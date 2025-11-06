【11/20開催　無料ウェビナー】脱炭素と収益化を両立！製造現場のカーボンニュートラル化を成功に導くアプローチ

東邦ガスエナジーエンジニアリング株式会社ウェビナー申込み :https://biznex.tohogas.co.jp/service?serviceId=SV00343

世界的なカーボンニュートラル化への取り組みは、今や止められない潮流となっています。

今回のセミナーでは、自動車部品メーカーである三井屋工業（本社：愛知県豊田市）より代表取締役社長 高橋 直輝氏に登壇いただき、「脱炭素と収益化を両立を目指した経営戦略」や「スマートファクトリーの実現」をテーマにご講演いただきます。

カーボンニュートラル（CN）とデジタル化（DX）は、どちらも特別なことではなく“経営の延長線”にあります。本講演では、三井屋工業が実際に進めているスマートファクトリー化の取組みとCO2削減の関連性や、リサイクル技術「MPS」による資源循環に向けた課題解決のアプローチなど、現場発の取り組みを紹介します。

まずはできることから始めるCN×DXのヒントをお伝えします。

こんな方におススメ

★脱炭素を目指す製造業の経営者

★製造現場のDXを目指す経営者や現場のリーダー

★設備稼働率の向上や生産品質の安定化に課題を持つ製造現場のリーダー

イベントの詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141334/table/11_1_06e6b4b6f7c93e837b31c16717ef5134.jpg?v=202511060927 ]

※本ウェビナーはZoomを使用したウェブセミナーです。

※ウェビナーURLは前日までにお申し込み時にご登録いただいたメールアドレスにお送りいたします。

※ウェビナーに関するお問い合わせは、TOHOBIZNEXのお問い合わせフォームからご連絡ください。

【プログラム】

１，できることから始める！【三井屋工業】脱炭素経営×スマートファクトリー化の両立術

登壇者 三井屋工業株式会社 代表取締役社長 高橋 直輝氏

２，カーボンニュートラル化を加速させる『CN×P事業』の全貌

登壇者 東邦ガスエナジーエンジニアリング株式会社 ビジネス開発部 チーフ 嵯峨崎 千尋（さがさき ちひろ）氏

※内容を一部変更する場合があります。

【三井屋工業株式会社について】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141334/table/11_2_b867591df78e979682a27cab03df519b.jpg?v=202511060927 ]

【お申し込み方法】

１，ウェビナー詳細ページより必要事項を入力いただき、お申し込みください。

２，お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に後日視聴用のURLをお送りします。

