シーモアパターカンパニー（SeeMore）が、驚異的なゼロトルクの新商品の２モデル（Private Reserve SBx/SKx）を発表。

ツインベアーズ・マーケティング合同会社


SeeMoreパターカンパニーは、2026年モデルとして、美しく新しいゼロトルクデザインのマレットパター、SKxとSBxを発表しました。SeeMoreブランドは既に数多くの超低トルクブレードパターとマレットパターで知られ、インパクト時にオートマチックにスクエアに戻るパターを業界で最も幅広く取り揃えていますが、今回新発表のモデルはSeeMore初の完全なゼロトルクパターとなります。



Private Reserve SBx(スクエアシェイプ） SBx_01

Private Reserve SKx（ラウンドシェイプ） SKx_01

SeeMoreの有する低トルクパター、そして新たに登場したゼロトルクパターの真のメリットは、


ゴルファーのスイング軌道の特徴や、どのような打感を求めるかに関わらず、SeeMoreがそれ


ぞれのゴルファーに最適なモデルを提供していることです。


SeeMoreパターは、ターゲットラインに対してストロークをスクエアにスタートさせ、クラブを


ヒッティングゾーンで完全にスクエアに戻すことをアシストします。


特に新しいSKxとSBxは、最高レベルのストロークアシストを提供します。



新しいSKxとSBxは、ゴルファーが完璧な一貫性のあるストロークを見つけるのに最も役立つパタ


ーです。削り出しのアルミニウムボディと削り出しのステンレススチールフェースの一体型デザ


インを採用し、ゼロトルクパターの設計において重要なフェース遷移を備えています。


この組み合わせにより、完全なゼロトルクが実現します。これらの新しいゼロトルクパターには、


SeeMoreの特許取得済みで実績のあるライフルスコープテクノロジー（RST）アライメントシステ


ムも搭載されているため、SKxまたはSBxを選択するゴルファーは、パターヘッドをターゲットラ


インに対してスクエアに置いた状態でパッティングストロークをよりスムーズに開始できます。



ゴルファーはゼロトルクのダイナミックバランスによりインパクト時にフェースをスクエアに戻


すことができ、安定性が大幅に向上し、パット成功率が向上します。


市場に出回っているほとんどのゼロトルクパターや低トルクパターは、ゴルファーがパターフェ


ースをアライメント開始時の位置に戻すのに大いに役立ちます。


しかしながら、アドレス時にターゲットラインに対して常にスクエアでなければ、パット成功率


の向上にはつながりません。


RSTアライメントを備えたSeeMoreのゼロトルクパターと低トルクパターだけが、ゴルファーがス


クエアでスタートし、スクエアに戻ることをサポートし、これがSeeMoreパターを使用するプレ


ーヤーが大きなアドバンテージを得る理由です。



SKxとSBxは、RSTが作動しているストロークの開始時からフェースが文字通りスクエアにセットさ


れる、完璧なトゥアップバランスです。SKxとSBxは、カリフォルニア州とテネシー州にある


SeeMoreの工場で100%ミルド加工され、米国で製造されています。 SKxは、より丸みを帯びたモダ


ンでアグレッシブなデザインで、ナチュラルアークをイメージするとともに高級スポーツカーの


ような魅力を放ちます。


一方、SBxは、より長方形で角張った、相補的なデザインで、まっすぐ引いてまっすぐ出すストロ


ークラインをイメージするとともに洗練された外観を好むゴルファーにアピールします。


各モデルは、様々な仕上げと視線で展開され、2つのルックスはすべてのゴルファーの目を惹きつ


けます。また、SeeMoreはカスタムショップを通じて、他の魅力的なビジュアルオプションも引き


続き提供していきます。



Private Reserve SBxおよびSKxは、2025年11月24日よりSeeMore.comで限定数量で発売されます。


日本においては世界に先駆けて限定数量を先行して10月１日より出荷開始いたしました。



Private Reserve SBx 　標準価格66,000円（税別）より


Private Reserve SKx　 標準価格66,000円（税別）より




【シーモアパターについて】



1999年全米オープンのペインスチュアート、2007年マスターズ、そして2015年全英オープンのザック・ジョンソンのウィナーズパターとして知られるシーモア・パター。


その実績は特許保有で「赤いドット●を隠せ！」で知られるライフルスコープ・テクノロジー（HIDE THE RED DOT!)および、ゼロトルクの基本的な概念と一致するフェース・バランス・アット・インパクトといわれるライアングルでのゼロトルク性向による洗練されたバランス設計の上に築き上げられています。



シーモアパター・カンパニー・ジャパン 　


ツインベアーズ・マーケティング合同会社 　


代表　泉　津玖磨（いずみ　つくま）


URL https://www.seemore.jpn.com/


EMAIL info@seemore.jpn.com 　


TEL／FAX 　03-6875-9340 　 Mobile　 090-2313-6420