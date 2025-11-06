¥æー¥¶ー3000Ëü¿Í¤¬¼¨¤¹¡¢¥¢¥×¥ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº2025
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖYappli¡Ê¥ä¥×¥ê¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥×¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°Ã¸¶ÊÝÊ¸¡¢°Ê²¼¡Ö¥ä¥×¥ê¡×¡Ë¤Ï¡¢Yappli¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥×¥ê¤Î³Æ¼ïKPI»ØÉ¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥×¥ê¤Î¿¿²Á¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¹ØÇã¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥¢¥×¥ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Ï3¤Ä¤Î²Á³ÊÂÓ¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¥æー¥¶ー¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ººÌÜÅª
ºòº£¡¢´ë¶È¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ï¤â¤Ï¤äÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¸ÜµÒÀÜÅÀ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¤Ï¡Ö¹ØÇã¹ÔÆ°¡×¤òÂ¥¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¼«Í³¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¸ÜµÒ¤òÄ¹´üÅª¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡É¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥Á¥ã¥Í¥ë¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀ®²Ì¡×¤òÂ¬¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Çä¾å¤äCV¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤ì¤À¤±·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬ÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¶¯¤µ¡É¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥³¥¹¥È¤Ç°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¡¢¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖYappli¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤Î¥Çー¥¿¤òÄêÎÌÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥æー¥¶ー¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤±¤ë»ØÉ¸¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥×¥ê±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥×¥ê¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÈKPI¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä´ºº·ë²Ì
1. ¥¢¥×¥ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼ïKPI
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/7187/table/299_1_62b65d3ef46b4997e37108a068f8a884.jpg?v=202511071227 ]
¡Ê¢¨1¡ËMAU:¡ÖMonthly Active Users¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢·î¤ËºÇÄã°ì²ó¤Ï³«¤¤¤¿¥æー¥¶ー¿ô¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤¿Ä¹´üÅª¤ÊÀÜÅÀºî¤ê¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë»ØÉ¸¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥×¥ê¤ÏÌó0.1±ß¤Î¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤ò´Þ¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·î1²ó°Ê¾å¤Îµ¯Æ°¤òÂ¥¤·¡¢¤µ¤é¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ì¤Ð1Æü¤¢¤¿¤ê4Ê¬¤Î²óÍ·¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥ê¥Ôー¥¿ーÁÏ½Ð¡Ê4.2²ó/Ç¯¡Ë¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥Ö¥é¥ó¥É²Á³ÊÂÓÊÌ¤Î¥¢¥×¥ê¥æー¥¶ー¹ÔÆ°ÆÃÀ
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤ò¡Ö¥×¥Á¥×¥é¡×¡Ö¥ß¥É¥ë¥×¥é¥¤¥¹¡×¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²Á³ÊÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤ËÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/7187/table/299_2_6c227dd5596942369ec4bca32fe95578.jpg?v=202511071227 ]
¡Ú²Á³ÊÂÓÊÌ¤Î¼ç¤Ê·¹¸þ¡Û
- ¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¡§·î¤Ë1²ó°Ê¾å¤Î¡Öµ¯Æ°¡×¡¢1ÅÙ¤Ç¤âµ¯Æ°¤¹¤ì¤Ð10¿Í¤Ë1¿Í¤¬CV¡£¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢**Ç¯´ÖÊ¿¶Ñµ¯Æ°²ó¿ô15.2²ó**¡¢**¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ±ÜÍ÷²ó¿ô6.5²ó**¡¢**Ê¿¶ÑÂÚºß»þ´Ö268ÉÃ**¤ÈÂ¾²Á³ÊÂÓ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆºÇ¤â¹â¤¯¡¢Ê¿¶Ñ·î1²ó°Ê¾å¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê4Ê¬°Ê¾å¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤Ï¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ·ÐÍ³¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÂÓ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¹ØÆþÉÑÅÙ¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¤¿¥æー¥¶ー¤ÎÌó10¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ç¯´Ö¤Ç°ìÅÙ¤ÏCV¤Ë»ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÀÜ¿¨ÉÑÅÙ¤È¹ØÇãÎ¨¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
