「おかわり！」新米プレゼントキャンペーン、好評につき追加1,000組へ！！～那須の秋を、もう一杯どうぞ～

【概要】

NPD（日本駐車場開発株式会社）グループで、RX（Regional Transformation＝地域変革）を掲げる日本テーマパーク開発株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：内藤佐和子）の傘下の「那須高原 TOWAピュアコテージ」（所在地：栃木県那須町）では、10月より実施中の【栃木県産の新米プレゼントキャンペーン】が大変ご好評をいただき、当初予定の1,000組分が11月26日を待たずに終了見込みとなりました。



この反響を受け、地元農家さまの協力のもと、“おかわり！”としてさらに1,000組分を追加提供。これにより、合計2,000組のお客様に那須の新米をお届けいたします。

【背景】

物価上昇が続くなか、「旅を通じて少しでも温かい気持ちを届けたい」との思いから始まった本キャンペーン。チェックアウト後も“那須の余韻”を持ち帰っていただけるようにと、「平日ご宿泊のお客様限定で、新米をお土産として贈る」取り組みを実施しています。

秋の恵みを象徴するお米が、宿泊とともに地域の魅力を伝える――。

RX（地域変革）企業として、「旅を通じて地域を元気にする」活動をこれからも続けてまいります。

藤和那須リゾート株式会社 取締役／TOWAピュアコテージ 支配人 松本 賢太【支配人コメント】

「最初の1,000組が“あっという間”に旅立っていきました。

那須のお米をきっかけに、お客様と地域の距離が近づいていくのを感じています。農家さんもスタッフも、皆で“おかわり”の声に応えたいという気持ちになりました。炊き立ての香りを通して、那須の自然や人の温もりを感じていただけたら嬉しいです。」

【プレゼントキャンペーン概要】

★キャンペーン名：「栃木県産の新米プレゼントキャンペーン ～おかわり篇～」

★実施期間：2025年10月16日（木）～11月26日（火）の平日限定

★内容：栃木県産コシヒカリ（令和7年産・精米2kg）をプレゼント

★数量：追加1,000組（合計2,000組）

【プレゼント提供の条件】

以下の条件をすべて満たした方に限定させていただきます。尚、キャンペーン内容や一部条件が変わる場合、すみやかにお知らせいたします。

- 祝日を除く月曜日から金曜日にご宿泊されたお客様（客室1室、平日1泊につき1袋）- TOWAピュアコテージ公式サイトに掲載されている宿泊プランを直接予約され、宿泊されたお客様（株主優待、企業優待、団体利用、その他限定されている宿泊プラン、その他他社サイトからの予約はすべて対象外）

＜TOWAピュアコテージ公式サイト＞

https://www.pure-cottages.jp/

- 金券、クーポン券、各種割引券との併用不可- 宿泊日の前日以降に他社サイトからTOWAピュアコテージ公式サイトの予約に変更された方は対象外- 上記に加え、TOWAピュアコテージが定めるルールを守っていただける方

【栃木県産コシヒカリの特徴】

那須エリアの山々から流れる澄んだ水で育てたお米です。美味しい水をたっぷりと吸い、明治時代に開田された肥よくな土壌から生まれたお米は、地域自慢の作物です。炊きたてを頬張ると、新米ならではのみずみずしさと、旨味、甘みがじんわりと口の中に広がります。

＜那須高原TOWAピュアコテージ＞

北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」のオフィシャルホテルで、那須ハイランドパークや、日本最大級のアスレチック「那須の森の空中アスレチック『NOZARU』」やキャンプ場が併設された宿泊施設です。露天風呂やサウナ、プライベートドッグランが併設された一棟貸し別荘や、温泉露天風呂付きコテージ、日本で初導入した透明なグランピング「AURA」など多様な客室を備えており、「何度来ても楽しめる思い出が積み重なる場所」として、自然と一体となる宿泊体験をご提供しております。

公式ホームページ https://www.pure-cottages.jp/

＜那須ハイランドパーク＞

40種類以上のアトラクションが楽しめる北関東最大級の遊園地。

日本初の洞窟探検アトラクション「MOGURA」や、8種類のコースターなど子供から大人まで楽しめるアトラクションが充実。わんちゃんと一緒に愉しめるドッグラン・カフェ・アトラクションも拡充しており、「日本一ペットフレンドリーな遊園地」を目指しています。

公式ホームページ https://www.nasuhai.co.jp/

＜那須高原りんどう湖ファミリー牧場＞

約30万平方メートル の広大な敷地と大きな湖、自然をいかした牧場型テーマパークです。アルパカの頭数が日本で最も多く（150頭以上）、アルパカに囲まれた「アルパカグランピング」や、日本初導入の「湖上グランピング」など、新たなコンテンツも継続して開設しています。また、日本にいる乳牛の0.8％しか存在しない「ジャージー牛」から採れる「ロイヤルジャージー牛乳」から加工した乳製品事業も営み、那須ブランドにも認定された「ジャージー飲むヨーグルト」や「ジャージー発酵バター」をはじめとした各種乳製品を販売しています。

＜藤和那須リゾート株式会社について＞

那須高原最大級の広さを有する別荘地「那須ハイランド」（約800万平方メートル 、東京ドーム171個分）の管理運営、北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」、斬新なデザインや非日常の体験ができる貸別荘や日本初導入した透明グランピング「AURA」など多様な客室を提供する「那須ハイランドパークオフィシャルホテル・TOWAピュアコテージ」、日本最大級の広さがある森の中の空中アスレチック「NOZARU」、自然と一体となれるキャンプ場併設の「FACTLAND」など、多数のレジャー施設、飲食施設を運営しています。

設立年月：1969年12月

資本金：1億円

代表者名：代表取締役社長 五十嵐 弘樹

本社所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3376

事業内容：別荘事業、遊園地事業、宿泊事業をはじめとする総合リゾート事業

URL：https://www.nasuhai.co.jp/company

＜日本テーマパーク開発株式会社について＞

東証プライムに上場している日本駐車場開発グループのもと、地方のテーマパーク、別荘地、宿泊施設などの再生・成長を通じて地域社会に貢献することや、様々な社会問題をビジネスで解決しながら持続可能な社会の実現に取り組む企業です。また、SDGs活動を積極的に推進しており、グループ会社と連携して保護犬譲渡活動「SOS活動」、JR那須塩原駅で開設している育成型「エキナカこども食堂」、小型バイオマス発電機の実装によるエネルギーの地産地消化推進、21世紀型社会実現に向けたリビングラボ構想「ナスコンバレー」などの活動を進めています。また、傘下の企業は、藤和那須リゾート株式会社や那須興業株式会社があります。

設立年月：2016年5月

資本金：10億5,000万円

代表者：代表取締役社長 内藤佐和子

本社：東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 新丸の内ビルディング

事業内容：テーマパーク、遊園地等の運営及び管理、コンサルティング

URL：https://nippon-themepark.co.jp/