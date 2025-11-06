【Cath Kidston】日本限定キッズアイテムを10月31日(金)より発売！家族でお揃いにできるスウェットトップスやシューズバッグ、ランチポーチなど必須アイテムを展開。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役 執行役員社長：北村博之） が手がける、英国発のライフスタイルブランドCath Kidston（キャス キッドソン）は、日本限定のキッズアイテムとウェアをCath Kidston コクーンシティ さいたま新都心店と、公式オンラインストア（https://cathkidston.jp/）にて発売、レッスントートやランチポーチ、シューズバッグなど10型と、2つのデザインのスウェットトップスを展開いたします。

待望のキッズウェアはスウェットトップスが2つのデザインで登場。Cath Kidstonの日本再上陸以来、人気のアイコンRibbon Floralと、ローズ入りのレースハートを程よい厚みの裏起毛の生地に大胆にプリント。大きめのサイジングで丸みのあるシルエットを作り、かわいらしさを演出します。カラーはそれぞれアイボリー、ピンク、ブルーの3色展開。100～130サイズをご用意いたします。大人サイズのスウェットとドッグウェアとリンクしたデザインになっているので、親子や姉妹、家族お揃いでお召しいただけます。

日本限定のキッズアイテムは、学校や幼稚園での生活に寄り添いながら、Cath Kidstonらしいアートで毎日が楽しくなるラインナップ。「Rose Miniature」のシリーズは、フリル、リボン、ピンク、とかわいいを詰め込んだ、つい自慢したくなるようなとびきりフェミニンなデザイン。

2つのアートを組み合わせた「Ribbon Bow」と「Cowboy Ditsy」のシリーズは、シンプルな形でも遊び心のあるCath Kidstonらしいデザイン。「Ribbon Bow」は今シーズンイチオシのリボンアートで、サックスのドットと合わせフェミニンながらも、少し背伸びした大人っぽさも感じさせる仕上がり。

「Cowboy Ditsy」はCath Kidstonのアイコン的なアートである、カウボーイにストライプを組み合わせた元気いっぱいなデザインです。

レッスンバッグは、裏地付きのキャンバス生地で、保形性があるのできちんとした印象。内側にはフックに掛けられるループと、大きなファスナーポケット付き。A3がぴったり入る横幅のサイズです。

シューズバッグもキャンバス生地で展開、Dカンをハンドルに通して閉じる仕様で出し入れが簡単です。

ドローストリングバッグ、ランチポーチ、 2サイドドローストリングポーチはいずれも柔らかな薄手のコットン生地の巾着で、トラベルポーチや小物入れとして、大人も使いやすいシリーズです。体操服やお弁当箱、コップなど使用頻度の高いアイテムの収納にぴったり。5つのアイテムはどれも3つのアートで展開しているので、持ち物の整理にも、かわいさもアップするお揃い使いがおすすめです。

取扱店舗： コクーンシティさいたま新都心店、公式オンラインストア（https://cathkidston.jp/）

◇キッズスウェット Ribbon Floral アイボリー ピンク ブルー 100/110/120/130 各7,700円(税込）

◇キッズスウェット Lace Heart アイボリー ピンク ブルー 100/110/120/130 各7,700円(税込）

◇フリルレッスントートバッグ Rose Miniature 6,820円（税込）

◇レッスントートバッグ Ribbon Bow / Cowboy Ditsy 6,380円（税込）

◇フリルドローストリングバッグ Rose Miniature 5,940円（税込）

◇ドローストリングバッグ Ribbon Bow / Cowboy Ditsy 5,500円（税込）

◇フリルシューズバッグ Rose Miniature 4,840円（税込）

◇シューズバッグ Ribbon Bow / Cowboy Ditsy 各4,400円（税込）

◇フリルランチポーチ Rose Miniature 3,960円（税込）

◇ランチポーチ Ribbon Bow / Cowboy Ditsy 3,520円（税込）

◇フリル2サイドドローストリングポーチ Rose Miniature 3,300円 （税込）

◇ 2サイドドローストリングポーチ Ribbon Bow / Cowboy Ditsy 2,860円（税込）

◇刺繍ワッペン A / E / H / K / M / N / R / S / T / Y / Stanley / Lovely London 1,540円(税込)

■Cath Kidston (キャス キッドソン)

Cath Kidstonは、30年以上もの長きにわたりプリントの歴史を持つ英国のライフスタイルブランド。1993年にロンドンで設立後、アップサイクルの家具やヴィンテージ商品を販売したことが起源となっています。その後、手描きのプリントを施した遊び心あふれる様々な商品展開で世界中に知れ渡り、人々の日常に喜びをもたらすブランドへと今も成長を遂げています。ノスタルジックな花柄や、緻密に配置された細やかなプリント柄で、ブランドの代名詞でもあるバッグやアクセサリーから家庭用品、アパレルに至るまでライフスタイルの幅広い商品を世の中に発信しています。

【店舗情報】

Cath Kidston コクーンシティ さいたま新都心店 10:00 ~ 21:00 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーンシティ コクーン1 2階