【OPAQUE.CLIP】「ミッフィー」コラボアイテムを11月13日（木）より発売！

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）」は、「ミッフィー」とのコラボアイテムを、一部対象店舗ならびにオンラインストアにて11月13日（木）より発売いたします。

OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）は全国の駅ビルやショッピングセンターを中心に、キレイめなベーシックテイストにトレンドを程よく加えた、大人の女性向けのアイテムをご提案しております。

人気キャラクター「ミッフィー」、誕生70周年を祝うコラボレーションが実現！

今回のコラボレーションはミッフィー誕生70周年のコラボのスペシャルなアイテムがラインナップ。

暖かなふわもこ素材やシャイニーな小物など、冬ギフトにもぴったりな新作アイテムが7型登場。

さらにOPAQUE.CLIPならではの、モノトーンアイテムや人気商品の新色などもご用意しております。

ぜひこの機会に、遊び心あるラインナップをお楽しみください。

詳細を見る :https://store.world.co.jp/s/brand/opaque-clip/blog-detail/index.html?article_id=1009281&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=opaque-clip&utm_term=251106&utm_content=pr25mf11

※11月13日（木）よりオンラインストアにて発売

【コラボ】miffy x OPAQUE.CLIP フェイクファーティペット

\4,479（税込）

ふわふわのミッフィーのお顔にティペットの先を通して留めるデザインで、差し込むだけで簡単に装着できる仕様です。フェイクファー使いで柔らかく暖かな肌触りのティペットには、70周年を記念した限定デザインの下札とネームが付いています。

※819(ブラック)カラーはWEBと一部店舗限定カラーです。

【コラボ】miffy x OPAQUE.CLIP フェイクファーイヤマフ

\4,479（税込）

ふわふわのミッフィーのお顔を施したイヤーマフラー。

フェイクファー使いで柔らかく暖かな肌触りのイヤマフには、70周年を記念した限定デザインの下札とネームが付いています。

※819(ブラック)カラーはWEBと一部店舗限定カラーです。

【コラボ】miffy x OPAQUE.CLIP ミラー付き合皮フェイス型チャーム

\3,479（税込）

ミッフィーのお顔を立体的に表現した、ラメが輝くポーチ型チャームは、キラキラしたシャイニーな合皮素材を使用しており、とても華やか印象。

リップやイヤフォンなどの小物の収納はもちろん、お手持ちのバッグに取り付けてもお楽しみいただけます。内側にはミラーがついており、出先での身だしなみチェックにも便利です。

チャームには、70周年を記念した限定デザインの下げ札とネームがついています。

※871(ピンク)カラーはWEBと一部店舗限定カラーです。

【コラボ】miffy x OPAQUE.CLIP A4サイズ対応 軽量パフィートートバッグ

\5,979（税込）

正面にミッフィーのお顔の刺繍を施したA４サイズが収納可能なトートバッグは、程よいふくらみ感のある素材を使用しており、軽量なのが嬉しいポイント♪

バッグ本体と同色の刺繍は、大人にもお使いやすいデザインです。

背面と内側には小物の仕分けに便利なポケットがついており、取り外し可能なミッフィーのチャーム付き。70周年を記念した限定デザインの下げ札とネームがついています。

【コラボ】miffy x OPAQUE.CLIPフェイス型軽量パフィーショルダーバッグ

\5,479（税込）

ミッフィーのお顔を立体的に表現したフェイス型のショルダーバッグ。

程よいふくらみ感のある素材を使用しています。軽量なのが嬉しいポイント♪

長さを調整できるショルダーベルトにはオペークドットクリップのロゴ入り。

本体部分はファスナー開閉で、引手には70周年を記念したオリジナル刻印チャーム付き。

背面と内側にはポケットがついており細かいものの仕分けに便利です。

70周年を記念した限定デザインの下げ札とネームがついています。

【コラボ】miffy x OPAQUE.CLIPオリジナルチャーム付きシュシュ

\1,650（税込）

柔らかなフェイクファー素材とミッフィーのお顔の形のメタルチャームがポイントのシュシュ。

シンプルなふわふわシュシュにミッフィーのオリジナルメタルチャームがポイントです。

髪をまとめても腕に着けてもかわいらしいアイテムです！

70周年を記念した限定デザインの下げ札とネームがついています。

【コラボ】miffy x OPAQUE.CLIPオリジナルチャーム付ニット帽

\3,979（税込）

ベーシックなシルエットのニット帽。

ミッフィーのお顔の形のオリジナルメタルチャームがポイントです。

お出かけにもぴったりのあったかふわもこアイテムです！

70周年を記念した限定デザインの下げ札とネームがついています。

【コラボ】miffy x OPAQUE.CLIPポイント刺しゅう入りフーディ―

\5,479（税込）

フード部分にミッフィーのお耳とお顔がついたフーディ―。

袖口には70周年を記念するロゴ刺繍入り。

70周年を記念した限定デザインの下げ札とネームがついています。

【WEB＆一部店舗販売カラー】

URLに記載の店舗にて、販売しております。

https://store.world.co.jp/shoplist/s048120/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=opaque-clip&utm_term=251106&utm_content=pr25mf11s(https://store.world.co.jp/shoplist/s048120/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=opaque-clip&utm_term=251106&utm_content=pr25mf11s)

【ミッフィー プロフィール】

1955年に生まれたミッフィーは小さなうさぎの女の子。

オランダの絵本作家ディック・ブルーナさんが描いた絵本の主人公です。

【 商品のお取り扱い 】

■ オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/opaque-clip/(https://store.world.co.jp/s/brand/opaque-clip/)

■ 取扱店舗：https://store.world.co.jp/shoplist/s082441/(https://store.world.co.jp/shoplist/s082441/)

【 Social Media 】

■ Instagram @opaque.clip

■ X@OPAQUECLIP

【 Brand Concept 】

‟BEAUTIFUL＆PLAYFUL FASHION”

美しく、自分らしく、楽しく今を生きる大人達へ

品質、品格、正しさをベースに、都会的で洗練された、良質なライフスタイル

とファッションの楽しさ、新しさとの出会いを提案します。

