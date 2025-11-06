オトメイト新作「CRAZY CHA!N -エルピスの鎖-」発売日・特典情報公開！本日よりご予約開始！
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「CRAZY CHA!N -エルピスの鎖-」の発売日と各特典情報を公開しました。
発売日は、2026年6月4日に決定！
予約受付も本日より開始しており、パッケージ版 初回封入特典/ダウンロード版 予約特典や特装版特典、店舗特典など各種特典情報もあわせて公開しました。
描き下ろしイラストを配した特典のほかにも、録り下ろしドラマCDや書き下ろしショートストーリーを収録した小冊子など、魅力たっぷりな特典ラインナップとなっております。
ぜひ、公式サイトにて詳細をご覧ください。
▼公式サイト
https://www.otomate.jp/crazy_chain/
■メーカー特典
●パッケージ版 初回封入特典/ダウンロード版 予約特典
・ボーナスストーリー『婚活・合コン・ご趣味は！？』
ゲーム本編とは一味違った趣向の【少し先の未来の物語】を
フルボイスのアドベンチャーゲームとしてお楽しみいただけるゲーム内追加コンテンツです。
特典のダウンロードにはゲーム本編のデータが必要です。
▼登場キャラクター
リーズ・ルネ・シャナ ：内田 雄馬
レクス・ド・クラーシェル：浦 和希
ヴァーデス ：山下 誠一郎
フラトニス・ライラプス ：野島 健児
クロノール ：古川 慎
Ｇｏｄ ：梶 裕貴
※ゲーム本編の核心に触れる内容が含まれていますので、プレイ後にお楽しみいただくことを推奨いたします。
※特典の詳細およびダウンロード期限は公式サイトでご確認ください。
●特装版特典
・特典小冊子
本作のキービジュアルやパッケージイラスト、キャラクター紹介に加え、書き下ろしショートストーリーを収録。
・ドラマCD『第１回 ジャンヌ・ダルク理解王決定戦』
▼登場キャラクター
リーズ・ルネ・シャナ ：内田 雄馬
レクス・ド・クラーシェル：浦 和希
ヴァーデス ：山下 誠一郎
フラトニス・ライラプス ：野島 健児
クロノール ：古川 慎
Ｇｏｄ ：梶 裕貴
※ゲーム本編の核心に触れる内容が含まれていますので、プレイ後の視聴を推奨いたします。
・サウンドトラックCD
・CRAZY clear file
箔押しがされた、ちょっぴりクレイジーなクリアファイル。特装版特典のCD2枚も収納できます。
■絶賛予約受付中！
各特典の詳細につきましては下記公式サイト内・製品情報ページをご覧ください。
https://www.otomate.jp/crazy_chain/product/
※ご予約の際には必ず各店舗にご確認ください。
▼Nintendo Switch「CRAZY CHA!N -エルピスの鎖-」オープニングムービー
https://youtu.be/Bqasyh97ZPA
■Nintendo Switch「CRAZY CHA!N -エルピスの鎖-」 オトメイトパーティー2025公開キャスト発表ムービー
https://youtu.be/mkoyTL6cGBA
その他、今後の最新情報につきましては、公式サイトならびに公式SNSにて順次お知らせいたします。
引き続き、「CRAZY CHA!N -エルピスの鎖-」を何卒よろしくお願いいたします。
■「CRAZY CHA!N -エルピスの鎖-」とは
聖女をやめるため恋をする。
――いいや。恋も救国も果たしてみせるさ。
舞台は百年戦争が終わらずに千年続いた世界。
17代目ジャンヌ・ダルクである
主人公の願いはただ一つ、【聖女をやめる】こと。
救国を果たすか恋をすることで聖女の資格を失うと知った主人公は、
戦場を駆けながら愛しい相手との恋に猛進する！
男性たちは救国のために主人公と両想いになってはいけない葛藤を抱くが、
破天荒聖女にはそんなものお構いなし！
恋をしたい主人公×恋をしてはいけない男性たちとのやり取りをお楽しみいただけます。
『終遠のヴィルシュ』シリーズのスタッフが再結集してお届けする
破天荒聖女の救国と恋の物語にご期待ください。
■攻略対象キャラクター
リーズ・ルネ・シャナ
CV.内田 雄馬
レクス・ド・クラーシェル
CV.浦 和希
ヴァーデス
CV.山下 誠一郎
フラトニス・ライラプス
CV.野島 健児
クロノール
CV.古川 慎
Ｇｏｄ
CV.梶 裕貴
■「CRAZY CHA!N -エルピスの鎖-」ストーリー
遥か昔、ヨーロッパの二国が始めた戦争。
発展する神秘と技術を用いた戦いは今もなお続き、
すでに千年が経とうとしている。
時は西暦2400年。
救国の聖女、ジャンヌ・ダルクの存在も
次代次代へと継がれていく中で形骸化していた。
【聖女の加護】を受けて田舎に生まれ落ちた17代目ジャンヌ・ダルク。
彼女の願いはただひとつ――聖女なんてやめたい。
彼女は知る。
救国に導くか、恋をすることで聖女はその力を失う……と。
「そうだ。救国の条件を探しながら恋をすれば最終的に聖女をやめられるじゃないか」
戒めの鎖をかけられた破天荒聖女は
聖女をやめるため、槍を片手に戦場を駆ける！
――この恋は、鎖で縛れるほど容易くない。
【商品概要】
タイトル ：CRAZY CHA!N -エルピスの鎖-
（クレイジーチェーン -エルピスのくさり-）
対応機種 ：Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite
ジャンル ：女性向け恋愛ADV
CERO ：審査予定
プレイ人数：1人
発売日 ：2026年6月4日発売予定
価格 ：[通常版・DL版]8,580円（税込）
[特装版]10,780円（税込）
イラストレーター：読
シナリオライター：中山 智美
ディレクター ：吉田 ミサ
主題歌情報
OPENING THEME
『Amour Chain』
アーティスト ：HAGANE
作詞・作曲・編曲：Sakura
公式サイト：https://www.otomate.jp/crazy_chain/
公式SNS ：https://x.com/CC_otomate
SNSハッシュタグ：#クレチェン #オトメイト ＃乙女Switch
発売元 ：アイディアファクトリー
権利表記：(C)IDEA FACTORY
※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください
※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です