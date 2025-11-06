ナゾグラが国内最大規模のアナログゲームイベント「ゲームマーケット2025秋」に出展！新作謎解きゲームの発売やお得なセット割も！

株式会社クラグラ

札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカーClaGla（株式会社クラグラ）の謎解きゲームブランド「ナゾグラ」は、2025年11月22日(土)・23日(日)に幕張メッセで開催される国内最大規模のアナログゲームイベント「ゲームマーケット2025秋」に出展いたします。

当日は、ナゾグラの新作謎解きゲーム『お笑い系謎解き 笑撃！無限漫才グランプリからの脱出』が11月22日(土)に発売となるほか、11月8日(土)発売の『グルメ系謎解き 解くまで飲めないいナゾトキブリューイング』が登場！

また、新パッケージとなった「封筒謎シリーズ」のお得なまとめ買い割販売が行われます。

■出展概要

イベント名：ゲームマーケット2025秋

日程：11月22日(土)～23日(日)

会場：幕張メッセ展示ホール 3・4・5・6

開催時間：11:00～18:00(土) / 11:00～17:00(日)

ブース名：ナゾグラ by ClaGla

ブース番号：G12

イベント公式ホームページ：https://gamemarket.jp

ClaGlaの出展に関するニュースリリースはこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000125.000052049.html

新作『グルメ系謎解き 解くまで飲めないナゾトキブリューイング』

サポートヒントサイトがあるのでビギナーでも安心

「ナゾグラ」の人気シリーズ「封筒謎シリーズ」のビールがテーマの第11作目。

『ClaGlaセンバビール』とのセット先行販売が行われ、SNSなどでも話題となりました。

11月8日(土)発売の新作が、ゲームマーケットにてイベント限定価格でお届け！

【ビール好きのための 麦芽とホップが香る謎!!】

謎に満ちたビアバーを訪れたアナタ。

最高の一杯にたどり着くためには、ビールの謎を解くしかない!!

■ グルメ系謎解き 解くまで飲めないナゾトキブリューイング

発売日：2025年11月8日（土）

イベント特別価格：1,500円（税込）

発売元：ClaGla

ゲームデザイン：センバ ノブユキ（ClaGla）

内容物：封筒 1枚 / シート 5枚（ポストカードサイズ）

必要なもの：筆記用具 / スマートフォン

詳しく見る :https://www.clagla.jp/lineup/brewing

新作『お笑い系謎解き 笑撃！無限漫才グランプリからの脱出』が発売！

サポートヒントサイトがあるのでビギナーでも安心

お笑いがテーマの「封筒謎シリーズ」第12作目。シリーズ初のARAMAが手がける作品となります。

「ゲームマーケット2025秋」にて販売開始いたします！

【時間を巻き戻して 優勝を目指せ!!】

漫才グランプリに出場するも敗北したアナタ。

その瞬間に時間が巻き戻る。過酷なループの果てに優勝を掴み取れ!!

■ お笑い系謎解き 笑撃！無限漫才グランプリからの脱出

発売日：2025年11月22日（土）

イベント特別価格：1,500円（税込）

発売元：ClaGla

ゲームデザイン：ARAMA（ClaGla）

内容物：封筒 1枚 / シート 5枚（ポストカードサイズ）

必要なもの：筆記用具 / スマートフォン

詳しく見る :https://www.clagla.jp/lineup/mugenmanzai

「封筒謎シリーズ」のパッケージがリニューアル！

「封筒謎シリーズ」の全パッケージがリニューアルしました！

封筒型のパッケージからガラリと変わり、新パッケージは薄型BOXになりました。

少しの厚みと背表紙があるので、ご自宅の棚や机に本のように立てて収納することができます。

遊び終わった後も、並べてコレクションすることで、今までに遊んだ作品や体験を振り返る楽しみも生まれるはず。ぜひイベントで手に取ってご覧ください。

※ゲーム内容、内容物、希望小売価格、JANコードに変更はありません。

詳しく見る :https://www.clagla.jp/blog/2025/10/251023/

「封筒謎シリーズ」よりどり3点で4,000円のまとめ買い割！

ゲームマーケット2025秋では「封筒謎シリーズ」がよりどり3点で4,000円になるお得なキャンペーンを実施！気になるテーマの作品を選んで遊び比べてみてくださいね。

シリーズ一覧 :https://www.clagla.jp/view/category/ct76

ClaGla（株式会社クラグラ）

【 Creative & Game Life Adventures!!! 】

ClaGlaは、北海道札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカーです。『ワクワク』を北海道から日本全国、そして世界へと拡げていくことがClaGlaの仕事です。

代表作『たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。』は、おかげさまでシリーズ累計35万部を突破しました。



