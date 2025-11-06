¡ÚÂèÆóÃÆ½Ð±é¼ÔÈ¯É½¡ÛÇ¯Ëö¤òºÌ¤ë¡ÈºÇ¶¯¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー¡É¡ª¡ÖZEPPIN DISCO Vol.5¡×12·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp Shinjuku¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏTIGET¤Ç¹¥É¾ÈÎÇäÃæ¡ª
¡ÖZEPPIN DISCO Vol.5¡×¤¬2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢Åìµþ¡¦Zepp Shinjuku¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTIGET¡×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
Â¿ºÌ¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡ÈÀäÉÊ¡É¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØZEPPIN DISCO¡Ù¤ÎºÇ¿·²ó¡ÖVol.5¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ) Zepp Shinjuku¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÂèÆóÃÆ½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¥Ç¥£¥¹¥³¡¢ARCANA PROJECT¡¢²ÖÌí¡¢Suupeas¡¢ÎëÌÚ°ÉÆà¡¢Ê÷ÅÄçýÍ¥¡¢mekakushe¡¢¤Þ¤Ê¤³¡¢Åí°æ¤Ï¤ë¤³¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖTIGET¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ZEPPIN DISCO Vol.5
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§Zepp Shinjuku
»þ´Ö¡§OPEN 14:50 / START 15:20
¢£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
¥¢¥Ë¥½¥ó¥Ç¥£¥¹¥³ / ARCANA PROJECT / ²ÖÌí / Suupeas / ÎëÌÚ°ÉÆà / Ê÷ÅÄçýÍ¥ / mekakushe / ¤Þ¤Ê¤³ / Åí°æ¤Ï¤ë¤³ / and more!!
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
1FÁ°Êý¥¨¥ê¥¢¡§7,000±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨1¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ
1F°ìÈÌ¥¨¥ê¥¢¡§5,000±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨1¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://tiget.net/events/435208
ÈÎÇä´ü´Ö¡§ÈÎÇäÃæ ～ 2025Ç¯12·î19Æü(¶â) 23:59
¢¨Á´·ô¼ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¢¨Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»
¢£¸ø¼°¥ê¥ó¥¯
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://event.tiget.net/zeppin_disco
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/ZEPPIN_DISCO
¢£TIGET (¥Á¥²¥Ã¥È)
TIGET¤Ï¡¢Âç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥í¥âー¥¿ー¡¢À©ºî²ñ¼Ò¡¢²ñ¾ì¡¦»ÜÀß¤«¤é¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Þ¤Ç15,000ÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¼çºÅ¼Ô¤È30Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¡¢´éÇ§¾Ú¥Á¥±¥Ã¥Èµ¡Ç½¡¢Äê²Á¥ê¥»ー¥ëµ¡Ç½¤Ê¤ÉËÉÙ¤Êµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥ºÈÎÇä¡¢À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¼¡À¤Âå¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¶È³¦¤ÎDX¤È¼ý±×³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð»ñÎÁ¡§https://bit.ly/3ZQx9SU
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î ¡§ TIGET (¥Á¥²¥Ã¥È)
³«»ÏÆü ¡§ 2013Ç¯11·î10Æü
URL ¡§ https://tiget.net
¢£³ô¼°²ñ¼Ògrabss¡Ê¥°¥é¥Ö¥¹¡Ë
½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂÀ»ÒÆ²4-1-1 ¥¥ã¥í¥Ã¥È¥¿¥ïー 15³¬
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ²¼Ê¿ À¿°ìÏº
ÀßÎ© ¡§ 2012Ç¯10·î1Æü
URL ¡§ https://www.grabss.co.jp