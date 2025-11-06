【鴨川シーワールド】親子で育む生き物への興味「海の学び教室」開催

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾートhttps://www.kamogawa-seaworld.jp/event/event_info/14037/

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の基幹施設である鴨川シーワールド（千葉県鴨川市、館長：勝俣 浩）では、2025年12月6日（土）・7日（日）・13日（土）・14日（日）の計4日間、小・中学生とその保護者を対象とした体験型学習プログラム「海の学び教室」を開催いたします。

初開催となる「海の学び教室」は、磯生物の観察やふれあい、イルカへのサイン出し体験などを通し、海の生き物への興味を育みながら親子時間の充実を図ることを目的にプログラムをご用意しました。生物の分類や特徴について学び、間近で観察・体験した感想を親子で共有する時間としてご利用ください。親子参加で増えてしまうお荷物も、プログラムの参加中はレクチャー会場に預けられる※1ため、お子様との時間に集中して過ごすことが可能です。

特典として駐車場の確保※2や1dayチケットとランチバイキングがセットになっている為、午後からは自由に鴨川シーワールドをお楽しみいただけます。親子で参加できる「海の学び教室」は、2025年11月10日（月）の午前9時より公式HPで参加受付を開始します。ぜひ、ご参加ください。

※1 貴重品はお手元にお持ちください ※2 駐車料金は有料です

●親子で育む生き物への興味 「海の学び教室」詳細

実 施 日：2025年12月6日（土）・7日（日）・13日（土）・14日（日） 計4日間

集合時間：各実施日 午前9時にメインゲート チケット売場周辺

募集人員：1日45名（最少催行人員15名）

参加条件：小・中学生と大人での参加

※大人のみではご参加できません

※大人は高校生以上とし、大人1名+複数名の小・中学生とのご参加が可能です

但し、一緒に参加している小・中学生の面倒をみられる方に限ります

参加料金：大人（高校生以上）

一般 7,000円 ・ DDC 6,500円

小人（中学生）

一般 6,000円 ・ DDC 5,500円

小人（小学生）

一般 5,000円 ・ DDC 4,500円

内 容：・特別レクチャー「動物の分類と特徴について」

・骨格標本の解説と観察

・トロピカルアイランド「無限の海」 魚たちの観察

・磯生物の観察とふれあい ※家族同士で写真撮影可能

・イルカへのサイン出し体験と観察

・シャチの観察

特 典：●昼食（ランチバイキング）利用券配布

●1Dayチケット（午前：プログラム参加 ・ 午後：自由観覧）

●車で来館する場合は第1駐車場を確保（駐車料金は有料です）

注意事項：●当プログラムは、動物事情・台風等の荒天により中止となる場合がありますので

ご了承ください

予約受付：１.2025年11月10日（月）9:00～11月17日（月）16:00迄にグーグルフォームにて受付

https://forms.gle/MzrdJCdbBAg56F7n8

２.2025年11月21日（金）以降に抽選結果を配信予定

※記入項目は全て入力いただくようお願いします

※募集人数を超過した場合には、応募者の中で抽選を行います

※全ての当選者への連絡が完了した時点で公式HPに受付が終了した旨を投稿します

※お申し込みは1人1実施日に限ります

※参加料金のお支払い方法は当選時のメールでお知らせします

