《よこしん》presents『2025年も熱戦をありがとう！横浜DeNAベイスターズ定期』の取扱開始について
横浜信用金庫
横浜信用金庫（横浜市中区 理事長 春日 隆）は、横浜DeNAベイスターズの2025年の熱戦を称え、期間中に新たに定期預金10万円以上お預入れいただいた方を対象として、「2025年も熱戦をありがとう！横浜DeNAベイスターズ定期」の取扱いを開始します。
１．取扱期間
令和７年11月10日（月）～令和7年12月30日（火）
２．商品内容
（１）名称：2025年も熱戦をありがとう！横浜DeNAベイスターズ定期
（２）ご利用いただける方：１.２.を満たす個人のお客さま
１.新たなご資金で10万円以上お預入れいただいた方
※定期預金の書替継続分は対象となりません。
２.当金庫営業地区内に居住または勤務されている方
（３）対象商品：スーパー定期【自動継続型】 証書式／通帳式（総合口座はお取扱いできません）
※ATM・インターネットバンキング・バンキングアプリ専用定期でのご契約はできません。
（４）預入金額：1契約10万円以上1,000万円未満、お一人様1,000万円までお預入れいただけます。
（５）預入期間：3ヶ月
（６）適用金利：初回満期日までの適用利率：年3.0％（税引後2.39%）
（７）募集金額：200億円
※募集金額に達した場合は、お取扱い期間中でも募集を終了します。