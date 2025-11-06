スウェーデン生まれの空気清浄機・加湿器「Blueair」が、期間限定POP-UP SHOPをオープン

セールス・オンデマンド株式会社

スウェーデン発の空気清浄機・加湿器を提案するエアウェルネスブランド「Blueair（ブルーエア）」の日本総代理店、セールス・オンデマンド株式会社（本社：東京都品川区 / 代表取締役社長 室崎 肇：以下、セールス・オンデマンド）は、期間限定のPOP-UP SHOPをオープンいたします。2025年11月08日（土） ～11月16日（日）の9日間、二子玉川 蔦屋家電にて、多様なBlueairの製品をご覧いただけます。

■POP-UP SHOP概要

世界60か国以上で愛されるスウェーデン発の空気清浄機ブランド Blueairが、二子玉川 蔦屋家電にて期間限定のPOP-UP SHOPをオープンします。

本イベントでは、ライフスタイルに合わせた多彩なモデルを展示。圧倒的な清浄力を誇るフラッグシップモデルClassic Proをはじめ、Blueair初のペット専用空気清浄機PetAir Proや、ニオイ除去に優れたBlue Signature(TM)など、多様なラインナップをご紹介します。

さらに、北欧家具のような機能美が評価され、国内外の権威あるデザイン賞を受賞した DustMagnetや、狭いスペースにも設置しやすいBlue Mini Maxなど、幅広いニーズに応える製品を取り揃えています。

そして来場特典として、POP-UP SHOP開催期間中に公式ストア限定で使える20％割引クーポンコード*¹を配布いたします。

週末にはブルーエアスタッフが店頭におりますので、気になることがあればお気軽にお声がけください。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

*¹ 割引クーポンは、ブルーエア公式サイトにて本体のみご使用いただけます。

【ブルーエア空気清浄機 POP-UP SHOP】

日程：2025年11月8日（土）～11月16日(日) 10:00～20:00

時間：10:00～20:00

場所：二子玉川 蔦屋家電 2階 E-room1

主催：セールス・オンデマンド株式会社

問い合わせ先 TEL：0120-974-419 平日9:30～17:30（土日・祝日・年末年始を除く）

■ブルーエア社について

「人は誰でも、きれいな空気を吸う権利がある。」ブルーエア社は創業者のこの思いをもとに1996年にスウェーデンで設立されて以来、高性能空気清浄技術を追求し、快適で安心できる空気環境を提供し続けています。空気清浄機専業メーカーとして、欧米や中国など世界60カ国以上で支持されています。一般家庭のみならず、病院や高級時計の工房、大手コンピューターメーカーのリペアセンター、大使館など、空気にこだわる組織でも導入されています。ブルーエアに関する詳細は、公式ウェブサイト（URL：https://blueair.jp/）をご確認ください。

※Blueair、Blueairロゴ、ブルーエア、HEPASilentはスウェーデンBlueair社の商標または登録商標です。

■「Air designed for a better life」エアウェルネスブランドへの進化

空気が健康とウェルビーイングに与える影響への認識が高まる中、空気清浄だけでなく、加湿や温度管理を含めたトータルエアケアの重要性が一層注目されています。空気は私たちの生命を支え、常に身の回りにあるものですが、室内の空気が屋外より最大5倍汚れていることはあまり知られていません。そして、その空気質は、睡眠の質や集中力、そして身体的・精神的な健康にまで影響を及ぼしています。ブルーエアは、30年近くにわたる空気清浄機能の高い実績を土台に、加湿や温度調整機能を搭載した多機能空気清浄機を製品ラインナップに加え、毎日をより心地よく過ごせるよう、より多くの人々の「エアウェルネス」に貢献してまいります。

■セールス・オンデマンド株式会社について

セールス・オンデマンド株式会社は、2004年設立以来、米国アイロボット社の日本総代理店として輸入・販売・サポートを行い、「ロボット掃除機 ルンバ」はロボット掃除機のベストセラー商品になりました（2017年3月末でアイロボットジャパン合同会社にアイロボット事業を譲渡済み）。

2010年よりスウェーデンのブルーエア社「ブルーエア空気清浄機」日本総代理店として、「発見・発創・発動で新たな価値を創造し、人や社会に『これ、いい！』を提供する」をビジョンに掲げ事業に取り組んでおります。