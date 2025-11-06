『リネージュW』4周年大型アップデート「GOLDEN PLEDGE」を実施！「経済特化ワールド：フェイラー」がオープン！新たなシグネチャークラス「鬼剣士」や東洋風の新ダンジョン「蓬桃仙国」が登場！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、MMORPG『リネージュW(Lineage W)』に関する情報をお知らせします。

■リリースから4年！4周年大型アップデート「GOLDEN PLEDGE」を実施！

【アップデート日】

2025年11月5日(水) 定期メンテナンス後

【概要】

11月5日にリリースから4周年を記念して、4周年大型アップデート「GOLDEN PLEDGE」を実施しました。

「GOLDEN PLEDGE」では新たなシグネチャークラス「鬼剣士」の登場や、リネージュWでは初の東洋風ダンジョン「蓬桃仙国」の実装、そして、「経済特化ワールド：フェイラー」がオープンしました。さらに4周年を記念したTJ's COUPONも登場しました。

＜新規シグネチャークラス「鬼剣士」＞

11月5日より新たに登場したシグネチャークラス「鬼剣士」は高い戦闘維持力と状態異常を扱う正統派近距離クラスです。

「陽気」という特別な能力を用い、攻撃と防御能力を強化して戦います。陽気とは、陽気ゲージと陽気水晶で構成される「鬼剣士」専用の特別なパラメータで、陽気ゲージを一定値蓄積すると陽気水晶を一つ獲得できます。陽気水晶を消耗することで、自らへのバフの付与や、デバフの解除を行うことができます。

新規クラス「鬼剣士」実装に合わせて、2025年11月5日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2025年11月19日(水) 定期メンテナンス前までの期間中、「クラス チェンジ(鬼剣士)」を開催します。

≪新規クラス：鬼剣士の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/cm_story/view?articleId=6909df0829ef3533af7c1c9f

＜新規ワールド「フェイラー」＞

11月5日(水) 18時に、「経済特化ワールド：フェイラー』を実装しました。

特徴として、これまでの経済特化ワールドと同じく有料装備やカードガチャがアデナで入手できるだけでなく、

フェイラーワールド専用のシーズンパスもオープンします。またキャラクターの円滑な成長を助けるオープン記念イベントも多数開催中です。さらにワールドオープンを記念して4種の「EARLYBIRD COUPON」も出席を通じて獲得可能です。

≪新規ワールド「フェイラー」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/cm_story/view?articleId=6900b16c29ef3533af7c1b7f

＜新ダンジョン「蓬桃仙国」＞

リネージュWでは初の東洋風の新ダンジョン「蓬桃仙国(ほうとうせんごく)」が登場しました。

レベル85以上のキャラクターが毎週7時間利用可能なダンジョンです。

ほとんどの地域がつながるオープンフィールド型ダンジョンとなっており、竜に変身して移動できるギミックなどを用意しています。

ロビーとしての役割をはたす「瑞月亭(ずいげつてい)」をはじめ、7つのフィールド地域と2つのダンジョン地域で構成される「黄金野(こがねの)」や「青延竹林(せいえんちくりん)」など、四神獣(白虎、朱雀、玄武、青竜)に関連するフィールド狩り場では様々な妖怪と遭遇できます。

ダンジョンの最深部「無極瑞月(むきょくずいげつ)」ではボス モンスター「霧華」が登場し、討伐することで神話級装備など、レアなアイテムを入手することが可能です。

≪新ダンジョン「蓬桃仙国」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/cm_story/view?articleId=6909dddc5594ca6b8ab13a1f

＜リネージュW 4周年記念！TJ’s COUPON＞

【開催期間】

2025年11月5日(水)定期メンテナンス後 ～ 2025年12月17日(水)定期メンテナンス前まで

【概要】

イベント期間中、ショップ メニューの[イベント] - [TJクーポン]タブで「TJ’sコイン(刻印)」を購入できます。

ショップ メニューの[イベント] - [TJクーポン]タブで「TJ’sコイン(刻印)」アイテムを使って、「TJ’sクーポン - 武器復旧(刻印)」「TJ’sクーポン - 防具復旧(刻印)」「TJ’sクーポン - 有料装備復旧(刻印)」「TJ’sクーポン - 変身復旧(刻印)」「TJ’sクーポン - マジックドール復旧(刻印)」「TJ’sクーポン - スキル カード変更(刻印)」の6種のクーポンを獲得できます。

それぞれのクーポンを使って、特定の期間内で実施、失敗した合成/強化への挑戦や、スキルカードの変更が可能です。

≪「リネージュW 4周年記念！TJ’s COUPON」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/eventon/board/event_notice/view?articleId=690a54ec5594ca6b8ab13a8c

【ゲーム概要】

「リネージュW」はPCオンラインゲーム『リネージュ』の正統性を継承しつつ、「ワールドワイド」というコンセプトに基づきグローバル展開を前提として戦略的に開発されたタイトル。

フル3Dグラフィックとクォータービューを採用し、「グローバル ワンビルド」でのサービスを展開するほか、言語が異なるプレイヤー同士のスムーズなコミュニケーションのため、リアルタイム「AI(人工知能)翻訳」機能を実装。

iOS/Androidを始め、NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」を介したPCで「リネージュW」の世界を体験できます。

世界と戦い、世界と共に生き残れ！

『リネージュW』は、App Store / Google Play のほか、PC(NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」)にて、ゲームのダウンロードが可能です。

≪App Store≫

https://apps.apple.com/jp/app/id1444980563

≪Google Play≫

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagew

≪PURPLE≫

https://ncpurple.com

【タイトル情報】

タイトル名：リネージュW（Lineage W）

ジャンル：MMORPG

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）

対応プラットフォーム：iOS/Android/Windows

開発/運営：NCSOFT

リリース日：2021年11月4日(木)

公式サイト：https://lineagew.plaync.com/

日本公式X(旧Twitter)：https://x.com/LineageW_JP

公式Discord：http://discord.gg/auUfUjBDAd

グローバルYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCQcL_ooESP8rvQa8ogtKkvQ

コピーライト：(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年11月6日(木)現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。