IoT文具「大人のやる気ペン」が「日経トレンディ2025年ヒット商品ベスト30」にて23位に選出、文房具部門で大賞を受賞！

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、日々の努力を見える化することで大人の学習習慣化をサポートするIoT文具「大人のやる気ペン」が、株式会社日経BP発刊の月刊情報誌「日経トレンディ」が選定する「2025年ヒット商品ランキング30」にて23位にランクイン、また、「業界別ヒット2025」でも文房具部門の大賞を受賞しました。さらに「2026年ヒット予測」では、「キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ」が文房具・雑貨部門の大賞を受賞したことをお知らせします。

「2025年日経トレンディヒット商品発表会」での「大人のやる気ペン」ブース

日経トレンディの「2025年ヒット商品ベスト30」は、2024年10月から2025年9月の期間に発表・発売された商品・サービスなどを対象に、日経トレンディ編集部が「売れ行き」「新規性」「影響力」の3項目に沿って総合的に判定し、ランキングが決定する毎年恒例の企画です。

「2025年ヒット商品ベスト30」にて23位に選出、さらに「業界別ヒット2025」でも文房具部門の大賞を受賞したIoT文具「大人のやる気ペン」は、日々学習に取組む大人たちの「孤独に寄り添う」という新発想のコンセプトと、これを実現する機能性が高く評価されました。

人生100年時代を迎え、「学び直し」や「生涯学習」が社会的なテーマとなる中、大人のやる気ペンは、今後も学びの継続を支援するツールとして進化し、すべての人々が自律的に学び続けられる社会の実現に貢献してまいります。

また、同時発表された「2026年ヒット予測」では、2025年9月にノートブランドから“まなびかた”のブランドに刷新した＜Campus＞より、くるっとたたむとペンケースに入り、左右のページの厚みが違ってもしっかりキープする「キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ」が文房具・雑貨部門の大賞に選ばれました。

■「日経トレンディ2025年ヒット商品＆2026年ヒット予測」発表会（11/3開催）の風景

■「大人のやる気ペン」について

資格取得やリスキリングなど、目標に向かって学習する大人をサポートするために開発されたIoT文具です。いつものペンに装着するだけで学習時間を可視化し、スマートフォンと連携することでモチベーション維持を手助けします。ペンを動かした時間に応じた報酬（ゲーミフィケーション）に加え、他のユーザーとの“ちょうどいい距離感”のコミュニケーション機能により、孤独になりがちな大人の学びに寄り添います。GetNavi主催の文房具総選挙2025で「大賞」を受賞、実質5ヶ月間で販売数1万台を突破しました。

商品ＨＰ：https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/otonayarukipen/

（１）デバイスの特徴

『大人のやる気ペン』は、本体重量が約8ｇと小型軽量化を実現し（子ども向けの『しゅくだいやる気ペン』から約60％の軽量化）、市販の筆記具やスタイラスペン（適合目安：直径9～13mm）に取り付けて使用することができます。加速度センサーによる測定データを、ペンを手に持って勉強に取り組むことで溜まる「やる気パワー」として記録。LEDの色変化として“見える化”します。データは本体内のメモリーに保存され、学習後にBluetoothでスマートフォンと通信し、専用アプリと連動します（iOS 16以上、Android 10以上に対応）。付属のケース型の充電器で充電し、1週間の稼働が可能です（1日2時間の学習を想定）。

（２）アプリの特徴

『大人のやる気ペン』は、子ども向けの『しゅくだいやる気ペン』で培ったコクヨ独自の習慣化メソッドを大人向けに拡張。分かっているのに継続できない大人たちの「日々の小さなモチベーション」を、下記３つの要素でサポートします。

１.努力の見える化

日々の「やる気パワー」の量を1日や1週間、１カ月単位でグラフ化。カレンダー機能もついているので、学習の習慣化をチェックできます。

２.リアクション（応援・報酬）

一週間の学習傾向に合わせ、「叱咤激励」のメッセージが届きます。頑張った時には、頑張っただけの褒め言葉が、サボってしまった時には、容赦ない叱責の言葉が。ついつい怠けてしまう気持ちにもしっかり寄り添います。また、自身のアバターが「やる気パワー」の量に応じてスゴロク形式のステージを進み、アイテムを獲得。季節や自分の好みに合わせて、育成シミュレーション感覚でアバターをカスタマイズできます。アイテムは100種類以上、順次追加予定です。

３.ちょうどいい距離感のコミュニティ

スゴロクを進む中で、他のユーザーのアバターに出会います。様々な学ぶ人たちの「勉強のコツ」や「勉強する理由」などを知ることができます。自分一人ではないことに気づくことで、勉強仲間同士のモチベーションアップの循環を生み出します。

■「キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ」について

本体をくるっと回転させることでペンのように持ち運べるブッククリップです。左右のクリップで別々に挟むので、開いたページの左右の厚みが違っていても外れにくい仕様となっています。また、上クリップが下クリップに比べて短く半透明なため、ページ上部の文字が隠れにくくなっています。

商品ＨＰ：https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/campus_brand/bookclip/

