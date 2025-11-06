『HelloBoss』、世界最大の言語交換プラットフォーム『HelloTalk』とパートナーシップを締結

株式会社NGA

次世代オンラインサービスを開発・運営する株式会社NGA（本社：東京都港区、CEO：Alex Wang、以下「NGA」）が提供している第3世代AI採用サービス『HelloBoss』はこのたび、HelloTalk Japan 合同会社（本社：東京都渋谷区、代表者：Zackery Wei）が展開する世界最大*の言語交換プラットフォーム『HelloTalk』との間でパートナーシップを締結しました。双方のサービス内に相互利用を促す仕組みを設けることで、『HelloTalk』の語学学習ユーザーにはキャリアアップの機会へのアクセスを広げ、『HelloBoss』の利用者にはグローバル人材との交流や語学学習を円滑に進められる環境を提供します。これにより、両サービスは互いの強みを活かしてユーザーにより充実した体験と成長の機会を提供し、グローバル展開を見据えた認知拡大とコミュニティ基盤の強化を図ります。

『HelloTalk』は世界200カ国以上、延べ7000万人以上の利用者を有する、世界最大の言語交換プラットフォームです。2025年10月時点で日本国籍のアクティブユーザーは26万人を超えており、国内外のネイティブスピーカーとの実践式のリアルな会話を通じて言語を練習できる場を創出しています。

『HelloBoss』は日本最大級**のAI求人プラットフォームとして、英語対応バージョンを全世界で配信しており、英語履歴書生成など数多くのAI就職サポート機能を無料で提供しています。

今回の提携では、双方のサービス内に互いの登録導線を設置することで合意しました。これにより、『HelloTalk』の語学学習ユーザーにはキャリア形成の選択肢を広げる機会を提供し、『HelloBoss』の利用者には国際的な人材との交流や語学習得をより円滑に進められる環境を整えます。戦略的な相互送客を通じて、両サービスはそれぞれの強みを相互補完しながらユーザーへの価値を高め、さらなるブランド認知の向上とコミュニティ拡大を目指します。

本パートナーシップの締結に関して、NGAのCEO Alex Wangは以下のように述べました。

「二社のサービス提携は、語学学習とキャリア形成という二つの重要なテーマを結びつける大きな一歩です。今回のパートナーシップを通じて、ユーザーの皆さまにより幅広い成長の機会を提供できることを大変嬉しく思います。私たちは今後も、海外展開を推進し、グローバル人材が活躍できる場の拡充に取り組んでまいります」

*2025年10月自社調べ

**2025年10月自社調べ

『HelloTalk』について

『HelloTalk』は、ネイティブスピーカーとの実践式のリアルな会話を通じて言語を練習できる、世界最大の言語交換プラットフォームです。世界200カ国以上、7000万人以上の利用者が登録し、互いの母国語を教え合うことができます。音声による交流なども可能で、言語学習支援に特化した機能を多数搭載しています。日本国内では、2013年より『HelloTalk』の日本語対応がスタートし、2025年10月時点で日本国籍のアクティブユーザーは26万人を超えています。

https://www.hellotalk.com/ja

『HelloBoss』について

『HelloBoss』は従来の「仲介型」や「掲載型」と徹底的に差別化を図る、日本初の第3世代AI採用サービスです。国内最大級の550万社以上の企業データベース、優良な非公開求人を含む50万件以上の求人案件を持つ、日本最大級のAI求人プラットフォームとして、独自のAIによる企業と求職者のマッチング・チャット機能（特許第7299663号）を搭載し、採用と求職の効率化とコスト削減を実現でき、社会全体での人材流動促進を目指しています。

『HelloBoss』はまた、最新の生成AIを活用し、日本の求人サービスで初めて企業の募集要項や求職者の自己PRの自動作成を可能にしています。さらに、AIによる採用カウンセリングや求職者のパーソナルAIメンター機能も備え、履歴書写真と英語履歴書のAI作成機能も無料で提供しています。現在、英語対応のバージョンは全世界で配信されるほか、米国発デカコーン企業のDeel社とともに海外AI人材を3ヶ月単位でリモート採用・雇用できるサービス「Global Remote Hire」も提供し、グローバル展開を加速させています。 日本の人事部「HRアワード2024」に入賞し、「第9回 HRテクノロジー大賞」にて「注目スタートアップ賞」、「DXイノベーション大賞2024」にてベンチャー部門の「優秀賞」を受賞しています。

https://helloboss.com/

株式会社NGAについて

NGAは、X-Techによるネットとリアルの融合、そしてアナログ産業におけるDXとイノベーションの創出を目指し、次世代オンラインサービスを開発・運営しています。常識にとらわれないビジネスモデルと先進技術を取り入れ、人々の生活をより便利に、より豊かにするサービスを提供することで、日本社会におけるリソースの非効率解消と社会課題の解決に向けて取り組んでいます。

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

CEO：王沁 | Alex Wang

設立年月日：2021年5月25日

HP：https://nga-x.com/

