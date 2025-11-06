「共創のワクワク」を世の中に発信する学生ハッカソン「Electric Sheep2025」11/7（金）に放送！万博イヤーに40人の学生がミライを描くドキュメンタリー

名古屋テレビ放送株式会社

「独自のSF世界を空想し、その世界のアイテムを創り出せ！」をテーマに全国から選抜された40名の学生が４チームに分かれてモノづくりに挑戦！

3回目の開催になった今回は、実際にモノづくりに挑んだ2泊3日に加え、大阪・関西万博ツアーも実施。世界中から集まった「最新のミライ予測」を目の当たりにした学生たちはどんな「ミライ」を創造したのか！？学生たちに密着したドキュメンタリーです。

※「SFプロトタイピング」とは？

未来の可能性や技術の進化を想像し、将来の社会課題を新たなアイデアや発想で解決し、未来の世界をフィクション的に提示すること。優れたアイデアの創出につながり、イノベーションを促進する手法として様々な企業で活用されています。

オリジナルAIタレント「ラム」

また、今回は初めての取り組みとして、ハッカソンの進行をオリジナルAIタレント「ラム」が担当。この「ラム」は、アジアを代表するPR会社ベクトルグループにおいて、システム開発やAIを活用したSaaS事業を中心にTech領域を担う株式会社オフショアカンパニー（本社：東京都港区、代表取締役：野呂 健太、以下オフショアカンパニー）が提供するAIタレント動画生成サービス「AvaMo（アバモ）」で生成されたAIタレントです。「30年後のミライを創造する」というコンセプトのもと、参加学生だけでなく番組制作の面でも「新たなクリエイティブ」と「未来社会の可能性」を追求する番組となっています。

・AIタレント動画生成サービス「AvaMo」とは

「AvaMo」は、株式会社オフショアカンパニーが提供する、日本初*1のAIタレント動画生成サービスです。人物の表情や動きをリアルに再現するAIタレントと、テキストから瞬時にナレーションを生成するTTS機能を活用し、動画制作に不慣れなユーザーでも、制作期間と費用を最大98％削減*2することが可能です。広告・プロモーション・営業資料・社内研修など、あらゆるビジネスシーンでの活用が可能です。

*1 2025年4月時点、オフショアカンパニー調べ。主要動画生成AIサービス10社を対象（当社選定）におけるWeb調査に基づき、日本語UI・日本人アバター・日本語音声にすべて対応した商用動画生成サービスは「AvaMo」が初。

*2 オフショアカンパニー試算：従来の30秒動画制作（12時間／約12万円）と、AvaMoによる動画生成（15分／約2,400円）を比較（2025年4月時点）

＜番組概要＞

【タイトル】全国学生対抗SFプロトタイピングハッカソン『Electric Sheep2025』

【放送日時】2025年11月7日（金）26時28分～28時21分

放送終了後YouTubeチャンネル「メ～テレギャラリー」でアーカイブ配信

【出演】伊藤望（ワークショップデザイナー）

竹森達也（ライゾマティクス/エンジニア・テクニカルディレクター）

本丸達也（デジタル庁チーフアーキテクト）

MC：ラム（メ～テレオリジナルAIタレント）

【番組HP】https://www.nagoyatv.com/hackathon-electricsheep/