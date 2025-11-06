【チーズガーデン】新しい年が明るく幸せな一年になるように願いを込めて『チーズガーデン福箱・福袋2026』2026年1月1日（木・祝）より販売

株式会社庫や

コロワイドグループのチーズガーデン（株式会社庫や 本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）は、2026年1月1日（木・祝）より、看板商品の「御用邸チーズケーキ」や、チーズにこだわった人気の焼菓子などを詰め合わせた『チーズガーデン福箱・福袋2026』を数量限定で販売いたします。

また、公式オンラインショップおよび楽天市場では、各ショップ限定の『チーズガーデン福袋2026』を2025年11月9日（日）9 時より受付を開始いたします。

【『チーズガーデン福箱・福袋2026』販売概要・商品詳細】

※画像はイメージです※画像はイメージです

チーズガーデン福箱 紅白の箱に6品詰め合わせた福箱です。

価格：3,000円（本体価格）／3,240円（税込）

販売期間：2026年1月1日（木・祝）～無くなり次第終了

販売店舗：チーズガーデン全店

※塩原珈琲、JR那須塩原駅店、とちぎグランマルシェ店、 公式オンラインショップは取り扱いがございません。

【セット内容】

御用邸チーズケーキ1箱／御用邸チーズクッキー4枚入1箱／フィナンシェ2個入1箱／チーズバウム（カット）4個入1箱／御用邸ショコラチーズクッキー2枚入1箱／御用邸ストロベリーチーズクッキー2枚入1箱

※フィナンシェには、はちみつを使用しているため1歳未満のお子さまには与えないようにお気を付けください。

※画像はイメージです

チーズガーデン福袋4,320円 黒色の不織布トートバッグに7品詰め合わせた福袋です。

価格：4,000円（本体価格）／4,320円（税込）

販売期間：2026年1月1日（木・祝）～無くなり次第終了

販売店舗：下記14店舗

栃木県：那須本店、塩原珈琲、とちぎグランマルシェ店、福田屋宇都宮店、那須ガーデンアウトレット店、佐野プレミアム・アウトレット店

北海道：大丸札幌店

群馬県：イオンモール太田店

埼玉県：ふかや花園プレミアム・アウトレット店

東京都：東京ソラマチ店

千葉県：シャポー船橋店

新潟県：万代シテイ・ビルボードプレイス店、CoCoLo新潟店

大阪府：阪急うめだ店

【セット内容】

御用邸チーズケーキ1箱／御用邸チーズクッキー4枚入1箱／チーズバウム（カット）4個入1箱／チーズラングドシャ5枚入1箱／御用邸ショコラチーズクッキー2枚入1箱／御用邸ストロベリーチーズクッキー2枚入1箱／シューラスク15個入1箱