- ¥ß¥É¥ë¥×¥é¥¤¥¹¡§Ç¯7²ó¤ÎCV¤òºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤Ë³ÍÆÀ¡£1ÅÙCV¤·¤¿¥æー¥¶ー¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶ÑCV²ó¿ô¤¬7.2²ó¤È¡¢Á´²Á³ÊÂÓ¤ÇºÇ¤â¥ê¥Ôー¥¿ー¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖCV³ÍÆÀÈñÍÑ¡×¤â129±ß¤ÈºÇ¤âÄã¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊCV³ÍÆÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Öµ¯Æ°¤·¤¿¥æー¥¶ー¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶ÑCVR¡×¤Ï1.91%¤ÈºÇ¤âÄã¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥³¥¢¤Ê¥ê¥Ôー¥¿ー¤¬CV¿ô¤ò»Ù¤¨¡¢¥¢¥×¥êµ¯Æ°¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¹ØÆþ¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥È¥æー¥¶ー¤â¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤Ï¥é¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¤ò¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤ëÌò³ä¤âÃ´¤¤¡¢Éý¹¤¤»Üºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¥×¥Á¥×¥é¡§¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢°Â²Á¤Ë¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎÇÛ¿®¡£¡Ö·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÎ¨¡×¤¬20.3%¤ÈÂ¾²Á³ÊÂÓ¤ÈÈæ¤ÙºÇ¤â¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤¬¥æー¥¶ー¤ÎÀ¸³è¤Ë¿¼¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö1¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎÇÛ¿®¶â³Û¡×¤Ï0.07±ß¤ÈºÇ¤â°Â²Á¤Ç¤¢¤ê¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç¹ÈÏ°Ï¤Î¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¡¦°Ý»ý¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº¤«¤é¸«¤¨¤¿·¹¸þ
¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¸ÜµÒ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÇ¯Ê¿¶Ñ4²ó°Ê¾å¤ÎCV¤ò¹Ô¤¦¥ê¥Ôー¥¿ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥×¥ê¤ÏÃ±¤Ê¤ë¹ØÇã¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÁ°ÃÊ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÉý¹¤¤»Üºö¤Ç¼Â¸½¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ò¶¯²½¡¢¸ÜµÒ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¶á¤Å¤±¤ë¡¢¡È¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¹½ÃÛ´ðÈ×¡É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢Á°ÃÊ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬½½Ê¬¤ËÎý¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÇä¾å¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¼¤ÒËÜÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥×¥ê¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤È¡¢¥¢¥×¥ê±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëKPI¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¥ä¥×¥ê¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖYappli¡×¤Ï¡ÖÂ®¤¯¡¢¼«Í³¤Ë¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¡×¥¢¥×¥ê³«È¯¡¦±¿ÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£µá¤á¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¥¢¥×¥ê³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤È¸ÜµÒ¤Î´Ö¤Ë¿¼¤¤å«¤òÃÛ¤¯½ÅÍ×¤ÊÀÜÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë»Ô¾ì´Ä¶¤ä¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÇ§¼±¤·¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¥¢¥×¥ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥×¥ê»Üºö¤ËÌÂ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤¿»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é
DL¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://go.yapp.li/document_wp_App-know-how-book.html
Ä´ºº³µÍ×
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/7187/table/299_3_a13f9c6a7b41db654b7a112e12245212.jpg?v=202511071227 ]
¡Ê¢¨2¡ËYappli Data Hub¤ÏYappliÀ½¤Î¥¢¥×¥ê¾å¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÂ°À¡¦¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥ä¥×¥ê¤Ï¡¢º£¸å¤â´ë¶È¤ÎGo Mobile¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò´ÊÃ±¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤òÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥×¥ê¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò´ÊÃ±¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤òÊØÍø¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Îー¥³ー¥É¤Ç¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¦Ê¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¡ÖYappli¡×¤ä¡¢¼ÒÆâ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥¢¥×¥ê¡ÖUNITE by Yappli¡×¡¢¼¡À¤ÂåWeb¹½ÃÛ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖYappli WebX¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Yappli¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï750¼Ò°Ê¾å¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÎß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Ï2²¯²ó°Ê¾å¡¢Å¹ÊÞ¡¦EC¡¢¼ÒÆâDX¡¢BtoB¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥×¥ê¤Ï¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤È½¾¶È°÷ÂÎ¸³¤òÁí¹çÅª¤Ë¹â¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊDXP¡Ë¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Yappli¡§https://yapp.li/(https://yapp.li/)
¡¦UNITE by Yappli¡§https://unite.yapp.li/(https://unite.yapp.li/)
¡¦Yappli WebX¡§https://webx.sites.yappli.com/(https://webx.sites.yappli.com/)
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ3-2-1¡¡½»Í§ÉÔÆ°»ºÏ»ËÜÌÚ¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ïー41³¬
¥¨¥ê¥¢»Ù¼Ò ¡§¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåËÌ´Û8³¬¡ÊÂçºå¡Ë¡¢Signature Ê¡²¬ÂçÌ¾¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£8³¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°Ã¸¶ ÊÝÊ¸
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ ¡§¡ÖYappli¡×¡ÖYappli CRM¡×¡ÖYappli WebX¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