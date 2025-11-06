¥¢¥Ñ¥ì¥ëºß¸ËÈÎÇä´ÉÍýAI¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ù¥¹¥È¥êー¡×¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢Æ³Æþ´ü´Ö¤âÃ»½Ì¤·¤¿¿·¥×¥é¥ó¡Ö¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¸þ¤±AI¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥¯¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·ó¾¾ ÍÎÊå¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Îºß¸Ë¡¦ÈÎÇä´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ù¥¹¥È¥êー(Vestory)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤ÎÂçÉýºï¸º¤ÈÆ³Æþ´ü´Ö¤ÎÂçÉýÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¤·¤¿¿·¥×¥é¥ó¡Ö¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢ÆÃ¤ËZOZOTOWN¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢AI¤Ë¤è¤ë¹âÀºÅÙ¤ÊÈÎÇäÍ½Â¬¤äºß¸Ë¡¦ÈÎÇä´ÉÍý¤Î¥³¥¢µ¡Ç½¤òÄã¥³¥¹¥È¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·¥×¥é¥ó¡Ö¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¡×¤Î³µÍ×
¤³¤ÎÅÙÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¡×¤Ï¡¢AI¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤ÎÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤Ç¤¢¤ë¹â¥³¥¹¥È¤ÈÄ¹Ç¼´ü¤ÎÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¡Ö¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥³¥¹¥È¡¦ÊÝ¼é±¿ÍÑÈñÍÑ¥¼¥í¡×¤È¡Ö2½µ´Ö°ÊÆâ¤ÎÇ¼´ü¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÄÌ¾ï¥×¥é¥ó¤ÈÆ±¤¸AI¥â¥Ç¥ë¤òÅëºÜ¡¢¥³¥¢µ¡Ç½¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡£ÄÌ¾ï¥×¥é¥ó¤ÈÆ±¤¸AI¥â¥Ç¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊÈÎÇä¿ôÍ½Â¬¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¼µ¤Î¥³¥¢µ¡Ç½¤âÄÌ¾ï¥×¥é¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- - AI¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹µ¡Ç½Á´ÉÊÈÖ¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÈ¯Ãí¡¦·Ð²á´Ñ»¡¡¦ºß¸Ë½èÊ¬¤ÎÂÐ±þ¥ê¥¹¥È¤òÂ¨»þÉ½¼¨¡£È¯Ãí¤ä¾Ã²½»Üºö¤ÎÈ½ÃÇ¥¹¥Ôー¥É¡¦ÀºÅÙ¤òÄì¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£
- - AIÈÎÇä¿ôÍ½Â¬ÊÀ¼ÒÆÈ¼«³«È¯¤ÎAI¤¬Ì¤Íè¤ÎÈÎÇä¿ô¤ò¹âÀºÅÙ¤ËÍ½Â¬¡£ºß¸ËºÇÅ¬²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
- - ¥¿¥¤¥à¥»ー¥ë¤ÎAI¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óAI¤¬¥¿¥¤¥à¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÈÎÇä¿ô¤ò³ÆÉÊÈÖ¤´¤È¤Ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¹âÀºÅÙ¤Ê¥Þー¥¯¥À¥¦¥ó»ÜºöºöÄê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
- - ¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥¿¥¤¥à¥»ー¥ë¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎAI¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óZOZOTOWNÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥¿¥¤¥à¥»ー¥ë¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÈÎÇä¿ô¤âAI¤¬¹âÀºÅÙ¤Ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡£ÄÉ²ÃÈ¯Ãí¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
- ÂçÉý¤Ê¡ÖÄã¥³¥¹¥È¡×¡ÖÃ»Ç¼´ü¡×¤Ç¤ÎAIÆ³Æþ¤ò¼Â¸½¡Ö¥³¥¢µ¡Ç½¡×¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥³¥¹¥È¡¦ÊÝ¼é±¿ÍÑÈñÍÑ¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤·¡¢·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤Î¤ß¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥êー¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2½µ´Ö°ÊÆâ¤È¤¤¤¦Ã»Ç¼´ü¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥¹¥âー¥ë¥¹¥¿ー¥È¤«¤é»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³ÈÄ¥¤¬²ÄÇ½¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¡×¤Ç¥Ù¥¹¥È¥êー³èÍÑ¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤äÆÈ¼«¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºµ¡Ç½ÅëºÜ¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ZOZOTOWN½ÐÅ¹»ö¶È¼Ô¤ËºÇÅ¬²½ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óEC¤Ç¤¢¤ëZOZOTOWN¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë»ö¶È¼ÔÍÍ¤ò¥á¥¤¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨1¡£
¢¨1¡§ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥¯¥ê¤¬ÆÈ¼«¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒZOZOÍÍ¤È¤ÎÄó·È¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê¡§¹â¥³¥¹¥È¡¦Ä¹Ç¼´ü¤À¤Ã¤¿½¾Íè¤ÎAIÆ³Æþ²ÝÂê
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤ÎÂÚÎ±ºß¸ËÌäÂê¤ä¿Í¼êÉÔÂÌäÂê¤òAI¤Ç²ò·è¤¹¤ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¶Æ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ËÄÂç¤Ê²áµî¥Çー¥¿¤ÎÀ°Íý¤ä¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÆ³Æþ½àÈ÷¤ÎÊ£»¨¤µ¡×¤ä´ð´´¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ë¡Ö¹â³Û¤Ê½é´üÅê»ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¾ãÊÉ¤¬Â¸ºß¤·¡¢AI¤Ë¤è¤ëºß¸ËºÇÅ¬²½¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤¿¤¯¤Æ¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¼ÔÍÍ¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊAIµ¡Ç½¤Î¡Ö¥³¥¢¡×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Æ³Æþ¾ãÊÉ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÇÓ½ü¤·¤¿¡Ö¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ºß¸Ë´ÉÍý»Ù±çAI¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ù¥¹¥È¥êー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ù¥¹¥È¥êー¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë´üÃæ¤Îºß¸Ë¡¦ÈÎÇä´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÊÀ¼ÒÆÈ¼«³«È¯¤ÎAIÈÎÇä¿ôÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤ÎÄêÎÌ¶ÈÌ³¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤µ¤Þ¤ÎÇä¾å¡¦Íø±×¤ÎÁý²Ã¡¢»ñËÜ¸úÎ¨¤Î²þÁ±¡¢¤½¤·¤Æ¶ÈÌ³Æñ°×ÅÙ¤ÎÄã²¼¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¹¥È¥êー¡ÊVestory¡Ë²èÌÌ¥¤¥áー¥¸
- ¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥¯¥ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæ±û4ÃúÌÜ4-2¥Ø¥ê¥ª¥¹6¿·ÃæÌî4³¬ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó¾¾ÍÎÊåÀßÎ©¡§2024Ç¯5·î »ñËÜ¶â¡§Ìó2,800Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¸þ¤±AI¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢AI¥·¥¹¥Æ¥à¼õÂ÷³«È¯»ö¶ÈURL¡§https://www.hicrea.co.jp/