ÃÓ¤Î²¼¡ÊÂåÉ½¡§Ä¹ÌîÏÂÊ¸¡Ë¼çºÅ¡¢ÃÓ¤Î²¼»ÏÆ°30Ç¯µÇ°¡¡Âè31²ó¸ø±é ³¤³°ºîÉÊ¥·¥êー¥º¡Ø¥¬¥é¥¹¤ÎÆ°Êª±à¡Ù¤¬2025Ç¯12·î12Æü (¶â) ～ 2025Ç¯12·î14Æü (Æü)¤Ë·à¾ìMOMO¡ÊÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæÌî3-22-8¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
http://confetti-web.com/@/ikenoshita
https://www.ikenoshita.com/
¥Æ¥Í¥·ー¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥¬¥é¥¹¤ÎÆ°Êª±à¡Ù¤òÃÓ¤Î²¼¤¬¾å±é
À¤³¦¤¬Êø¤ì¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¤
¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅô²Ð¤¬¾Ã¤¨¡¢»þÂå¤Î±Æ¤¬ÍÉ¤é¤á¤¯
¥Æ¥Í¥·ー¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÉÔµà¤ÎÌ¾ºî
¡Ø¥¬¥é¥¹¤ÎÆ°Êª±à¡Ù¤ò¡¢ÀïÁè¤È¤¤¤¦±Æ¤ÎÃæ¤ÇºÆ¤Ó¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹
ÉñÂæ¤Ï1930Ç¯ÂåËö¡¢À¤³¦¶²¹²¤ÎÄÞº¯¤¬»Ä¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡£ÊÄºÉ¤ÈÉÔ°Â¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿»þÂå¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ÎÆâÉô¤Ë¤âÀÅ¤«¤ÊÊø²õ¤¬Ç¦¤Ó´ó¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÆ°Êª±à¡×¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¥íー¥é¤Î²õ¤ì¤ä¤¹¤¤¿´¤ÎÅê±Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¼Â¤È¤ÎÃÇÀä¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊì¥¢¥Þ¥ó¥À¤Ïµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿²áµî¤Ø¤Î¼¹Ãå¡¢¥íー¥é¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ã¿è¤µ¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¥¸¥à¤Ï¸½¼Â¼Ò²ñ¤Ø¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÌîË¾¡¢¤½¤·¤ÆÄï¥È¥à¤Ï¸½¼Â¤ÈÍýÁÛ¤Î¶¹´Ö¤Ç°ú¤Îö¤«¤ì¤ë¸½Âå¿Í¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥íー¥é¤ò¾È¤é¤¹Åô²Ð¤Ï¡¢Ì´¤«¡¢¸¸¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÀï²Ð¤ÎÁ°¿¨¤ì¤«――¡£
2025Ç¯¤Îº£¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¡ÈÀÅ¤«¤ÊÊø²õ¡É¤ÎÊª¸ì¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷¤ò¸«½Ð¤¹¤Î¤«¡£
ÃÓ¤Î²¼¡¡³¤³°ºîÉÊ¥·¥êー¥º
¿Í´Ö¤Î¿´¤Î±üÄì¤ËÀø¤à¿¿¼Â¤ËÄ©¤à¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¢¥´¥¿¡¦¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡Ø¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Î¸°¡Ù¡¢¥Þ¥ë¥°¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥å¥é¥¹¡Ø¥¢¥¬¥¿¡Ù¡Ø¥¤¥¨¥¹¡¢¤¿¤Ö¤ó¡Ù¡¢¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥Ô¥ó¥¿ー¡Ø³¥¤«¤é³¥¤Ø¡Ù¡Ø¤¤¤ï¤Ð¡¢¥¢¥é¥¹¥«¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤ÊÉñÂæÉ½¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¿¤¬ ¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤³¤Î¥·¥êー¥º½é¤Î¥Æ¥Í¥·ー¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ººîÉÊ¡Ø¥¬¥é¥¹¤ÎÆ°Êª±à¡Ù¤ò¾å±é¤¹¤ë¡£
