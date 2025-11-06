売れるネット広告社グループ、『短期集中型AIマーケティング活用コース』を開始～企業の“AI戦力化”を推進し、新たな収益源を構築～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード 9235、以下 売れるネット広告社グループ）の連結子会社である売れるAIマーケティング社株式会社は、『売れるAIリスキリング研修』において、新たに「短期集中型AIマーケティング活用コース」を開設いたしました。

【“独学AI活用”から“組織的AI戦略”へ──新時代の必修科目が誕生】

ChatGPTやClaude、Midjourneyといった生成AIの登場により、マーケティング業務の自動化・効率化は企業成長の生命線となりました。にもかかわらず、現場では「個々人がなんとなくAIを使っている」段階に留まり、組織としての活用最適化に至っていないケースが大半です。

『短期集中型AIマーケティング活用コース』は、そうした“断片的なAI活用”を“組織的なAI変革”へと進化させるための決定打。1時間×2回のハンズオン形式で、実際にマーケティング業務をAIと統合するノウハウを、講師が伴走しながらノーコードで構築していきます。

【AI×マーケティングの活用を本格推進】

この短期集中コースでは、最終的に参加者自身がAIエージェントと自動化ツールに落とし込み、自社の実務へ即活用できるよう設計。研修中には、AIを用いた広告コピー生成・顧客分析・LPO（ランディングページ最適化）自動化・レポーティング自動生成などを体験し、成果を「自分の手で」生み出すプロセスを習得します。

まさに“AIマーケター養成の永久機関”です。

【伴走型×ノーコード構築＝防御不能の“堀”】

競合の多くがオンライン講義や動画教材にとどまる中、『売れるAIマーケティング社』は実践重視の“伴走型ハンズオン形式”を採用。講師が日本全国どこでも実際に伺って対面で研修を行います。

さらにノーコードでAIアプリや自動化シナリオを構築できるため、受講直後からチーム全体が「AIを使いこなす集団」に変貌します。

これは売れるネット広告社グループがD2C事業や広告運用事業で積み重ねてきた実戦知と、AI実装力の融合があるからこそ実現できるシステム。他社には一切真似できない、圧倒的な再現性と成果創出力が武器です。

【全社的AIリスキリング支援プラットフォームへ拡張】

今後は本コースを起点に、CRMやSNS運用、クリエイティブ制作など各部門別AIリスキリングメニューを拡大予定。

その最終形は、すべてのビジネスパーソンがAIを使いこなし、“AIを使う側の人類”へアップデートする未来です。

なお、本件は2026年７月期の連結業績にプラス寄与を見込んでおります。

株主・投資家の皆様、AI時代の“マーケター再定義”の瞬間を、どうかその目に焼き付けてください。

そして我々と共に、AI×人間が共鳴する“次元の違うマーケティングの未来”を掴み取りましょう。

以 上

社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）

東京オフィス

〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場20階

TEL：03-6459-0562 FAX：03-6459-0563

福岡オフィス（本社）

〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8 RKB放送会館4階

TEL：092-834-5520 FAX：092-834-5540

代表者：代表取締役社長CEO 加藤公一レオ

設立日：2010年1月20日

URL ：https://group.ureru.co.jp

Facebook ：https://www.facebook.com/ureru

