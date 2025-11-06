贈りたい・取り寄せたい“食”がここにある - プレミアム食品が一堂に会する展示会が、12月幕張メッセで開催！

RX Japan 株式会社

年末年始の“贈り物”や“お取り寄せグルメ”への関心が高まるこの時期。百貨店や高級スーパーでは、特別感のある食品を求める消費者ニーズが拡大しています。

RX Japan株式会社は、国内外の高付加価値食品が集結する展示会「JFEX（ジェイフェックス）」を、2025年12月3日（水）～5日（金）の3日間、幕張メッセにて開催します。

本展には、贈答用やお取り寄せに最適な逸品が多数出展。希少な調味料、地方の高級食材、プレミアムチョコレート、酒など、高付加価値食品が一堂に会します。百貨店・高級スーパー・外食店のバイヤーが注目する "特別な食” との出会いの場として、商談が活発に行われます。

会場では、トレンドの食品を出展する担当者や、実際に商品を探しに来るバイヤーに直接取材が可能です。ぜひ、取材にお越しください。

注目の出展製品 一部ご紹介

【食事とのペアリングも】クラフトマッコリ

韓国の伝統的な発酵技術を基に、現代の味覚と健康を追求して誕生しました。最大の特徴は、人工甘味料不使用・無炭酸であること。これにより、米本来の芳醇な香りと澄んだ味わいが際立ち、従来の重いマッコリのイメージを覆すスッキリとした口当たりを実現しています。よく冷やしてそのまま飲むのはもちろん、食事とのペアリングも楽しめる、大人のクラフトマッコリです。

（出展社：株式会社ブールエコ）

【UAE発】フリーズドライマンゴー入りミルクチョコレート

クラシックな味わいにトロピカルなひねりを。薄く重ねたミルクチョコレートのそれぞれの層に、サクサクとしたフリーズドライマンゴーをブレンド。エキゾチックで爽やかな風味が広がる、満足感たっぷりの一品です。

（出展社：Tamreem Manufacturing - Sole Proprietorship）

【 1つで2つの味と風味を楽しめる】トリュフキャビア

キャビアにトリュフペーストが入っており、トリュフの香りがするキャビア。1つで2つの味と風味を楽しむことができる商品。水は山の湧水を使用。人間も食べられる餌を使用し出荷前には余計な脂肪とにおいを落とすために品質管理も徹底している。

（出展社：株式会社 シナジートレーディング）

【一杯でリフレッシュ】レモンマートル緑茶

国内で生産されたレモンマートルと茶葉を一緒に加工したハーブ茶。さわやかなレモンの香りのする、すっきりとした飲み口の緑茶に仕上げている。緑茶のカテキンやビタミンCと、レモンマートルの抗菌・抗ウイルス作用が免疫力をサポート。

（出展社：カワサキ機工 株式会社）

【発酵熟成の味わいを】プレミアム沢庵

添加物一切不使用、100％国産素材で作られた「プレミアム沢庵」。宮崎県産の天日干し大根を100％使用。米糠、赤穂の塩、北海道産の昆布、国産唐辛子・柿の皮を丁寧に仕込み、半年以上の発酵熟成を経て深い旨味と香りを凝縮。

（出展社：有限会社 樽の味）

本リリースで紹介した以外にも多数の出展製品がございますので、ご希望に合わせてご紹介できます。ぜひ取材にお越しください。

<展示会概要>

JFEX WINTER - 第7回 [国際] 食品・飲料商談Week -

【会 期】2025年12月3日(水)～5日(金) 10:00～17:00

【会 場】幕張メッセ

【主 催】RX Japan株式会社

【公式HP】https://www.jfex.jp/jfex/ja-jp/about/premium.html

