォーマンスの再現性や確実性に不安が残ります。

REVISOでは、14万本以上のCMのアテンションデータを蓄積しているため、「CMの視られる要素」と「視聴者に視られるためのCMづくり」のノウハウを持っています。

詳細はこちらの資料からご確認いただけます。

視聴者をくぎづけにするCMの作り方とは？ :https://attention.revisio.co.jp/l/1010172/2023-06-06/gvs7?_gl=1*1n1hkxt*_ga*MTcxNzg3NDQ3MS4xNzA5NjA5NjM3*_ga_XCZY29Z3T2*MTcyNjYyMzYxNy41ODQuMS4xNzI2NjIzNjk1LjYwLjAuMA

＜本件に関する問い合わせ先＞

REVISIO株式会社 広報担当 安武

東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル

E-mail info@revisio.com

Tel(担当直通) 050-5897-4931

【REVISIO株式会社について】

REVISIO株式会社（2022年10月にTVISION INSIGHTS株式会社から社名変更）は、人体認識技術によってテレビ番組・CMの視聴態勢データを取得し、BtoB向け視聴分析サービスを提供しています。ご家庭のテレビに、REVISIOが独自に開発した人体認識技術を搭載した調査機器を設置し、調査参加者の視聴態勢を毎秒で自動的に取得。「誰がテレビの前にいて、ちゃんと見ているか」というREVISIO独自の注視データを広告主・広告会社・放送局など国内累計250社以上のクライアントにご活用いただいています。

現在、国内では関東エリア2,000世帯・関西エリア600世帯の地上波全番組の視聴データ、ならびにコネクテッドTVの注視データを提供しています。