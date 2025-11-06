「ぴゃも」の新ボーイズグループメンバーによる実験的ラジオ番組がFM AICHIでスタート！フォロワーが目標数に達しないと顔出し出来ない・・声だけでフォロワーを増やせるのか？！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 81.3MHz）では、11月より毎週月曜26:00～26:30（火曜AM2:00～2:30）に新番組「ぴゃものラボラジ！」をスタートしています。

この番組は、数々のボーイズグループを世に送り出している芸能事務所「ぴゃも」が送り出す、デビュー前の新ダンス＆ボーカルユニットのメンバー、KEI・KOKI・SHUNPEIの3人がお送りしていきます。彼らの新ユニットのコンセプトは「ビースト&プリンス」。獣のような本能と、王子のような美学を併せ持つ二面性ユニットとして活動しています。但し彼らの活動には、デビュー前の武者修行として「SNSのフォロワー数が目標数に達するまで、顔出しが許されない」という条件が課されており、目標数に達した段階で顔出しが解禁されます。それまでは「声・言葉・世界観」だけでリスナーを魅了し、フォロワーを増やしていかなければなりません。

11月3日（月）26:00～26:30に放送された初回放送では、番組のコンセプトやKEI・KOKI・SHUNPEIの3人のメンバーによる自己紹介、3人によるアカペラ歌唱チャレンジなど、盛りだくさんの内容でお届け。この模様は、11月10日（月）まで、スマートフォンアプリ「radiko」のタイムフリー機能でお聴きいただけます。

ラジオで顔が見えない中、声だけでどこまでフォロワーを増やせるのか。超実験的な番組がスタートします！

- 番組概要

タイトル：ぴゃものラボラジ！

放送時間：毎週月曜26:00～26:30（火曜AM2:00～2:30）

パーソナリティ：KEI・KOKI・SHUNPEI（「ぴゃも」新メンズグループプロジェクトメンバー）

放送局：FM AICHI（名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

11月3日（月）の初回放送をradikoで聴くにはコチラ→https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20251104020000(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20251104020000)

※放送後1週間以内ならradikoのタイムフリー機能で聴く事が可能です。

詳しくはradikoのホームページをご確認下さい。