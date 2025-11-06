「あかちゃんのあそびえほん」シリーズの商品化ライセンス業務開始のお知らせ　株式会社偕成社と粧美堂株式会社が業務委託契約を締結

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、株式会社偕成社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：今村雄⼆）より、きむらゆういち氏原作の人気絵本シリーズ「あかちゃんのあそびえほん」に関する商品化ライセンス業務の一部を委託され、契約を締結いたしました。これにより、粧美堂は本シリーズの商品化における営業管理窓口として、ライセンシー企業の開拓および契約関連業務を開始いたします。

■「あかちゃんのあそびえほん」について

「あかちゃんのあそびえほん」シリーズは、1988年の刊行以来、親子のふれあいをテーマに幅広い世代に愛され続けているロングセラー絵本です。ページをめくるたびに楽しい仕掛けが登場し、⾚ちゃんの“笑顔”を引き出す絵本として多くのご家庭に親しまれています。

■契約概要

偕成社は、著者・きむらゆういち氏より本シリーズのプロパティに関する管理業務を委任されており、今回そのうち商品化ライセンスに関わる営業管理窓口業務を粧美堂に委託することとなりました。

■今後の展開

粧美堂は、これまでキャラクター・コスメ・雑貨領域において幅広いライセンス事業を展開してまいりました。今回の「あかちゃんのあそびえほん」シリーズにおける業務委託を通じ、親子で楽しめる新たな商品化機会の創出を目指し、長く愛される作品の世界観を大切にした商品展開を進めてまいります。

■偕成社について

株式会社偕成社は、1936 年創業の児童書出版社です。絵本・読み物・学習書などを幅広く刊行し、「ノンタン」シリーズや『はらぺこあおむし』など数多くの名作を世に送り出してきました。社名の意味でもある「偕（とも）に成（な）る」という理念のもと、次世代を担う子どもたちに豊かな想像力と感性を育む出版活動を続けています。

■粧美堂について

粧美堂株式会社は、化粧雑貨・コスメ・キャラクター雑貨などの企画・製造・販売を行うメーカーです。「笑顔を、咲かせよう。」を企業理念に掲げ、生活の中に小さな笑顔を届ける商品づくりとブランド展開を行っています。

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。