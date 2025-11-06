無料オンラインセミナー！『“この業務、〇〇さんしかできない”をなくす！属人化を脱却して経営リスクを最小化―経理DXで築く統制と効率』＜11月20日（木）開催＞

株式会社ジーニアルテクノロジー

株式会社ジーニアルテクノロジー（本社：神奈川県茅ケ崎市、代表者：代表取締役 阿部川 明優）は、11月20日(木)に『属人化を脱却して経営リスクを最小化』をテーマにオンラインセミナーを開催します。

経理業務の属人化は、担当者依存によるブラックボックス化や統制リスクを招きます。本セミナーでは、「この業務、〇〇さんしかできない」をなくすための実践的アプローチを解説。属人性排除の3つのカギや、DXで“誰でも回る仕組み”をつくる方法を事例とともに紹介し、経理部門の生産性と安心を両立するヒントをお届けします。

お申し込みはこちら：https://corp.genialtech.io/ja/news/genial-seminar-20251120/#form(https://corp.genialtech.io/ja/news/genial-seminar-20251120/#form)

■ セミナー概要

経理の仕事が特定の人だけに頼っていると、その人にしか分からない「ブラックボックス」状態になり、ミスの発見や引き継ぎが難しくなる危険があります。

このセミナーでは、「この仕事は〇〇さんしかできない」という状況をなくすための実践的な方法を紹介します。経理の仕事をみなさんで出来るようにする3つのポイントや、デジタル化（DX）によって「誰でも回せる仕組み」を作る方法を、実際の事例を交えて分かりやすくお伝えします。

《日時》2025年11月20日(木) 12:00～12:30

《形式》オンライン（Zoomウェビナー）

《参加費》無料（事前申込制）

《申込》https://corp.genialtech.io/ja/news/genial-seminar-20251120/#form

《登壇者》株式会社ジーニアルテクノロジー 代表取締役 阿部川明優

《プログラム》

- 属人化に悩む経理担当者のリアル- 属人性がもたらす3つのリスク- DXで”誰でもできる仕組み”を作る- 今日からできる属人性排除の進め方- 事例紹介

《こんな方におすすめ》

■ 登壇者

- 特定のメンバーしか触れないExcelファイルがある- 月次決算が○○さんのスケジュール次第- 転職・異動・休職で業務が止まる不安がある株式会社ジーニアルテクノロジー代表取締役 阿部川 明優

会計とITの専門家。PwCで会計監査/アドバイザリー、システムレビュー、データ分析など、約50件のプロジェクトを経験。会計データを扱う現場の負担をAIで軽減すべく、2017年に米国シリコンバレーでジーニアルテクノロジーを起業。公認会計士、システム監査技術者、カーネギーメロン大学MBA。

■ 自動転記ツール「ジーニアルAI OCR」

「ジーニアルAI OCR」は、書類チェックと入力を効率化するExcelアドイン型の自動転記ツールです。

■ 株式会社ジーニアルテクノロジーの概要

- AI-OCRを使ってスキャンされた多様な書類からテキストデータを抽出- Word、Excel、PowerPoint等のテキストデータが埋め込まれた書類を読み込み- マウスで指定したテキストやテーブルをExcelに瞬時に転記- 読み込んだデータから必要な値を自動でリスト化して転記- 日本語と英語を含む17言語の読み取りに対応- 書類を指定した17言語間で翻訳- 書類を指定した観点から要約- 全ページを解析して文字/数値/日付などで該当箇所を検索- 様々な書類、業務プロセス、ファイル形式に対応- ISMS(ISO27001)認証取得 / SOC2タイプ2レポート取得

株式会社ジーニアルテクノロジーは「AIでもっと役立つ監査を」をミッションに、監査現場の負担をAIで減らして会計士がもっと人間的な業務に集中できるよう、監査ツール「ジーニアルAI」を開発・提供しています。また、「ジーニアルAI」の入力補助機能や生成AI機能等を事業会社向けに転用した、書類チェックと入力を効率化する「ジーニアルAI OCR」を開発・提供しています。

- 会社名：株式会社ジーニアルテクノロジー- 代表者：代表取締役 阿部川 明優（あべかわ あきまさ）- 事業内容：AI監査システムの開発・販売・保守- 本社：神奈川県茅ケ崎市新栄町3-2- 設立：2019年7月- 資本金 ：63百万円（資本準備金含む）- URL：https://corp.genialtech.io/ja/

※ Genial TechnologyおよびGenialAIは株式会社ジーニアルテクノロジーの登録商標です。

※ ExcelはMicrosoft Corporationの登録商標です。