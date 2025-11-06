富山支部設立のお知らせ

株式会社Jizoku

株式会社Jizoku（本社：東京都国立市、代表取締役：片岡慶一郎）は、北陸地域を主とした事業拡大および地方連携サービスの提供を目的として、新たに当社初の支部となります「株式会社Jizoku富山支部」（所在地：富山県富山市丸の内1丁目8-17 新丸の内ビル４F 株式会社Jizoku富山支部）を登記、設立いたしましたことをお知らせいたします。

弊社は一昨年から富山県において、地場企業や行政、農家様と連携をしてカーボンクレジットの創出やオフセットツアーの開催、クレジット収益の一部を県内の若者に寄付を行う「みらいのめクレジット」など様々な取り組みを進めてまいりました。今回の富山支部設立は、これらの事業をさらに拡充し、地域に根ざした活動を強化することを目的としております。

なお、富山支部の代表は弊社、関本有太郎が務めます。

以下本人のコメント

「今回Jizokuとして、国内外合わせて初めての支部となります「富山支部」を設立することになりました。弊社は一昨年前から、富山県の関係者の皆様にご協力をいただき、事業を推進してきました。これからも、皆様とのご縁や活動を大切にし、新しい挑戦にも積極的に取り組んでいきたいと考えております。また、富山県には新しいことにチャレンジする若者が沢山います。弊社富山支部も若いメンバーが多く在籍しています。今後は、この富山の若者とも連携し、県内の活性化にも取り組めたらと考えています。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。」

弊社は本支部の設立を機に、より一層地方との連携を強め、持続可能な社会の実現に向けた革新的な取り組みを推進してまいります。

【会社概要】

社名：株式会社Jizoku

設立：2024年6月

代表者：代表取締役 片岡 慶一郎

所在地：東京都国立市中2-1 一橋大学構内 株式会社Jizoku

事業内容：一次産業におけるカーボンクレジットの創出支援事業

ウェブサイト： https://jizoku-inc.com

Mail: info@jizoku-inc.com

【富山支部概要】

名称 ：株式会社Jizoku富山支部

所在地 ：富山県富山市丸の内1丁目8-17新丸の内ビル４F

富山支部代表 ：関本有太郎