※画像はイメージです

チーズガーデン福袋5,400円 キャンバス生地のトートバッグに6品詰め合わせた福袋です。

価格：5,000円（本体価格）／5,400円（税込）

販売期間：2026年1月1日（木・祝）～無くなり次第終了

販売店舗：下記12店舗

栃木県：那須本店、東武大田原店、福田屋宇都宮店

埼玉県：ふかや花園プレミアム・アウトレット店、越谷レイクタウン店、コクーンシティ店、エミテラス所沢店

東京都：東京ソラマチ店、北千住マルイ店

神奈川県：ジ アウトレット湘南平塚店

新潟県：万代シテイ・ビルボードプレイス店

愛知県：三井アウトレットパーク 岡崎店

【セット内容】

御用邸チーズケーキ1箱／御用邸チーズクッキー4枚入1箱／フィナンシェ2個入1箱／ガレットチーズ2枚入1箱／チーズラングドシャ5枚入1箱／しらさぎ1箱

※フィナンシェには、はちみつを使用しているため1歳未満のお子さまには与えないようにお気を付けください。

【公式オンラインショップ限定『チーズガーデン福袋2026』販売概要・商品詳細】

受付期間：2025年11月9日（日）9 時～無くなり次第終了

商品お届け期間：2025年12月25日(木)～2026年1月5日（月）予定

※お届け期間は変更になる場合がございます。詳しくは、公式オンラインショップをご確認ください。

※画像はイメージです

チーズガーデン福箱2026 5,000円（税込）※送料無料

【セット内容】

御用邸チーズケーキ1箱／御用邸ストロベリーチーズケーキ1箱／御用邸チーズクッキー4枚入1箱／御用邸ストロベリーチーズクッキー2枚入1箱／フィナンシェ2個入1箱／プチアーモンドボウルストロベリー80ｇ1箱／ピュアココ キューブ（ホワイト2個・ミルク2個）1箱／500円クーポン1枚

看板商品の「御用邸チーズケーキ」に、季節フレーバーの「御用邸ストロベリーチーズケーキ」と「御用邸ストロベリーチーズクッキー」、人気焼菓子の「御用邸チーズクッキー」と「フィナンシェ」、アーモンドの香ばしさとパウダーシュガーの優しい口どけが楽しめる「プチアーモンドボウルストロベリー」、“ピュアココ ホワイト”と“ピュアココ ミルク”の 2 種が 1 箱で楽しめる「ピュアココ キューブ」をセットにしました。

※フィナンシェには、はちみつを使用しているため1歳未満のお子さまには与えないようにお気を付けください。

※500円クーポンはチーズガーデン公式オンラインショップ限定でご利用いただけます。詳細はクーポンをご確認ください。

■公式オンラインショップ：https://cheesegarden.jp/pages/onlineshop

■問い合わせ先：公式オンラインショップ／0120-540-224(平日9時～15時)

【楽天市場限定『チーズガーデン福袋2026』販売概要・商品詳細】

受付期間：2025年11月9日（日）9 時～無くなり次第終了

商品お届け期間：2025年12月25日(木)～2026年1月5日（月）予定

※お届け期間は変更になる場合がございます。詳しくは、楽天市場チーズガーデンショップページをご確認ください。

※画像はイメージです

チーズガーデン福箱2026 3,980円（税込） ※送料無料

【セット内容】

御用邸チーズケーキ1箱／御用邸チーズクッキー4枚入1箱／御用邸ストロベリーチーズクッキー2枚入1箱／フィナンシェ2個入1箱／ガレットチーズ2枚入1箱／チーズバウム（カット）4個入1箱

看板商品の「御用邸チーズケーキ」や、濃厚なチーズやアーモンドの香ばしい風味の「御用邸チーズクッキー」、季節フレーバー「御用邸ストロベリーチーズクッキー」に、バターとハチミツをたっぷりと使ったクラシックな味わいの「フィナンシェ」、バターとチーズのリッチな味わいに洋酒が香る「ガレットチーズ」、チーズの濃厚な香りと、しっとり、ふんわり食感の「チーズバウム（カット）」をセットにしました。

※フィナンシェには、はちみつを使用しているため1歳未満のお子さまには与えないようにお気を付けください。

■楽天市場チーズガーデンショップページ：https://www.rakuten.co.jp/cheesegarden/

■問い合わせ先：楽天市場お問い合わせ／https://inquiry.my.rakuten.co.jp/shop/376459

【チーズガーデンについて】

那須の美しい自然とともに。

『御用邸チーズケーキ』をはじめとした各種チーズケーキや、チーズクッキーやガレットチーズなど、チーズにこだわった焼菓子をお届けする洋菓子ブランドです。

栃木県のみならず、北海道・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・石川・愛知・大阪でも店舗展開しており、一部の店舗ではお食事やカフェとしてもご利用いただけます。

[ブランドサイト] https://cheesegarden.jp/

【株式会社庫やについて】

1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。

[庫やホームページ] http://www.kuraya-group.co.jp/