【MOS】ホリデーシーズンを彩る季節限定のドリンク＆シェイクが登場！「ぶどうとりんごのスパークリングサングリア＜ノンアルコール＞」「まぜるシェイク 栗」

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、2025年11月12日（水）から全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、「ぶどうとりんごのスパークリングサングリア＜ノンアルコール＞」と「まぜるシェイク 栗」を期間限定で販売します。同時に、冬の定番商品「おしるこ（粒あん）」も発売します。

モスバーガーでは、産地にこだわったフルーツや食材を使用した、季節を感じられるオリジナルドリンクを積極的に展開しています。今年は秋ごろに旬を迎える『マスカット・オブ・アレキサンドリア』を使用したドリンクと、秋冬の定番食材である国産の栗を使ったシェイクを販売します。

●「ぶどうとりんごのスパークリングサングリア＜ノンアルコール＞」

※洋なし果肉0.7％ りんご果肉0.3％ 5倍濃縮ぶどう果汁0.2％

（S サイズ 290 円、M サイズ 360 円、L サイズ 430 円）※新商品

ぶどうの濃縮果汁とりんご・洋梨の果肉を加えたオリジナルシロップに、ジンジャーエールを合わせた炭酸ドリンクで、白いスパークリングサングリアをイメージしました。ぶどうは風味豊かで芳醇な香りが特徴の『マスカット・オブ・アレキサンドリア』を使用しており、りんごと洋梨は果肉を残すことで、果肉にあたった際の味わいの変化も楽しめるドリンクに仕上げました。

フルーツの華やかな香りを楽しめる本ドリンクは、バーガー類との相性も良く、同日発売の「『モスの』黒毛和牛のダブルチーズバーガー」とのペアリングドリンクとしても最適です。セット価格に70円を追加していただくとセットドリンクとしてもお選びいただけます。

●「まぜるシェイク 栗」（S サイズ 350 円、M サイズ 430 円）※新商品

国産の栗を使用したソースと「モスシェイク バニラ」を合わせた、風味豊かな商品です。ソースには風味が豊かな熊本県産の栗と、上品な甘さが特長の茨城県笠間市産の栗をブレンドして使用しています。栗ソースは一部に渋皮栗のペーストを使用することで、風味をさらに引き立て、豊潤な味わいに仕上げました。栗ソースとバニラシェイクを混ぜ合わせながらお楽しみください。Mサイズは、セット価格に140円追加していただくとセットドリンクとしてもお選びいただけます。

●「おしるこ（粒あん）」（420 円）

冬の定番となった、モスオリジナルのおしるこを今年も販売します。やさしく上品な甘みが特長の北海道十勝産のあずきを使用したおしるこに、北海道名寄市産の『はくちょうもち』という品種のもち米でつくった丸餅を入れました。『はくちょうもち』は、固くなりにくくやわらかさが長持ちするので、テイクアウトにも適しています。餅の歯切れのよい食感と、おしるこの程よい甘さが特長の、寒い季節にぴったりなあたたかいデザートをお楽しみください。

＜商品概要＞

■商品名・価格：「ぶどうとりんごのスパークリングサングリア＜ノンアルコール＞」※洋なし果肉0.7％ りんご果肉0.3％ 5倍濃縮ぶどう果汁0.2％（S サイズ 290 円、M サイズ 360 円、L サイズ 430 円）※新商品

「おしるこ（粒あん）」（420 円）

■販売期間：2025年11月12日（水）～2026年3月中旬

■販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

■商品名・価格：「まぜるシェイク 栗」（S サイズ 350 円、M サイズ 430 円）※新商品

■販売期間：2025年11月12日（水）～2026年1月下旬

■販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

モスフードサービスでは、「おいしさ、安全、健康」という考え方を大切にした商品を「真心と笑顔のサービス」とともに提供することに一貫して取り組んでいます。創業以来守り続けるアフターオーダーの姿勢や、日本の食文化を大切にした商品開発などを通じ、今後も私たちの使命である「食を通じて、世界中の人を幸せにすること。」を実践してまいります。

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/

※本資料中の価格はすべて税込です。