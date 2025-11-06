「A.I.VOICE(R)2 鳴花ヒメ・ミコト」発売決定！2025年11月28日(金)より販売開始

株式会社エーアイ

高品質AI音声合成エンジン「AITalk(R)」を開発・提供する株式会社エーアイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：廣飯 伸一、証券コード：4388、以下「エーアイ」）は、個人向けブランド「A.I.VOICE」シリーズにおいて、「A.I.VOICE2 鳴花（めいか）ヒメ・ミコト」を2025年11月28日（金）より販売開始することをお知らせいたします。

A.I.VOICE2 鳴花ヒメ・ミコトとは・・・？

(C)Gynoid キャラクターデザイン・イラスト：△○□×(みわしいば)

『A.I.VOICE2 鳴花ヒメ・ミコト 』は、底抜けに明るくムードメーカーな「ヒメ」と、そんなヒメをクールに抑えるツッコミ役の「ミコト」、全く異なる2人の声を合成できる音声作成ソフトです。

ソフトに文字を入力するだけで、誰でも簡単に表現力豊かな音声を作成可能。

ヒメの明るく可愛い声、ミコトのクールで落ち着いた声で、読み上げや音声ファイルの作成・保存ができます。

鳴花ヒメ・ミコトとは・・・？

鳴花ヒメ・ミコトは「梅」の精霊、永い年月を生きてきました。

2人からのコメントをお伝えします。

『私たちがトークの「花」を咲かせます！』

ヒメ「こんにちは！わたしは鳴花ヒメ！皆のもの、わたし進化したぞー！」

ミコト「こんにちは。鳴花ミコトです。また会えて嬉しいよ。」

性格は正反対ですが、何故かずっと仲良し。

VOCALOID5版もリリース済み、歌もトークもできる2人組が、あなたのPCに花を咲かせてくれます。

鳴花ヒメ・ミコト CV 小岩井ことり

ピアレスガーベラ所属の声優。京都府出身、2月15日生まれ。

声優、作詞家、作曲家。MIDI検定1級、講師資格も所持。

声優としてTVアニメやゲームなど幅広く活躍する一方、

作詞作曲家としてのメジャーデビュー作品では、オリコンアニメアルバムランキングで1位を獲得。

全人口の2%のみが入ることの出来る高IQ団体であるMENSAの会員。

「のんのんびより」宮内れんげ、「原神」雲菫

「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」天空橋朋花、「ぼっち・ざ・ろっく！」PAさんほか多数。

X：@koiwai_kotori(https://x.com/koiwai_kotori/)

A.I.VOICE2 鳴花ヒメ・ミコト 販売情報

- 発売開始日：2025年11月28日（金）- 製品販売形態：DL版 / アクティベーションキー付アクリルスタンド- 販売価格：DL版 14,740円（税込）アクティベーションキー付アクリルスタンド 17,600円（税込）- 予約開始日：2025年11月14日（金）20:00～（アクティベーションキー付アクリルスタンドのみ予約受付）- 製品ページ：https://aivoice.jp/product/aivoice2_himemiko/

＜販売ページ＞

- DL版：https://shop.aivoice.jp/products/himemiko2-soft-download (https://shop.aivoice.jp/products/himemiko2-soft-download)※販売開始日（11月28日）よりOPEN予定- アクティベーションキー付アクリルスタンド：https://aivoice.thebase.in/items/121817265※予約受付中

他取り扱い店にて販売予定

A.I.VOICE2 鳴花ヒメ・ミコト 製品情報

●収録ボイス

- 鳴花ヒメ(Neuralボイス)：平静、喜び、怒り、悲しみ、デカボイス- 鳴花ミコト(Neuralボイス)：平静、喜び、怒り、悲しみ、デカボイス

●購入特典：特典収録音声ファイル「exVOICE」ヒメ、ミコトそれぞれ200ファイル以上※

※ 別途サポートサイトより製品登録後DL可能です。

関連情報- ガイノイド オフィシャルサイト： https://www.gynoid.co.jp/- A.I.VOICE2 鳴花ヒメ・ミコト Official X：https://x.com/himemiko_aiv

※A.I.VOICE、AITalkは株式会社エーアイの登録商標です。

※「exVOICE」は株式会社バンピーファクトリーの登録商標です。

※その他掲載されている会社名・製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。