【MOS】今年も1年頑張ったあなたへ。心も満たされるご褒美バーガーが登場！「アボカドバーガー」新発売

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、2025年11月12日（水）～2026年1月下旬まで、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、アボカドを贅沢に使用した「アボカドバーガー」を期間限定で販売します。

ツールイメージ

当社では近年、年末年始に合わせて、1年間頑張った自分へのご褒美として楽しんでいただける、贅沢感のある商品を販売しています。昨年はアボカドをたっぷりと使用した「新とびきりアボカド」を販売し、女性のお客様を中心に大変ご好評をいただきました。そこで今年は、「もっとアボカドを味わいたい」というお客様の声に応えるため、昨年以上にアボカドの味わいを感じていただける新商品、「アボカドバーガー」を発売します。

「森のバター」とも呼ばれ、美容・健康意識の高い方々から支持を集めるアボカドは、クリーミーな食感と栄養価の高さから、ハンバーガーの具材としても常に高い人気を誇っています。今回は、アボカドの満足感はそのままに、よりアボカド自体の味を感じていただけるようソースを見直すと同時に女性でも食べやすいボリューム感にし、さらに昨年よりも手ごろな価格でお得感のある商品に仕上げました。アボカドにレタスやトマトを合わせることで、濃厚かつさっぱりとした味わいをお楽しみいただけます。

また、ボリュームもしっかりとほしい方に向けて、パティが2枚の「ダブルアボカドバーガー」も同時に新発売します。

●「アボカドバーガー」（590円）

レタスとトマトの上にパティ、大きめにダイスカットしたアボカドを乗せ、そこに他の食材と一体感を生む特製のオリジナルソースを合わせることで、食べ応えと濃厚な口溶けを両立させています。マヨネーズをベースにしたオリジナルソースには、コリアンダーやオレガノなどのスパイスに加え、隠し味にレモン果汁を使うことで、さっぱりと爽やかな味わいに仕上げました。

※商品には『カロリーハーフマヨネーズタイプ』を使用しています。

●「ダブルアボカドバーガー」（750円）

アボカドバーガーのパティを2枚重ねた、より贅沢感を増した商品です。クリーミーなアボカドと一緒にボリューム感もほしい方に向けた一品です。

※商品には『カロリーハーフマヨネーズタイプ』を使用しています。

＜新商品概要＞

■商品名・価格 ： 「アボカドバーガー」（590円）、「ダブルアボカドバーガー」（750円）

■販売期間 ： 2025年11月12日（水）～2026年1月下旬

■販売店舗 ： 全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

モスフードサービスでは、「おいしさ、安全、健康」という考え方を大切にした商品を「真心と笑顔のサービス」とともに提供することに一貫して取り組んでいます。創業以来守り続けるアフターオーダーの姿勢や、日本の食文化を大切にした商品開発などを通じ、今後も私たちの使命である「食を通じて、世界中の人を幸せにすること。」を実践してまいります。

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/

※本資料中の価格はすべて税込です。