ÀïÁè¤Î±Æ¤¬Ç÷¤ë»þÂå¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î¤¤º¤Ê¤äÌ´¤Î¤Ï¤«¤Ê¤µ¤òÉÁ¤¯ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡£¤½¤Î»í¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤ò¡¢ÃÓ¤Î²¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿ÈÂÎÉ½¸½¤ÈåÌÌ©¤Ê¶õ´Ö±é½Ð¤Ç¡¢Á¯Îõ¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
ÃÓ¤Î²¼
1996Ç¯ ±é½Ð²È Ä¹ÌîÏÂÊ¸¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¡£99Ç¯¤«¤é»û»³½¤»ÊÁ´ºîÉÊ¾å±é·×²è¤òÅ¸³«¡£
°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì¡ØÀÄ¿¹¸©¤Î¤»¤à¤·ÃË¡Ù¡¢Åìµþ¥°¥íー¥ÖºÂ ½Õ¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØÀÄ¤Ò¤²¸ø¤Î¾ë¡Ù¡£Íø²ì±é½Ð²È¥³¥ó¥¯ー¥ë2006¤Ç¡Ø¸¤¿À¡Ù¤ò¾å±é¡£Í¥½¨±é½Ð²È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2007Ç¯²Æ¡Ø¶¸¿Í¶µ°é¡Ù¤Ç£³¥«¹ñ£¶ÅÔ»ÔÏ¢Â³¸ø±é¡ÊÌ©ÍÛ±é·àº×¡Ë¡Ê¥½¥¦¥ë¡Ë¡ÊÂçºå¡Ë¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡ÊÅìµþ¡Ë¡Ê¾å³¤ ¹ñºÝ¾®·à¾ì±é·àº×¡Ë¤ò´º¹Ô¡£¤Þ¤¿¡¢2008Ç¯¤«¤é¤ÏMISHIMA PROJECT¤òÅìµþ¡¢¾å³¤¡¢Íø²ì¤Ç¼Â»Ü¡£2012Ç¯¤è¤ê³¤³°ºîÉÊ¥·¥êー¥º¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢³¤³°¤Îµº¶Ê¤ò¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¾å±é¡£2019Ç¯¤Ë¥Ýー¥é¥ó¥É¤Î¥°¥í¥È¥Õ¥¹¥¸¦µæ½ê¤È¥°¥À¥Ë¥¹¥¯¡¦¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢·à¾ì¤è¤ê¾·æÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ø¶¸¿Í¶µ°é¡Ù¤ò¾å±é¡£
¸ø±é³µÍ×
ÃÓ¤Î²¼»ÏÆ°30Ç¯µÇ°¡¡Âè31²ó¸ø±é ³¤³°ºîÉÊ¥·¥êー¥º¡Ø¥¬¥é¥¹¤ÎÆ°Êª±à¡Ù
¸ø±é´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î12Æü (¶â) ～ 2025Ç¯12·î14Æü (Æü)
²ñ¾ì¡§·à¾ìMOMO¡ÊÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæÌî3-22-8¡Ë
¢£½Ð±é¼Ô
°ðÀî¼Â²Ã¡¡£Ó£Õ£Í£É£Ï¡¡ÀÄÌÚ¸ÞÉ´ÎÒ¡¡´äÀÚ¥Á¥ã¥Ü
¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë19:00
12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00¡¿18:00
12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë14:00
¢¨³«¾ì¤Ï¡¢³«±é¤Î30Ê¬Á°
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´ÀÊ¼«Í³¡§4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¾ÈÌÀ¡§ÂçÌîÆ»Çµ
²»¶Á¡§¹â¾Â·°
°á¾Ø¡§º¸±¦ÅÄ²ÎÎë
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§¹â¶¶Í¤ÂÀÏ¯
ÀëÅÁÈþ½Ñ¡Ê²è¡Ë¡§ßÀ¸ý¿¿±û
À©ºî¶¨ÎÏ¡§Ä¬ÅÄÎÝ
´ë²èÀ©ºî¡§ÃÓ¤Î²¼
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎÎ®¤ì¡¦¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£²ñ°÷ÆÃÅµ
