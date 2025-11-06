手鞠わさび葉寿しうめもり×料理研究家 マユミリオン-パリジェンヌが愛する小粋なお寿司-『パリ手鞠寿し』コラボ商品を販売

株式会社梅守本店

株式会社梅守本店 2025年11月1日

株式会社梅守本店※(奈良県奈良市法華寺町221番地、代表取締役社長 梅守康之 以下、当社)は、2025年11月4日（火）に-パリジェンヌが愛する小粋なお寿司-『パリ手鞠寿し』を発売します。

公式通販サイトうめもりと、当社公式インスタグラム、マユミリオン氏のインスタグラムにて

同商品を公開しています。





・公式通販サイトうめもり：https://estore.umemori.co.jp/pages/collaboration(https://estore.umemori.co.jp/pages/collaboration)

・手鞠わさび葉寿しうめもりインスタグラム：https://www.instagram.com/umemori_temarisushi/(https://www.instagram.com/umemori_temarisushi/)

・マユミリオンさんインスタグラム：https://www.instagram.com/mayumillion/(https://www.instagram.com/mayumillion/)







◆ 料理研究家マユミリオン氏監修 -パリジェンヌが愛する小粋なお寿司-『パリ手鞠寿し』

正月やクリスマスにはもちろん、いつもの食卓をおしゃれに演出したい方、ワイン好きな方への贈り物など。食に驚きと華やかさを提供する「パリ手鞠寿し」を考案しました。シャンパンやスパークリングワインなどのお酒や、洋風のスープなどと一緒にお召し上がりいただくのもおすすめです。記念日や特別な料理でお祝いしたい日を彩る手鞠寿しです。

◆料理研究家マユミリオン氏おすすめの手鞠寿し

『オリーブとセロリの鯛マリネ手鞠』

粒マスタードと白だしでマリネした鯛と、セロリの爽やかさがマッチしていてパリを思わせる上品な味わいに。

『バルサミコ酢飯の炙り帆立手鞠』

シャリにバルサミコ酢を加え、まるで赤シャリのような深い味わいに。

炙った帆立とシャリとの間にバルサミコのジュレを忍ばせたおしゃれな手鞠寿し。

『生ハムとクリームチーズ手鞠』

シャリに加えた柚子胡椒がふわっと香る一品。

生ハムの塩味が味を引き締め、クリーミーなチーズがまろやかにまとめてくれる、見た目も愛らしい手鞠寿し。

◆ コラボレーション秘話

うめもりの手鞠寿しの美味しさの秘密は、醤油がいらないしゃりにあります。醬油がいらない手鞠寿しを再現する為に、パリ手鞠寿しは、ネタの素材に合わせて、異なる味わいのしゃりに仕上げました。加える調味料やその濃さなど、何度も試作を重ね、うめもりのしゃりに白ワインビネガーを加えた洋風の爽やかなしゃりや、バルサミコ酢を合せたフルーティーな風味と濃厚な味わいのしゃりが出来上がりました。ネタはもちろん、種類ごとのしゃりの違いも楽しんでいただける詰合せです。

試作品の試食の様子

〈商品概要〉

商 品 名 ：【Instagramコラボ】【うめもり×マユミリオン】パリ手鞠寿し12個

参考小売価格：5,000円（税込）

内 容 量 ：手鞠寿し12個入

賞 味 期 限 ：冷凍で製造より90日

◆ レシピ考案者 料理研究家 / フードコーディネーター マユミリオン氏

料理研究家・フードコーディネーター

フランスで過ごした幼少期。食を愉しむ豊かな時間を経験し、料理を始めるきっかけとなる。心身ともに満たされる「心豊かになる幸せレシピ」をInstagramで発信。身近な食材で華やかになる、少しパリを意識したレシピが評判となり、フォロワー数は14万人を超える（2025年10月現在）料理コラムの執筆、企業のレシピ開発、イベント講師、テレビ出演、雑誌掲載など幅広く活躍。

著書『フランス仕込みの気取らないおうちごはん（扶桑社）

『パリジェンヌがやっている 手抜きに見えない格上げごはん』（KADOKAWA)

＜お客様お問い合わせ先＞

株式会社梅守本店 お問合せ先 TEL：0742-34-5789 （平日10時～17時）



