【11/6より】「【注目】第13次 事業承継M&A補助金　解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

2025年もいよいよ「第13次 事業承継・M&A補助金」の公募が始まりました。

本補助金は、後継者への事業承継やM&Aを通じて経営基盤を強化する企業を支援する制度で、

最大1,000万円の補助が受けられます。

株式会社ナビットでは、「最新制度のポイントを徹底解説する無料オンラインセミナー」を開催します。

過去の採択企業のリアルな事例を交え、採択率を高めるための実践的ノウハウをご紹介します。

セミナー内容（一部抜粋）

・「事業承継促進枠」「廃業・再チャレンジ枠」など、各枠の最新要件と活用のコツ

・採択企業3社の成功実例

飲食業A社：厨房導線を改修し、仕込み時間40％削減

建設業B社：ドローン導入で現場管理時間50％削減

介護業C社：DX導入で事務作業時間60％削減

・採択後の「交付申請～入金」までの実務ポイント

・弊社の「申請し放題プラン」による効率的な活用事例

無料で視聴できるので、ぜひお申込みください！

○動画のお申込みはこちらから

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20251105_form.php

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

○申請サポートの詳細・お申込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

☆お問い合わせはこちら↓

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com