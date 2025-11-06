鈴与レンタカー株式会社が運営する中古車販売店舗 「Ｂｅｌｌｃａ(ベルカ) 藤枝店」のオープンについて

鈴与株式会社

鈴与商事株式会社（本社：静岡市､代表取締役社長：伊藤 正彦、以下､「鈴与商事」）の子会社でレンタカー事業を展開する鈴与レンタカー株式会社（本社：静岡市、代表取締役社長：臼井 常夫、以下、「鈴与レンタカー」）は、モビリティ分野における新たなサービスブランド「Ｂｅｌｌｃａ（ベルカ）」を立ち上げました。

「Ｂｅｌｌｃａ（ベルカ）」は、レンタカー事業で培った車両管理や運用のノウハウを活かし、より身近で快適なカーライフを提供することを目的としたブランドです。その第一弾として、レンタカーとして使用していた車両を取り扱う中古車販売店舗「Ｂｅｌｌｃａ藤枝店」をオープンしましたので、お知らせいたします。

背景と目的

鈴与レンタカーは、これまで地域の移動を支えるレンタカー事業を展開してまいりました。近年、モビリティを取り巻く環境は大きく変化し、「シェアする」「再利用する」「管理する」といったニーズが多様化しています。

こうした変化を踏まえ、鈴与レンタカーでは、既存のレンタカー事業の枠を超え、新たな価値を提供するサービスづくりに取り組んでいます。

これまで、役割を終えたレンタカー車両は、主に業者向けオークションを通じて全国に流通させてきました。こうした仕組みにより幅広い地域へ中古車を届けてきた一方で、定期的に整備された良質な車両が地域のお客さまに直接届きにくいという課題も浮かび上がっていました。

この課題に対する取り組みの一つとして、今回オープンする「Ｂｅｌｌｃａ藤枝店」では、レンタカーとしての役目を終えた高品質の中古車を、適正価格で地域のお客さまに直接ご提供いたします。

今後「Ｂｅｌｌｃａ」ブランドでは、販売後の点検・整備などアフターサービスの拡充に加え、カーライフや移動をより快適にする多彩なサービスを順次展開してまいります。これらを通じて、レンタカー事業と連携しながら、地域のお客さまのカーライフを幅広く支える存在を目指してまいります。

店舗概要

店舗名 ：Ｂｅｌｌｃａ藤枝店

住所 ：〒426-0036 静岡県藤枝市上青島２３２ ※オリックスレンタカー藤枝店 併設

営業時間：10：00 ～ 19：00

店休日 ：火曜日

電話番号：054-668-9083

URL ：https://bellca.jp/

鈴与商事について

鈴与商事株式会社は、石油・ガス・電気といったエネルギーの供給に加え、太陽光発電・蓄電池・CO2可視化サービスなど、お客様の脱炭素化に資する商材やサービスを提供しています。また、建設資材や化学品、製造現場の省人化・自動化および事務所内の業務デジタル化を支援するソリューション提案など、総合商社として様々な商材やサービスを展開しています。

ＵＲＬ：https://www.suzuyoshoji.co.jp/business.html

鈴与商事株式会社

≪報道関係者の方のお問い合わせ先≫

鈴与商事株式会社

経営企画部

０５４-２７３-７８３２

s-info@ss.suzuyoshoji.co.jp



≪お客さまの問い合わせ先≫

鈴与レンタカー株式会社

Ｂｅｌｌｃａ藤枝店

担当：今岡

０５４-６６８-９０８３

bellca-fujieda@suzuyo-rentacar.jp