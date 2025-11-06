ナゾグラが国内最大規模のアナログゲームイベント「ゲームマーケット2025秋」に出展！新作謎解きゲームの発売やお得なセット割も！
札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカーClaGla（株式会社クラグラ）の謎解きゲームブランド「ナゾグラ」は、2025年11月22日(土)・23日(日)に幕張メッセで開催される国内最大規模のアナログゲームイベント「ゲームマーケット2025秋」に出展いたします。
当日は、ナゾグラの新作謎解きゲーム『お笑い系謎解き 笑撃！無限漫才グランプリからの脱出』が11月22日(土)に発売となるほか、11月8日(土)発売の『グルメ系謎解き 解くまで飲めないいナゾトキブリューイング』が登場！
また、新パッケージとなった「封筒謎シリーズ」のお得なまとめ買い割販売が行われます。
■出展概要
イベント名：ゲームマーケット2025秋
日程：11月22日(土)～23日(日)
会場：幕張メッセ展示ホール 3・4・5・6
開催時間：11:00～18:00(土) / 11:00～17:00(日)
ブース名：ナゾグラ by ClaGla
ブース番号：G12
新作『グルメ系謎解き 解くまで飲めないナゾトキブリューイング』
サポートヒントサイトがあるのでビギナーでも安心
「ナゾグラ」の人気シリーズ「封筒謎シリーズ」のビールがテーマの第11作目。
『ClaGlaセンバビール』とのセット先行販売が行われ、SNSなどでも話題となりました。
11月8日(土)発売の新作が、ゲームマーケットにてイベント限定価格でお届け！
【ビール好きのための 麦芽とホップが香る謎!!】
謎に満ちたビアバーを訪れたアナタ。
最高の一杯にたどり着くためには、ビールの謎を解くしかない!!
■ グルメ系謎解き 解くまで飲めないナゾトキブリューイング
発売日：2025年11月8日（土）
イベント特別価格：1,500円（税込）
発売元：ClaGla
ゲームデザイン：センバ ノブユキ（ClaGla）
内容物：封筒 1枚 / シート 5枚（ポストカードサイズ）
必要なもの：筆記用具 / スマートフォン
新作『お笑い系謎解き 笑撃！無限漫才グランプリからの脱出』が発売！
サポートヒントサイトがあるのでビギナーでも安心
お笑いがテーマの「封筒謎シリーズ」第12作目。シリーズ初のARAMAが手がける作品となります。
「ゲームマーケット2025秋」にて販売開始いたします！
【時間を巻き戻して 優勝を目指せ!!】
漫才グランプリに出場するも敗北したアナタ。
その瞬間に時間が巻き戻る。過酷なループの果てに優勝を掴み取れ!!
■ お笑い系謎解き 笑撃！無限漫才グランプリからの脱出
発売日：2025年11月22日（土）
イベント特別価格：1,500円（税込）
発売元：ClaGla
ゲームデザイン：ARAMA（ClaGla）
内容物：封筒 1枚 / シート 5枚（ポストカードサイズ）
必要なもの：筆記用具 / スマートフォン
「封筒謎シリーズ」のパッケージがリニューアル！
「封筒謎シリーズ」の全パッケージがリニューアルしました！
封筒型のパッケージからガラリと変わり、新パッケージは薄型BOXになりました。
少しの厚みと背表紙があるので、ご自宅の棚や机に本のように立てて収納することができます。
遊び終わった後も、並べてコレクションすることで、今までに遊んだ作品や体験を振り返る楽しみも生まれるはず。ぜひイベントで手に取ってご覧ください。
※ゲーム内容、内容物、希望小売価格、JANコードに変更はありません。
「封筒謎シリーズ」よりどり3点で4,000円のまとめ買い割！
ゲームマーケット2025秋では「封筒謎シリーズ」がよりどり3点で4,000円になるお得なキャンペーンを実施！気になるテーマの作品を選んで遊び比べてみてくださいね。
