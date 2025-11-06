【エステー】子育てサポート企業として「くるみん認定」を取得

エステー株式会社

エステー株式会社は、このたび、仕事と育児の両立支援に積極的に取り組む企業として、厚生労働省が定める「子育てサポート企業認定」である「くるみん認定」を取得しました。

「くるみん認定」は、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、子育て支援のための一定の基準を満たした企業を「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣が認定する制度です。

当社は、育児休業の取得促進や、復職後も仕事と家庭生活を両立しやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでまいりました。このたび、これらの取り組みおよび行動計画に基づく実績が評価され、「くるみん認定」を受けました。

■仕事と育児の両立支援に関する主な取り組み

（１）職場環境の整備と柔軟な働き方の推進

・年次有給休暇の時間単位取得制度の導入

・在宅勤務制度およびフレックスタイム制度の活用促進

・育児短時間勤務、時差勤務制度の整備

・積立休暇の用途拡大（私傷病・子の看護・家族の介護・不妊治療等）

（２）休職者サポートの充実

・産育休取得対象者へ個別制度説明を実施し不安を解消

・休職中従業員のスキルアップ支援

・復職に向けた人事面談及び上司との面談の実施

今後も、多様なライフスタイルや価値観を持つ従業員一人ひとりが、働きがいを実感し、持てる能力を最大限に発揮できる企業であるよう、仕事と育児の両立支援や、より柔軟で働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組んでまいります。